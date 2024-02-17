Война с USADA и секретный сок. Почему Пауло Коста — главный бодибилдер UFC

В последние годы топовый средневес Пауло Коста превратился в мем и амбассадора слёта с поединков. Бразилец не появлялся в октагоне с августа 2022-го и с тех пор трижды снимался с боёв: сначала заявил, что его контракт с UFC истёк, потом не подписался на бой с Икрамом Алискеровым, а затем подхватил инфекцию, из-за которой не вышел на поединок с Хамзатом Чимаевым.

Сам Коста тоже над этим иронизирует. Например, сейчас, уже после успешного взвешивания перед UFC 298, он написал: «Каковы шансы на то, что я снимусь с боя прямо сейчас?».

За всеми этими проблемами многие успели позабыть, что Коста — отличный боец, а ещё, пожалуй, главный бодибилдер UFC прямо сейчас. Пауло действительно очень любит хвалиться своей фигурой в социальных сетях, а перед боем с Люком Рокхолдом заявлял, что в этом поединке определится, кто более сексуальный.

Пауло Коста Фото: Alex Goodlett/Getty Images

Коста — фанат железа, постоянно качается и проводит время в спортзале, а ещё регулярно шутит на тему того, что его потрясающая форма — результат «секретного сока». Вообще, начинал путь в спорте он с муай-тай и джиу-джитсу, но позже забросил секции и два года работал исключительно на набор мышечной массы. Пауло постоянно публикует фотографии с пресловутым Secret Juice, с такой же надписью у него есть и целая коллекция маек. Когда Дана Уайт однажды выложил в социальные сети фото, продемонстрировав свою форму, Коста тут же отреагировал: «Рецепт секретного сока».

Секретный сок — ответ на подозрения Косты в допинге. Бразилец обожает троллить, но ещё он очень не любит USADA: «Я ненавижу методы, которыми USADA преследует меня. Иногда в тяжёлых тренировочных лагерях я часто испытывал тревогу перед сном, потому что меня будили в четыре утра для мочеиспускания и взятия крови. Я мог заснуть только после отказа от диеты и спал три часа, теряя качество сна и утренних тренировок. Однажды они приходили ко мне четыре раза за одну неделю. В тот раз я сдал семь анализов за одну неделю».

Перед турниром UFC 278 он демонстрировал представителям антидопингового агентства неприличные жесты, а в конце 2023 года обрадовался их уходу из UFC: «Прощай, USADA! Секретный сок!».

Побочный эффект отличной формы Косты — его вес. В межсезонье бразилец весит больше 100 килограммов, так что гоняет примерно четверть от этого веса. Это приводит к проблемам. К примеру, так он едва не поставил под угрозу бой с Марвином Веттори. Тогда он даже не уложился в промежуточный вес и предложил биться в полутяжёлом весе. Такое читерство было наказано — Пауло проиграл. А бой с Люком Рокхолдом Коста просил перенести на месяц, так как не успевал уложиться в лимит весовой категории. При этом реальных проблем с допингом у бразильца никогда не было. Все его мышцы — результат работы в зале.

Но мы знаем, что в UFC и до Пауло были бойцы, которые больше были похожи на бодибилдеров. К примеру, вспомним одного из бывших соперников бразильца — Йоэля Ромеро. Кубинец, в отличие от Косты, однажды был отстранён из-за подозрений в допинге, но в итоге доказал свою правоту. Ромеро всегда выглядит очень мощно, а по легендам Йоэль — результат секретных экспериментов Кубы над спортсменами. В 2011 году на тренировке Ромеро сломал шейный позвонок. Он мог умереть или остаться парализованным, но на деле сам пришёл к врачу, и тот был поражён — бойца спас невероятный мышечный корсет, который удержал позвоночник после этой травмы.

Йоэль Ромеро Фото: Sam Barnes/Getty Images

Другой пример — Брок Леснар, бывший рестлер и экс-чемпион UFC. Этот парень был хорош примерно во всём, за что брался. В UFC Брок очень быстро пришёл к титулу и примерно так же быстро покинул ММА. Впрочем, внушительный внешний вид обеспечил Леснару узнаваемость. Конечно, и его тоже подозревали в приёме допинга. С трудом верилось, что такая машина не пичкает себя ничем. В итоге после UFC 200 вскрылась положительная допинг-проба.

Одно из поражений Леснар потерпел в бою с Алистаром Оверимом. Человеком, которого болельщики называли «стероидным быком». Кстати, это ещё и боец, нанёсший Сергею Павловичу первое поражение в карьере. Оверим утверждал, что обязан своей невероятной формой конине, во что, конечно, мало кто верил. Марк Хант открыто обвинял Алистара в приёме запрещённых препаратов.

Брок Леснар и Алистар Оверим Фото: Josh Hedges/Getty Images

Этих ребят сегодня в UFC уже нет, так что звание главного по бодибилдингу удерживает за собой именно Пауло Коста. Сейчас бразилец со склонностями к нарциссизму выкладывает фотографии с недели боя и подписывает их так: «Знаю, что это выглядит как картинка, сгенерированная нейросетью».

А уже совсем скоро увидим, как великолепная форма поможет Косте в поединке с бывшим чемпионом — Робертом Уиттакером. В случае победы он войдёт в топ-3 среднего веса и точно будет претендовать на пояс.