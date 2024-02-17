UFC 298: Копылов сосредоточен на нокауте, Волкановски и Топурия устроят шоу в клетке. LIVE

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоится грандиозный номерной турнир UFC 298. В главном карде выступит россиянин Роман Копылов, который идёт на серии из четырёх досрочных побед. Его соперником станет американец Энтони Эрнандес.
Также на турнире выступит Мераб Двалишвили, который возвращается после победы над Петром Яном. Он столкнётся в октагоне с Генри Сехудо.
В соглавном поединке вечера сойдутся Роберт Уиттакер и Пауло Коста. А в главном событии на кону будет стоять титул UFC в полулёгком весе. Его обладатель Александр Волкановски столкнётся с непобеждённым Илией Топурией.
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🗣 «Он будет опозорен». Волкановски дал прогноз на бой с Топурией
Чемпион UFC в полулёгкой весовой категории австралиец Александр Волкановски высказался по поводу предстоящего поединка с представителем Грузии Илией Топурией.
«Мой прогноз – я преподам ему хороший урок. Он будет опозорен, он пожалеет о некоторых своих высказываниях. Он молод, излишне уверен в себе, и я помогу ему стать скромнее. Ему придется всё начинать с чистого листа после того, как я задам ему хорошую взбучку», — сказал Волкановски на пресс-конференции.
🔮 О’Мэлли сказал, кто победит в бою Сехудо — Двалишвили
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Шон О’Мэлли высказался о предстоящем претендентском бое между соотечественником Генри Сехудо и грузином Мерабом Двалишвили, который состоится 17 февраля на турнире UFC 298 в Анахайме (США).
«Бой Генри и Мераба довольно интересный. Думаю, он получится конкурентным, и если мне нужно гадать, то я бы сказал, что Мераб справится. У него больше мотивации, Генри вернулся, потому что у него нет денег, он не знает, что ему, чёрт возьми, делать. Таково моё мнение. Я считаю, что Мераб сделает свою работу», — сказал О’Мэлли в интервью YouTube-каналу Деметриуса Джонсона.
🧠 Аспиналл: как фанат Волкановски должен признать, что нервничаю перед его боем
Обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл высказался по поводу предстоящего поединка между австралийцем Александром Волкановски и грузином Илией Топурией.
«Как заядлый фанат Волкановски должен признать, что немного нервничаю перед следующими выходными. Крайне захватывающее событие», — написал Аспиналл в социальных сетях.
🎯 Менеджер Копылова рассказал, сколько боёв проведёт россиянин в 2024 году
Александр Скаредин, менеджер средневеса UFC Романа Копылова, рассказал о том, что россиянин проведёт как минимум два боя в промоушене в 2024 году.
«Сейчас у Романа присутствует элемент нетерпения. Как раз у него есть время, чтобы прогрессировать и улучшаться. Как минимум дважды в 2024 году Роман подерётся, в UFC о нём не забыли», — приводит слова Скаредина «Матч ТВ».
Где смотреть турнир UFC 298
Посмотреть трансляцию турнира UFC 298 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
🐺 Гаджиев: если подерутся Копылов и Чимаев — буду счастлив
Известный российский промоутер Камил Гаджиев высказался о потенциальном поединке между бойцами среднего веса (до 84 кг) UFC Хамзатом Чимаевым и Романом Копыловым.
«Было бы круто посмотреть поединок Аспиналла и Джонса, но Джон не успеет восстановиться. А бой мечты – Махачев – Эдвардс. Но его тоже не будет на этом UFC. Конор будет драться в другом весе… Даже не знаю. Мераб Двалишвили – Генри Сехудо – это бой.
Если подерутся Хамзат Чимаев и Роман Копылов – я буду счастлив. Рома – ударник. Но не надо недооценивать его борцовские скиллы. Он не грэпплер, а Чимаев – грэпплер. Но, если бы речь шла про пятираундовый бой, в нём борьбы было бы меньше. Рома очень опасен в стойке. А Хамзат не является бойцом, который в стойке показывает много», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Когда пройдёт турнир UFC 298
Турнир UFC 298 состоится в ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 06:00 мск.
⚡️ Гаджиев назвал имя бойца, который должен стать следующим чемпионом UFC из России
Известный российский промоутер Камил Гаджиев назвал отечественного бойца, который, по его мнению, должен стать чемпионом UFC.
«Думаю, Рома Копылов. У него череда побед, они очень яркие. Организация таким ребятам шанс даёт гораздо быстрее», — сказал Гаджиев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард UFC 298
Основной кард
- Александр Волкановски (26-3) – Илия Топурия (14-0);
- Роберт Уиттакер (24-7) – Пауло Коста (14-2);
- Джефф Нил (15-5) – Иан Гарри (13-0);
- Мераб Двалишвили (16-4) – Генри Сехудо (16-3);
- Роман Копылов (12-2) – Энтони Эрнандес (11-2).
Предварительный кард
- Маккензи Дерн (13-4) – Аманда Лемос (13-3-1);
- Маркос Рожерио де Лима (21-9-1) – Джастин Тафа (7-3);
- Ринья Накамура (8-0) – Карлос Вера (11-3);
- Брендсон Рибейро (15-5) – Чжан Минъян (16-6).
Ранний предварительный кард
- Дэнни Барлоу (7-0) – Джош Куинлан (6-1);
- Валентин Вудбёрн (7-1) – Обан Эллиотт (9-2);
- Андреа Ли (13-8) – Миранда Мэверик (12-5).