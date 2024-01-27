Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Хайме Мунгия — Джон Райдер, дата и время боя, поединок с Саулем Альваресом, полный кард, где смотреть, онлайн трансляция

Четыре титульника в Финиксе! Райдер пытается исправиться за поражение от Канело. LIVE
Сергей Сорокин
Хайме Мунгия — Джон Райдер
Комментарии
Джон идёт за очередным нокаутом, но на пути непобеждённый мексиканец.

В ночь с 27 на 28 января на арене «Footprint Center» в Финиксе (США) состоится большой боксёрский вечер, в рамках которого запланировано сразу четыре титульных поединка. В соглавном событии турнира сойдутся Оскар Колласо (8-0, 6 KO) и Рейнерис Гутьеррес (10-1, 2 KO). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе (до 47,6 кг). В главном событии вечера сойдутся непобеждённый Хайме Мунгия (42-0, 33 KO) и Джон Райдер (32-6, 18 KO). Они сразятся за титул чемпиона по версии WBC Silver во втором среднем весе (до 76,2 кг). Райдер попытается закрыть поражение от Сауля Альвареса, которое случилось в прошлом бою.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.

Альварес многовато пропускал, но всё равно смял Райдера:
Канело не смог нокаутировать британского неваляшку. Дальше — Бивол?
Канело не смог нокаутировать британского неваляшку. Дальше — Бивол?
Где смотреть турнир с боем Хайме Мунгиа – Джон Райдер Дата и время турнира с боем Хайме Мунгиа – Джон Райдер Полный кард
Live Сергей Сорокин

😱 Ради боя с Канело и третьего титула абсолютного чемпиона мира Кроуфорд рискует

Рассказываем все подробности:
«Не знаю, что Кроуфорд будет есть». Лучший боксёр планеты готов подняться на три веса выше
«Не знаю, что Кроуфорд будет есть». Лучший боксёр планеты готов подняться на три веса выше
13:05 Сергей Сорокин

💪 Мунгия остаётся непобеждённым

В последнем на сегодняшний день бою противником Хайме Мунгии был Сергей Деревянченко (14-4-0). Мунгия победил единогласным решением судей.

13:04 Сергей Сорокин

Где смотреть турнир с боем Хайме Мунгиа – Джон Райдер

В России показывать турнир с главным боем Хайме Мунгиа – Джон Райдер не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.

13:04 Сергей Сорокин

⚔️ Дебют Райдера по профессионалам получился очень удачным

Свой первый бой в профессионалах 22-летний Джон Райдер провел 10 сентября 2010 года. Его соперником был Бен Дегани (1-4-0). Джон победил техническим нокаутом (TKO).

13:03 Сергей Сорокин

Дата и время турнира с боем Хайме Мунгиа – Джон Райдер

Турнир с главным боем Хайме Мунгиа – Джон Райдер пройдёт 27 января на арене «Footprint Center» в Финиксе (США). Он начнётся в ночь с 27 на 28 января в 5:00 утра по московскому времени.

13:03 Сергей Сорокин

🔥 В последнем бою Райдер был бит Альваресом

7 мая в Гвадалахаре (Мексика) состоялся боксёрский вечер от промоутерской компании Matchroom. В главном бою бывший лидер рейтинга pound-for-pound и действующий абсолютный чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) мексиканец Сауль Альварес (58-2-2, 39 KO) провёл защиту титулов против британца Джона Райдера (32-5, 18 KO). Альварес победил своего соперника единогласным решением судей со счётом 120-107, 118-109, 118-109.

13:02 Сергей Сорокин

Полный кард

  • Хайме Мунгиа – Джон Райдер;
  • Оскар Колласо – Рейнерис Гутьеррес;
  • Габриэла Фундора – Кристина Круз;
  • Дариус Фулгум – Алантез Фокс;
  • Алан Пикассо – Эрик Руис;
  • Грегори Моралес – Ронал Рон;
  • Гаэль Кабрера – Мигель Себальос;
  • Даниэль Гарсия – Даниель Луго;
  • Джонатан Канас – Камико Холл.
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android