Поражение Копылова — нелепая случайность. Но спешка может сломать карьеру

В ночь с 17 на 18 февраля на арене «Хонда-центр» в Анахайме (США) прошёл грандиозный яркий турнир UFC 298. В главном карде выступил Роман Копылов, который шёл на серии из четырёх досрочных побед. Его соперником стал американец Энтони Эрнандес. Во втором раунде Копылов допустил роковую ошибку и позволил оппоненту провести удушающий приём. В итоге стрик россиянина, к сожалению, прервался, поход за титулом придётся начинать заново. А главное, Роман потерпел уже третье поражение в лучшей лиге на планете.

Копылов рискнул и вышел на поединок на коротком уведомлении. Изначально соперником Эрнандеса должен был стать Икрам Алискеров. Он не смог избавиться от неприятной инфекции, поэтому решил не выходить в октагон. Роман подписал контракт на бой лишь 29 января. Таким образом, для полноценной подготовки к поединку у россиянина было меньше трёх недель. Конечно, в UFC могут оценить лояльность Копылова, который спас бой и согласился драться без полноценного тренировочного лагеря. Но поражение совершенно точно не входило в планы россиянина.

Стоит отметить, что даже при коротком лагере Копылов выглядел очень неплохо. Он держался классно в первом раунде и даже несколько раз отлично потряс соперника. Но во втором раунде всё решила досадная случайность. Роман спокойно уходил от всех попыток соперника перевести дело в партер. А затем на отходе у россиянина попросту поехала нога. Эрнандес воспользовался шансом идеально, коршуном бросился за спину и накинул на шею замок. Выбраться из такого положения уже не представлялось возможным. К сожалению, единственный действительно удачный тейкдаун от американца стал скорее стечением обстоятельств.

Роман Копылов — Энтони Эрнандес Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Стоит отметить, что Роман мужественно принял поражение. Он написал в своих социальных сетях: «Неприятности случаются! Слава богу за всё». А главное, россиянин уже готов рваться в новые сражения. Кажется, что сейчас Копылову лучше перевести дух. А главное, избежать лишней спешки.

Принимая поединок с Эрнандесом, Роман поскорее хотел пробиться в топ-15 рейтинга дивизиона. Но такое решение поставил под сомнение легендарный российский боец Алексей Олейник: «Не знаю, как Роман себя чувствует в борьбе. Как я понимаю, защищается он хорошо, но борьба на высшем уровне — чуть-чуть другое всё-таки. Если Эрнандес реально хороший грэпплер, то выходить на коротком уведомлении не стоило. Красавец и мужчина, что вышел на коротком. Жаль, что проиграл. Но ничего, на то мы и бойцы. Бойцы ломаются, поднимаются и начинают идти вверх более уверенными шагами».

Конечно, в UFC действительно должны оценить решительность и мужество российского бойца. Например, об этом заявил бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Андрей Корешков: «Он вышел на коротком уведомлении, не прошёл полный лагерь. Думаю, организация примет это во внимание. Он зарекомендовал себя как яркий и зрелищный боец. UFC ценит бойцов, которые принимают поединки на коротком уведомлении. Не думаю, что его что-то отделяет от громких боёв. Думаю, следующий соперник будет из топ-15, других ему давать не будут».

Со словами Корешкова можно согласиться. Но при этом самому Роману, возможно, стоит пока подумать о том, чтобы получить оппонента, который расположился за пределами топ-15. Конечно, стремительного взлёта по рейтингу тогда ждать не стоит. Но при этом победа нужна кровь из носу. И тогда уверенность в собственных силах быстро вернётся к Копылову. Если же брать потенциальных соперников из топ-15, то самым оптимальным вариантом выглядит Крис Кёртис. К сожалению, поединок с Эрнандесом продемонстрировал, что борьба россиянина не на самом высоком уровне. А бой с ударником поможет Роману проявить все лучшие качества.

Теперь Роману стоит более внимательно подойти к процессу подготовки, выбору следующего соперника. Второе поражение подряд совершенно точно сделает положение россиянина шатким. И тогда уже никто не станет вспоминать, при каких именно обстоятельствах Копылов выходил на поединок с Эрнандесом. Есть уверенность, что после полноценного лагеря Роман всё-таки решит поставленную задачу – ворвётся в топ-15 дивизиона и сделает первый шаг нового пути к титульному бою.