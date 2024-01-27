Четыре титульника в Финиксе! Райдер пытается исправиться за поражение от Канело. LIVE

В ночь с 27 на 28 января на арене «Footprint Center» в Финиксе (США) состоится большой боксёрский вечер, в рамках которого запланировано сразу четыре титульных поединка. В соглавном событии турнира сойдутся Оскар Колласо (8-0, 6 KO) и Рейнерис Гутьеррес (10-1, 2 KO). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе (до 47,6 кг). В главном событии вечера сойдутся непобеждённый Хайме Мунгия (42-0, 33 KO) и Джон Райдер (32-6, 18 KO). Они сразятся за титул чемпиона по версии WBC Silver во втором среднем весе (до 76,2 кг). Райдер попытается закрыть поражение от Сауля Альвареса, которое случилось в прошлом бою.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.
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💪 Мунгия остаётся непобеждённым
В последнем на сегодняшний день бою противником Хайме Мунгии был Сергей Деревянченко (14-4-0). Мунгия победил единогласным решением судей.
Где смотреть турнир с боем Хайме Мунгиа – Джон Райдер
В России показывать турнир с главным боем Хайме Мунгиа – Джон Райдер не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
⚔️ Дебют Райдера по профессионалам получился очень удачным
Свой первый бой в профессионалах 22-летний Джон Райдер провел 10 сентября 2010 года. Его соперником был Бен Дегани (1-4-0). Джон победил техническим нокаутом (TKO).
Дата и время турнира с боем Хайме Мунгиа – Джон Райдер
Турнир с главным боем Хайме Мунгиа – Джон Райдер пройдёт 27 января на арене «Footprint Center» в Финиксе (США). Он начнётся в ночь с 27 на 28 января в 5:00 утра по московскому времени.
🔥 В последнем бою Райдер был бит Альваресом
7 мая в Гвадалахаре (Мексика) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom. В главном бою бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) провёл защиту титулов против британца Джона Райдера (32-5, 18 KO). Альварес победил своего соперника единогласным решением судей со счётом 120-107, 118-109, 118-109.
Полный кард
- Хайме Мунгиа – Джон Райдер;
- Оскар Колласо – Рейнерис Гутьеррес;
- Габриэла Фундора – Кристина Круз;
- Дариус Фулгум – Алантез Фокс;
- Алан Пикассо – Эрик Руис;
- Грегори Моралес – Ронал Рон;
- Гаэль Кабрера – Мигель Себальос;
- Даниэль Гарсия – Даниель Луго;
- Джонатан Канас – Камико Холл.