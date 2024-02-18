Ждали Конора, получили скуку. Главный бой UFC 300 разочарует всех

Все фанаты смешанных единоборств с нетерпением ждали юбилейный номерной турнир UFC 300. Но по мере того, как бои анонсировали, ажиотаж постепенно спадал. Особенно огненных вывесок не было, а отсутствие официального анонса вызывало тревогу. Кроме того, целый ряд топовых бойцов выпал из-за травм, свои коррективы вносит и Рамадан. Поэтому объявления главного поединка вечера ждали с опаской. К сожалению, переживания фанатов оправдались. Дана Уайт обещал то, что болельщики должны были просто «не вывезти». Но вместо этого – не самый очевидный титульный бой.

Дана объявил, что в главном событии юбилейного турнира сойдутся Алекс Перейра и Джамал Хилл. Бразилец обладает чемпионским поясом в полутяжёлой весовой категории, а американец владел им не так давно, но был вынужден освободить из-за тяжёлой травмы. Тогда многие посчитали, что Хилл поступил очень благородно. Поэтому никого особенно не удивляет, что именно он получил титульный шанс сразу после восстановления. Но такой бой в качестве главного на самом важном турнире последних лет вряд ли кто-то ждал.

Стоит отметить и то, что в качестве главного рассматривались изначально совершенно другие поединки. Фактически об этом признался сам Уайт. Он рассказал, что больше всего переговоров велось по потенциальному бою Леона Эдвардса. И, похоже, в списке потенциальных соперников рассматривались Ислам Махачев и Хамзат Чимаев: «Леон Эдвардс мог выступить в главном бою UFC 300. Он согласился на все наши предложения. Мы предлагали ему трёх соперников. И каждый раз он отвечал: «Да, да, да». Но все три соперника в итоге отказались. Респект, Леон, спасибо большое».

Леон Эдвардс Фото: Catherine Ivill/Getty Images

Фанаты смешанных единоборств действительно ждали совсем другого. Одни с нетерпением предвкушали возвращения в октагон Конора Макгрегора. И складывается ощущение, что при желании Дана мог сделать всё, чтобы соперники максимально ответственно подошли к подготовке, а бой Ноториуса с Майклом Чендлером состоялся на UFC 300. Но этого так и не случилось. Многие хотели, чтобы свой шанс получил Том Аспиналл, рвались в бой и другие топовые бойцы.

Некоторые предлагали и совершенно невероятные варианты развития событий. Например, многие рассчитывали, что Дана путём невероятных манипуляций всё-таки сможет вернуть в октагон Хабиба Нурмагомедова. Хотя бы ради одного турнира, который в таком случае совершенно точно стал бы самым популярным и историческим за все времена. Но этому так и не суждено сбыться. Были и другие варианты из разряда «фантастики». Но, видимо, о них боссы лиги совсем не задумывались.

Хабиб Нурмагомедов Фото: Carmen Mandato/Getty Images

При этом не все так негативно относятся к решению Даны и UFC. Например, бывший чемпион Bellator в полусреднем весе (до 77 кг) россиянин Андрей Корешков оценил его положительно: «Это крупный бой. Алекс Перейра уже себя зарекомендовал. Джамал Хилл – бывший чемпион, который отказался от пояса. Это титульное противостояние. Один чемпион бьётся с другим. Это заслуживает звания главного боя. Он должен быть по заслугам, а не потому, что у кого-то медийный вес, как у Конора Макгрегора».

Пока, говоря откровенно, анонс главного боя больше разочаровал фанатов смешанных единоборств. Это совершенно не то, чего хотели болельщики. Перейра и Хилл вряд ли зажгут искромётным трэш-током. Остаётся надеяться, что хотя бы сам поединок получится ярким. И тогда это может спасти турнир, который пока слабо тянет на статус исторического и юбилейного.