Милохин идеально дебютировал в боксе! Гимн России играл на всю арену в Дубае

16 февраля в Дубае состоялся крупный турнир от промоушена Alpha Fight Series. На ивент было приглашено множество звёзд, включая Хасбика, Девина Хейни и Алекса Перейру, а бо́льшую часть карда составили блогеры, в том числе и россиянин Даня Милохин, для которого это был дебют в боксе. Его бой стал соглавным событием вечера.

Милохин неоднократно заявлял о желании провести бой в смешанных единоборствах, рассказывал, что усердно тренируется, а также нацеливался добраться до боя с любым из братьев Хабиба Нурмагомедова. Тем не менее блогер решил не бросаться с места в карьер и начал постепенно подниматься к вершине. Соперником Дани стал 31-летний индийский блогер Аджмал Хан. А до того Милохин выступал лишь в промоушене Arena, где бился в огромных розовых перчатках и в маленьком ринге с Артуром Бабичем. Разумеется, нигде бой отмечен не был, но Даня победил решением.

Аджмал Хан, в свою очередь, уже успел выступить в боях по правилам бокса. Он встречался с Рашидом Белхасой, который нокаутировал его за две минуты. К слову, Белхаса тоже выступал на этом турнире. Справедливости ради, на этом уровне Рашид — вполне серьёзная оппозиция, но столь раннее окончание боя смущало. Так что шансы на победу у Милохина были неплохими, тем более в четырёхраундовом поединке.

Аджмал Хан начал агрессивно и пошёл в атаку, Милохин отступал, но про этом не упускал шансов отвечать контрпанчами. Россиянин бил точнее, и несколько размашистых оверхендов нашли голову индийского блогера. Трижды в первом раунде рефери открывал счёт после точных попаданий Дани, а к концу раунда россиянин окончательно забил своего соперника. Аджмал Хан перестал держать защиту, отворачивался от атак и практически пускался в бегство. Логично, что рефери прервал это избиение и зафиксировал победу Милохина.

Что же, дебют Дани однозначно удался. Яркий выход с флагом России под гимн страны, а потом не менее яркое выступление. Да, не хватало техники, но хватило сил финишировать оппонента в первом раунде. А после боя Милохину вновь включили гимн.