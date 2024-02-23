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Вячеслав Дацик подписал контракт с Вооружёнными силами РФ, карьера бойца, Рыжий Тарзан, Александр Емельяненко

Дацик подписал контракт с ВС РФ. Рыжий Тарзан ушёл из спорта насовсем?
Сергей Сорокин
Вячеслав Дацик
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Вячеслав надеется, что сможет подраться с Александром Емельяненко ещё раз.

Вячеслав Дацик – один из самых смелых российских бойцов. Он не раз доказывал это в ринге, когда начинал ожесточённо рубиться с соперниками, чтобы порадовать публику. Правда, в последнее время Рыжего Тарзана часто преследовали проблемы со здоровьем, он стал всё реже выходить на бои. А теперь карьера Дацика может быть и вовсе поставлена на паузу. Вячеслав подписал контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации.

Недавно Рыжего Тарзана серьёзно покусала собака бойцовской породы:
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Последний раз Дацик выходил на бой в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в октябре прошлого года. Он сошёлся с Петром Романкевичем, но выдержать испытание на прочность не смог. Россиянин потерпел поражение техническим нокаутом. А затем Рыжий Тарзан на долгое время отошёл в тень. Сначала он восстанавливался после осечки в поединке, затем лечился от последствий жуткого нападения собаки. Удивительно, что последнее повреждение Вячеслава было получено дома. Но разговоры о следующем поединке Дацика всё-таки появились. Согласно последней информации, уже весной Рыжий Тарзан мог сойтись с Александром Емельяненко.

Теперь же перспективы Дацика в спорте – туманные. Он заявил, что вместе с сыном Ярославом подписал контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации: «Мы из батальона «Невский» ушли в декабре. Сейчас весь отряд, который ушёл из батальона, вошёл в 31-ю дивизию ВДВ, расквартирована в Ульяновске. Я с Ярославом, как всегда, последний, провалялся из-за травмы. Контракт подписал, но пока на год с возможностью продления».

Вячеслав Дацик

Вячеслав Дацик

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стоит отметить, что сам Вячеслав приостанавливать или завершать карьеру не собирается. Он рассчитывает достаточно быстро вернуться в бои. И даже назвал возможную дату поединка с Фениксом: «Хотят вроде бы делать 31 декабря. Александра они вроде как подписали на четыре боя. Саня мне звонил, я только от наркоза отошёл, он говорит: «Как дела? Как здоровье? Давай подерёмся».

Стоит отметить, что у Вячеслава есть прекрасный пример прямо перед глазами. Службу по контракту прямо сейчас проходит Владимир Минеев. Он приезжает только ради поединков, даже процесс подготовки к боям проходит прямо в расположении своей части. И всё равно разбивает соперников, совсем недавно разбил Ивана Штыркова по правилам кикбоксинга. Скорее всего, и Дацику не будут препятствовать с тем, чтобы он параллельно продолжал профессиональную карьеру. Нет никаких сомнений, что везде Рыжий Тарзан сможет блеснуть своей самоотверженностью.

Иван честно рассказал о последнем поединке, а также приоткрыл завесу тайны над будущим:
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Дацик принял непростое решение, но его сложно назвать неожиданным. Он уже посещал военных, привозил им материальную помощь. А сам постоянно порывался подписать контракт с Вооружёнными силами. Теперь у него есть возможность претворить это в жизнь. Но такого яркого и интересного бойца российским промоушенам совершенно точно не хочется терять. Поэтому есть уверенность, что даже после ухода Вячеслава количество поступающих предложений об организации поединков не уменьшится.

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