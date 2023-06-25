«Я во всём лучше Махачева». Непобеждённый грузин срывает реванш Ислама и Волкановски

24 июня состоялся турнир UFC on ABC 5 в Джексонвилле (Флорида, США). Его главными действующими лицами стали Илия Топурия и Джош Эмметт. Они закатили яркое пятираундовое сражение. Единогласное решение судей было на стороне грузинского бойца, который по-прежнему остаётся непобеждённым. Топурия решил всерьёз перевернуть ситуацию сразу в двух дивизионах.

Ещё до боя с Эмметтом грузинский боец очень ярко высказался о российском чемпионе UFC в лёгком весе Исламе Махачеве. Судя по полемике, Илия хочет столкнуться с ним в октагоне: «Есть ли у меня навыки, чтобы победить Махачева? Конечно. Я чувствую, что лучше него во всём: в стойке, в борьбе, в игре на земле. Я так чувствую».

После яркой победы над Джошем Топурия решил не откладывать дело в долгий ящик. Он бросил вызов другому чемпиону организации – Александру Волкановски: «Я ждал, что нокаутирую Эмметта в первом раунде, но этот парень очень жёсткий. Спасибо ему за энергию, показанную в октагоне. Я же ещё раз доказал, что никому не сравниться со мной в навыках. Я это доказываю каждый раз, выходя на бой. У меня не вышло подловить его ударом в печень, который я отрабатывал в лагере, он хорошо защищался, но главное, что я победил. Нет сомнений, я следующий претендент на титул. Хочу, чтобы Волкановски защитил титул, а потом я покажу ему и всему миру, что закончилась его эра и наступила моя».

Топурия действительно выглядит очень перспективно. В UFC он выступает с 2020 года, успел одержать шесть побед. Кроме того, все последние поединки Илии получаются яркими. Дважды он забрал бонус за «Выступление вечера», а с Эмметтом забрал и «Бой вечера». В лучшем промоушене на планете боец четырежды удосрочил соперников. А главное его достоинство – представитель Грузии совершенно спокойно маневрирует между дивизионами.

Похоже, Топурия имеет реальные шансы сорвать реванш Махачева и Волкановски. Ислам продолжает разборки в лёгком весе, где имеет целый ряд потенциальных соперников. Александр также сосредоточился на своём дивизионе. Сначала его ждёт битва с обладателем временного пояса Яиром Родригеcом. А грузинский боец продолжает продвижение по рейтингу. И если он победит Волкановски, то вполне может потребовать от организации битвы с Махачевым.