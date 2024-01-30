Фьюри не так велик, как кажется. Цыганский король — олицетворение недостатков бокса

Тайсон Фьюри — один из самых ярких боксёров современности. Возможно, самый яркий. Кто-то им восхищается, кто-то считает его великим, но при бесспорном таланте у британца хватает спорных эпизодов в карьере, которые ставят его достижения под сомнение.

Сразу оговоримся, что Цыганский король — огромный талант. То, какую скорость и технику он демонстрирует при своих габаритах, очень впечатляет. Это по-настоящему уникально и помогает ему оставаться непобеждённым. Фьюри очень умный и сильный боксёр, но слишком часто уходит в сторону шоу. Отсюда эпатажные заявления об уходе и помпезные возвращения, попытки поучаствовать в реслинге, ну и бой с Нганну. Из-за таких вещей Тайсона критикуют и называют шутом.

Можно вспомнить, как в 2016 году Фьюри заявил, что завершает карьеру, а через три часа сказал, что пошутил. Потом действительно ушёл, так как не справился с давлением. Не секрет, что у Тайсона есть ментальные проблемы, все прекрасно знают историю о том, как он провалился в депрессию и очень сильно набрал вес. Тогда же в жизни британца были и действительно тёмные моменты, когда он поддавался влиянию кокаина и страдал от алкогольной зависимости. Вряд ли это делает честь боксёру, но Цыганского короля стоит похвалить за то, что он выбрался.

Тайсон Фьюри Фото: Alex Pantling/Getty Images

Однако теперь к нему есть претензии на ринге. В некотором роде Фьюри на сегодняшний день — олицетворение проблем бокса. Этот вид спорта нещадно распинают за многое, и в каждом из этих пунктов можно углядеть след Цыганского короля.

Например, некоторые организации очень часто прикрывают своих чемпионов. Сауль Альварес не бьётся со справедливыми претендентами, а Фьюри умудрился провести профессиональный поединок с бывшим бойцом ММА и не выставлять на кон свой пояс WBC. Организация не просто разрешила это, но и спокойно позволяет Тайсону биться с теми, с кем ему хочется. Фрэнсис Нганну — яркий пример. Разве этот бой был нужен ради чего-то ещё, кроме денег? Это стопорит дивизионы, из-за этого бокс лишается действительно ярких и конкурентных поединков.

Это уже второй пункт. Бокс критикуют за то, что топовые боксёры избегают встреч друг с другом. В прошлом году Фьюри стал участником срыва поединка за абсолютное чемпионство в супертяжёлом весе с Александром Усиком. До этого Тайсон провёл не особо нужный бой с Нганну и из-за этого оттянул и вообще поставил под угрозу поединок с Усиком. Ещё раньше была совершенно ненужная трилогия с Дереком Чисорой просто потому, что Фьюри этого захотел. При этом были более интересные варианты с точки зрения конкурентности. Взять хотя бы китайца Чжан Чжилэя или Энди Руиса, который был готов на любые условия. А позже Тайсон завернул переговоры по бою с Энтони Джошуа. Можно подсчитать, сколько интересных поединков мы могли посмотреть с участием Фьюри, но получили два сомнительных боя, один из которых был похож на спарринг, а второй и вовсе закончился недоразумением.

Тайсон Фьюри и Фрэнсис Нганну Фото: Justin Setterfield/Getty Images

Бой с Нганну — отдельный повод для критики Тайсона. Как подавался этот поединок? Профессор проведёт урок бокса для новичка. А что получилось на выходе? Да, безусловно, Фьюри очень много заработал, и в целом, как говорил классик, наши ожидания — наши проблемы. В тот вечер британец не ставил на кон пояс, но ставил репутацию всего бокса, не говоря уже о своей. В итоге эта победа сильно обрушила котировки Тайсона, и уже Усик считается фаворитом боя. Фьюри за этот бой разнёс даже его отец, что тоже показательно.

Сейчас Фьюри работает во вред боксу. Его достижения и величие меркнут на фоне того, как он пачкает собственное наследие. Уровень Тайсона позволяет ему и сейчас разбирать опасных претендентов, но он выбрал путь «меньше риска — жирнее чек». С высокой долей вероятности Тайсон получал бы очень солидные гонорары и за бои с действительно классными боксёрами и однозначно получит большие деньги за бой с Усиком, иначе он бы не согласился на это и предпочёл бы и дальше подбирать соперников сомнительного уровня.

Фьюри заявляет, что его не волнуют пояса и возможность биться за звание абсолютного чемпиона мира, однако это один из самых известных боксёров мира, и его действия в любом случае будут рассматриваться под микроскопом, и они накладываются на репутация всего вида спорта. К Тайсону в последнее время слишком много вопросов, которые заставляют задумываться, действительно ли это один из величайших тяжеловесов? Многие ответы сможем получить уже 17 февраля после боя с Александром Усиком.