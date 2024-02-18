И этот парень собирался избить Чимаева? Коста вернулся в октагон и провалился

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) состоялся грандиозный номерной турнир UFC 298. В соглавном событии вечера между собой сошлись Роберт Уиттакер и Пауло Коста. Оба соперника не оставляют попыток получить титульный поединок в среднем весе. Роберт занимал третье место в рейтинге дивизиона, Коста – шестое. Бойцы были нацелены исключительно на досрочный финиш. А сам поединок полностью оправдал все ожидания фанатов смешанных единоборств.

Уиттакер (24-7) в последнее время выступает не особенно уверенно. Он проиграл два из трёх предыдущих поединков. Не получилось совладать с Исраэлем Адесаньей и Дрикусом дю Плесси. А единственная победа за это время пришлась на битву с Марвином Веттори. Коста (14-2) стартовал в UFC с пяти удачных поединков подряд. Затем последовали поражения от Иззи и всё того же Веттори. И всё-таки в августе 2022 года получилось победить Люка Рокхолда. А затем начался длительный простой, который прервался только на UFC 298.

Бойцы начали осторожно, присматривались друг к другу. Удары летели, но цели достигали редко. Первым хорошо потревожил соперника именно Уиттакер. Но Коста отвечал очень неплохими джебами. Постепенно поединок начал раскрываться. Но чувствовалось, что значимость этого боя слишком велика. Оппоненты отошли на дистанцию и продолжили искать свой шанс. Его нащупал Коста, который классно попал и болтанул соперника. Но ему просто не хватило времени, прозвучал гонг.

Во втором раунде Коста продолжил выбрасывать хай-кики. Он пытался развить свой успех. Но Уиттакер очень опасно отвечал своими выпадами. В одном из моментов Пауло попал пальцем в глаз сопернику. Но Роберт не захотел останавливаться, практически моментально продолжил поединок. На лицах оппонентов начали появляться ощутимые следы битвы. Уиттакер выбрасывал классные комбинации. Инициатива была за Робертом, который чувствовал себя великолепно.

Роберт Уиттакер — Пауло Коста Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Третий раунд начался в той же манере. Уиттакер продолжил владеть инициативой. А многие атаки Косты улетали в «молоко». На каждый выпад соперника Роберт находил классный ответ. Пауло попытался вывести соперника на эмоции, потребовал зарубиться в центре октагона. Но Уиттакер работал очень умно, постоянно доставал оппонента левой рукой. Переломить ситуацию Коста так и не смог, хотя пытался спасти ситуацию.

Дело дошло до судейского решения, но там особенной интриги не было. Рефери оценили перформанс, который выдал Роберт. Они приняли его сторону единогласно: 30-27 и 29-28 дважды. Кажется, Уиттакер полноценно возвращается в чемпионскую гонку. А вот Коста теперь вряд ли получит шанс подраться с топом дивизиона в ближайшее время. О поединке с Хамзатом Чимаевым сейчас остаётся только мечтать.