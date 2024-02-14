Просто болтун или новый Макгрегор? Топурия — самая загадочная звезда UFC

В ночь на 18 февраля в Анахайме состоится турнир UFC 298, главным событием которого станет титульный поединок в полулёгком весе между доминирующим чемпионом Алексом Волкановски и непобеждённым претендентом Илиëй Топурией.

Топурия — представитель нового поколения бойцов, которые пытаются взобраться на вершину полулёгкого веса. Его сравнивают с Конором Макгрегором, вспоминая, как ирландец в своё время выходил на бой с Жозе Альдо. Тогда Ноториус своим трэш-током настолько сильно задрал планку ожиданий, что оказался на грани: победишь — король, проиграешь — посмешище. Теперь в такой ситуации находится Илия. Испанский грузин настолько часто упоминал Волкановски в последнее время, что уже нет права на ошибку.

Илия Топурия Фото: Josh Hedges/Getty Images

Трэш-ток Топурии совсем незамысловатый, как был у Конора, но очень навязчивый. Илия всё строит вокруг своего неоспоримого превосходства, вот несколько примеров.

«Я выиграю в этом бою, это неизбежно. Такова моя судьба. Я родился бойцом, родился чемпионом UFC. Я осознаю свой уровень, знаю себя, умею анализировать своих соперников и знаю, что я лучше всех в дивизионе и даже в следующей весовой категории. Я буду снова и снова доказывать, что все ошибаются».

«Можете называть это высокомерием, если хотите – я называю это верой. Я пролил каждую каплю пота и каждую каплю крови во славу своей судьбы. 17 февраля я потребую своё».

«Это будет нокаут в первом раунде. Он говорит много дерьма: «В MMA есть уровни, у меня есть это, есть то…» Он прав, уровни есть. И я покажу ему уровни. Я буду доминировать над ним везде. Сделаю его похожим на боксёрскую грушу. И я буду танцевать 17 февраля. Вы говорите с лучшим бойцом в мире. Я – лучший. А он один из лучших. Нужно отдать ему должное, он был великим чемпионом, первым номером весовой. Он один из величайших бойцов полулёгкого веса, и его запомнят таким, но я буду рад стать тем, кто сообщит ему плохие новости 17 февраля. Он стар. Время двигаться дальше».

«Знаю себя, поэтому финиширую его в первом раунде нокаутом. Скорее всего, это будет нокаут, если он не прыгнет мне под ноги. Я собираюсь погасить ему свет. Я принадлежу к новому поколению ММА. Я привношу развитый стиль во все аспекты: на ногах, в борьбе. Считаю себя гораздо более совершенным бойцом, чем Алекс. Опыт на его стороне, но молодая кровь — на моей стороне. Это мой момент. Никакого провала от меня не будет».

Попутно Топурия заглядывает за спину Волкановски, планирует биться с Макгрегором и утверждает, что Макс Холлоуэй, Яир Родригес и Брайан Ортега могут завершать карьеру, так как он им титульного шанса не даст. А в профиле в социальных сетях он уже записал себе рекорд 15-0 (с учётом предстоящей победы) и подписался: «Чемпион UFC». Опасно ли настолько недооценивать Волка? Конечно. Он идёт после нокаута от Ислама Махачева, но по-прежнему никому не проигрывал в своём весе и всё ещё не растерял своих навыков.

Алекс Волкановски Фото: Getty Images

Что может предложить Топурия в бою, когда все разговоры останутся позади?

В UFC у Илии шесть поединков, он довольно быстро прорвался к титульнику, но к этому располагала и ситуация в дивизионе. Возможно, это не видно сразу, однако Топурия — базовый борец. Просто он отточил ударную технику до такого уровня, что чувствует себя в стойке более чем комфортно. Эль Матадор — контрпанчер, работает, как правило, очень собранно, никуда не спешит и каждый удар старается донести как можно плотнее. Порой он переключается на размашистые атаки оверхендами. Скорость у Илии тоже отличная, поэтому он может и прессинговать. Классические оттяжки и финты в арсенале тоже имеются. Ещё один козырь — удар в печень. Топурия не закладывается на него как на основной элемент, но как часть комбинаций — идеально.

Борьба у Илии на хорошем уровне. В UFC у него лишь одна победа сабмишеном, но до прихода в промоушен он почти всегда заканчивал бои в партере. У него есть и база греко-римской борьбы, и чёрный пояс по джиу-джитсу. У него отличная защита от борьбы, он хорошо понимает, как выходить на приёмы, однако есть проблемы с контролем. С Волкановски это может быть важным аспектом.

Топурия — очень разносторонний боец, который умеет практически всё. Отсюда и угрозы для Волкановски. Илия очень сбалансирован, способен навязать конкуренцию в любом из аспектов. Готов ли он прямо сейчас разобраться с чемпионом? Сомнения есть. Алекс не зря очень долго правит в этой весовой категории, всё то, что есть у Топурии, у австралийца тоже имеется. Важно и то, что у Илии ещё не было оппонентов такого уровня. Джош Эмметт — сильнейший его соперник, а это, при всём уважении, совсем не Волкановски.

Топурия много ставит на кон в этом бою и подогревает интерес к поединку. Но большой вопрос, сможет ли он повторить путь Конора.