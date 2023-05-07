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Сауль Альварес — Джон Райдер, результат боя, кто победил, отчёт о поединке

Канело не смог нокаутировать британского неваляшку. Дальше — Бивол?
Александр Фролов
Сауль Альварес — Джон Райдер
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Альварес многовато пропускал, но всё равно смял Райдера.

Можно не любить Сауля Альвареса, но нельзя не признавать величие мексиканского боксёра. 20 успешных поединков за звание чемпиона мира, охапка чемпионских поясов в разных весовых категориях и яркий стиль навсегда впишут Канело в историю бокса. Да, были в карьере Альвареса и два поражения, но в этом нет трагедии: молодой Сауль проигрывал легендарному Флойду Мейвезеру, а год назад мексиканец не смог справиться в полутяжёлом весе с Дмитрием Биволом.

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Сегодня Канело проводил очередную защиту абсолютного чемпионства во втором среднем весе. В качестве претендента выступал британский боксёр Джон Райдер по прозвищу Горилла. Райдер шёл на серии из четырёх побед над крепкими оппонентами, но это не помогло ему избавиться от статуса андердорга: эксперты единодушно называли фаворитом Альвареса. Впрочем, у Райдера тоже были свои козыри, а его контратакующий стиль мог стать проблемой для чемпиона.

С первых секунд Канело захватил центр ринга, стараясь ловить соперника своими знаменитыми боковыми ударами. Райдер старался отвечать и даже пару раз зажал мексиканца у канатов, но инициатива оставалась в руках Альвареса. Казалось, что претенденту нечего предложить чемпиону: чаще всего Джон находился в позиции обороняющегося, стремясь лишь минимизировать ущерб. Сауль спокойно делал свою работу и набирал очки, практически не пропуская в ответ.

Лицо Райдера к пятому раунду оказалось серьёзно повреждено. Кстати, Канело регулярно пробивал и в корпус, из-за чего претендент постепенно замедлялся. Нокдаун, в который чемпион мощной двойкой отправил своего соперника, не удивил — всё к этому шло. Но британец сумел дотерпеть до перерыва, тем более, что Сауль не стремился форсировать события. Зато в следующей трёхминутке Джон сумел набросать несколько хороших ударов сквозь защиту мексиканца, вернув уверенность в себе.

Впрочем, в концовке восьмого раунда боксёр по прозвищу Горилла снова улетел в нокдаун — и опять поднялся, словно неваляшка… В девятом раунде пошла рубка: Канело непривычно пропускал, хотя его удары всё равно были сильнее и точнее. Райдер, хотя дважды падал ранее, сохранил немало сил. Британец легче двигался и стремился работать сериями, но этого было недостаточно, чтобы переломить ход поединка. По итогам 12 раундов Альварес заслуженно победил единогласным решением судей (120-107, 118-109, 118-109). Дальше — Бивол?

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