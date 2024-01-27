Джон идёт за очередным нокаутом, но на пути непобеждённый мексиканец.

Четыре титульника в Финиксе! Райдер пытается исправиться за поражение от Канело. LIVE

В ночь с 27 на 28 января на арене «Footprint Center» в Финиксе (США) состоится большой боксёрский вечер, в рамках которого запланировано сразу четыре титульных поединка. В соглавном событии турнира сойдутся Оскар Колласо (8-0, 6 KO) и Рейнерис Гутьеррес (10-1, 2 KO). На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBO в минимальном весе (до 47,6 кг). В главном событии вечера сойдутся непобеждённый Хайме Мунгия (42-0, 33 KO) и Джон Райдер (32-6, 18 KO). Они сразятся за титул чемпиона по версии WBC Silver во втором среднем весе (до 76,2 кг). Райдер попытается закрыть поражение от Сауля Альвареса, которое случилось в прошлом бою.

«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и всех событий вокруг него.