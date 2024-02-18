Дагестан не помог. Копылова не пустили в топ-15 удушающим приёмом

В ночь на 18 февраля в Анахайме состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 298. Главный кард ивента открывал поединок российского средневеса Романа Копылова с Энтони Эрнандесом.

Изначально соперником Эрнандеса должен был стать Икрам Алискеров, но он выбыл из-за инфекции и его заменил Копылов. Роман подошёл к поединку на серии из четырёх побед нокаутами. Россиянин последовательно финишировал Алессио ди Кирико, Пунахеле Сориано и Клаудио Рибейро, а в сентябре прошлого года разобрался с Джошем Фремдом. Причём все победы получились яркими и разнообразными. Поединок с Эрнандесом стал для Романа шансом ворваться в топ-15 рейтинга средневесов, так как американец занимал 15-ю строчку.

Эрнандес давно зарекомендовал себя в UFC, как очень крепкого бойца, который отлично чувствует себя в партере, так что Энтони должен был устроить Копылову проверку его навыков в борьбе. Эрнандес также подошёл к бою после четырёх побед, три из которых были досрочными. Энтони выиграл у Родольфо Виейры, Джоша Фремда, которого побеждал и Роман, Марка-Андре Баррио и Эдмена Шахбазяна. Именно эта серия позволила Эрнандесу ворваться в топ-15. Всего же у Флаффи пять побед и два поражения в UFC.

Эрнандес начал бой активнее и сразу сумел донести несколько ударов. Копылов ушёл на дистанцию и спокойно отбился от попытки тейкдауна. Атаки Энтони были более стихийными, а Роман не форсировал события и спокойно прицеливал левую руку и параллельно заряжался в корпус. При этом россиянин отлично защищался от борьбы и регулярно возвращал бой в стойку. Попадания Копылова были жёсткими и американец всё чаще бросался в ноги, чтобы избежать разменов.



В стойке практически все эпизоды забирал Роман. Эрнандес периодически попадал, но россиянин тут же возвращал контратаки. В середине раунда Энтони сумел провести тейкдаун и зайти за спину Копылову. Тот показал недюжинную выдержку и выдержал одну попытку американца провести удушающий, но тот улучшил позицию и завершил начатое, закрыв захват на шее Романа.



К сожалению, Копылов потерпел третье поражение под эгидой UFC, несмотря на показанный прогресс. Не хватило сил, чтобы выдержать давление в борьбе. Роман упустил шанс ворваться в топ-15, но однозначно скоро вернётся и постарается снова о себе заявить