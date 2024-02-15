Волкановски дважды проиграл Махачеву, но обходит его по величию. Алекс — легенда UFC

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном событии вечера зрители увидят титульный бой в полулёгком весе между обладателем пояса Александром Волкановски и непобеждённым Илиëй Топурией. Алекс возвращается в полулёгкий вес после второго поражения от Ислама Махачева, но в своём дивизионе Волкановски по-прежнему король и по величию обходит даже россиянина.

Интересно, что изначально Волкановски, чей рост составляет 168 см, выступал в полусреднем весе, однако впоследствии спустился на две категории и нашёл дивизион, в котором ему нет равных: в полулёгком весе Алекс не знает поражений. В начале карьеры он уступил у себя на родине Кори Нельсону, выступая в полусреднем дивизионе, а два следующих поражения были от Ислама в лёгкой весовой категории.

Алекс Волкановски Фото: getty Images

К дебюту в UFC Волкановски подошёл с рекордом 13-1, имея в активе чемпионские пояса австралийских лиг, причём в нескольких дивизионах. В лучшей лиге мира Алекс начал выступать в лёгком весе, но затем всё-таки принял решение спуститься в полулёгкий. И стал настоящим кошмаром для всех топовых бойцов.

Под австралийский каток попали и Чед Мендес, и Жозе Альдо. К слову, именно Волкановски вынудил покинуть дивизион одного из лучших, если не лучшего полулегковеса организации за всю историю: Альдо после разгромного поражения от Алекса спустился в легчайший вес.

Следом Волкановски добрался и до другой легенды полулёгкого веса, зачистившего весь дивизион, – Макса Холлоуэя. До появления Алекса Благословенный просто уничтожал соперников, однако австралиец стал настоящим криптонитом для Макса: они трижды встречались между собой, и все три раза победу одерживал Волкановски. Да, есть вопросы по раздельному решению в их втором поединке, но, к чести Алекса, он согласился и на третий бой, в котором поставил жирную точку, победив в доминирующем стиле.

И самое интересное, что Макс между двумя поединками с австралийцем победил Келвина Каттара и Яира Родригеса, а после третьего поражения от Волкановски одолел Арнольда Аллена и Корейского Зомби. То есть Холлоуэй по-прежнему хорош и почти непобедим в полулёгком весе. Остановить его может лишь один парень. К слову, безвыходная ситуация вынудила Макса искать другие варианты, и на UFC 300 он подерётся с Джастином Гэтжи в лёгком весе. Четвёртый бой с Волкановски получить на данный момент невозможно, всех остальных Холлоуэй побил. Поэтому Макс, как и Альдо, стал искать продолжение карьеры в другом весе.

Нужно отдать Волкановски должное: он не просто доминирующий чемпион, но ещё и активный чемпион, который даёт шансы всем опасным претендентам. Алекс не выбирает соперников, а дерётся с лучшими. К примеру, после первого поражения от Ислама Волкановски дал шанс Яиру Родригесу, нокаутировав главного претендента в третьем раунде. А сейчас, после ещё одного поражения от Махачева, Волкановски согласился на бой с непобеждённым Илиëй Топурией.

С момента, когда Алекс стал чемпионом, он провёл уже пять успешных защит. Даже при условии двух боёв за величие и статус двойного чемпиона Волкановски не забывал про свой дивизион, и это вызывает уважение. Для примера: Ислам не провёл ещё ни одной защиты с кем-то из лёгкого веса: обе защиты были против Алекса, и на полтора года лёгкий вес и все топовые бойцы оказались в подвешенном состоянии.

Алекс Волкановски Фото: Getty Images

Волкановски – реальная звезда UFC. Успел зачистить дивизион, побил таких легенд, как Альдо и Холлоуэй, сделал красивые попытки стать двойным чемпионом и в первом случае даже навязал Махачеву очень сложный бой. Несмотря на два поражения, в полулёгком весе Алекс остаётся доминирующим чемпионом и настоящим королём, уничтожая всех опасных претендентов на титул. Волкановски ни разу не проиграл в своём дивизионе и в предстоящие выходные проведёт уже шестую защиту пояса. Такими темпами Алекс вполне может превзойти достижение Жозе Альдо, и в таком случае вопрос о лучшем полулегковесе в истории будет снят, учитывая, что Волкановски побеждал бразильца.