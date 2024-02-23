Дацик подписал контракт с ВС РФ. Рыжий Тарзан ушёл из спорта насовсем?

Вячеслав Дацик – один из самых смелых российских бойцов. Он не раз доказывал это в ринге, когда начинал ожесточённо рубиться с соперниками, чтобы порадовать публику. Правда, в последнее время Рыжего Тарзана часто преследовали проблемы со здоровьем, он стал всё реже выходить на бои. А теперь карьера Дацика может быть и вовсе поставлена на паузу. Вячеслав подписал контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации.

Последний раз Дацик выходил на бой в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» в октябре прошлого года. Он сошёлся с Петром Романкевичем, но выдержать испытание на прочность не смог. Россиянин потерпел поражение техническим нокаутом. А затем Рыжий Тарзан на долгое время отошёл в тень. Сначала он восстанавливался после осечки в поединке, затем лечился от последствий жуткого нападения собаки. Удивительно, что последнее повреждение Вячеслава было получено дома. Но разговоры о следующем поединке Дацика всё-таки появились. Согласно последней информации, уже весной Рыжий Тарзан мог сойтись с Александром Емельяненко.

Теперь же перспективы Дацика в спорте – туманные. Он заявил, что вместе с сыном Ярославом подписал контракт с Вооружёнными силами Российской Федерации: «Мы из батальона «Невский» ушли в декабре. Сейчас весь отряд, который ушёл из батальона, вошёл в 31-ю дивизию ВДВ, расквартирована в Ульяновске. Я с Ярославом, как всегда, последний, провалялся из-за травмы. Контракт подписал, но пока на год с возможностью продления».

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Стоит отметить, что сам Вячеслав приостанавливать или завершать карьеру не собирается. Он рассчитывает достаточно быстро вернуться в бои. И даже назвал возможную дату поединка с Фениксом: «Хотят вроде бы делать 31 декабря. Александра они вроде как подписали на четыре боя. Саня мне звонил, я только от наркоза отошёл, он говорит: «Как дела? Как здоровье? Давай подерёмся».

Стоит отметить, что у Вячеслава есть прекрасный пример прямо перед глазами. Службу по контракту прямо сейчас проходит Владимир Минеев. Он приезжает только ради поединков, даже процесс подготовки к боям проходит прямо в расположении своей части. И всё равно разбивает соперников, совсем недавно разбил Ивана Штыркова по правилам кикбоксинга. Скорее всего, и Дацику не будут препятствовать с тем, чтобы он параллельно продолжал профессиональную карьеру. Нет никаких сомнений, что везде Рыжий Тарзан сможет блеснуть своей самоотверженностью.

Дацик принял непростое решение, но его сложно назвать неожиданным. Он уже посещал военных, привозил им материальную помощь. А сам постоянно порывался подписать контракт с Вооружёнными силами. Теперь у него есть возможность претворить это в жизнь. Но такого яркого и интересного бойца российским промоушенам совершенно точно не хочется терять. Поэтому есть уверенность, что даже после ухода Вячеслава количество поступающих предложений об организации поединков не уменьшится.