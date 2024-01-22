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Вячеслава Дацика покусала собака, жуткая травма Дацика, что случилось, подробности инцидента, когда следующий бой

«Выбрал себе соперника не по рангу». Звезда российских ММА получил страшную травму
Яхья Гасанов
Вячеслава Дацика покусала собака
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Вячеслава Дацика серьёзно покусала собака бойцовской породы.

Вячеслав Дацик на сегодняшний день является одним из самых известных бойцов, представляющих российские ММА. Тяжеловес порой попадает в скандалы, за его плечами внушительный бэкграунд, а бои неизменно привлекают внимание зрителей.

Последний раз Дацик выходил на бой с Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и тогда потерпел поражение техническим нокаутом. Чуть ранее Вячеслав Дацик сообщил, что подписал контракт с Министерством обороны РФ и должен отправиться в зону СВО.

Однако, судя по всему, сейчас Дацик спокойно проводит время под Санкт-Петербургом, но там боец попал в крайне неприятную историю. Вячеслав получил травму, причём изначально сообщалось, что это ранение, полученное в зоне СВО. Распространилась эта информация от блогера Никиты Ворожбитова, но позже поступило опровержение — на самом деле Дацика покусала собака. И не просто покусала, оставила страшные рваные раны на руке.

Позднее Вячеслав сам вышел на связь и рассказал о самочувствии, а заодно прошёлся по СМИ, опубликовавшим информацию о ранении на СВО: «Спасибо всем, кто за меня переживает. Но со мной всё хорошо. Меня пару недель назад покусала собака. Иду на поправку. Сначала СМИ распустили информацию, что якобы я получил ранение на СВО. Потому распустили информацию, что я это опроверг. Но со мной никто не созванивался. Мне 10 минут назад позвонило какое-то «Дейли Ньюс» и попыталось что-то там узнать. И всё. Теперь я понял окончательно, что верить нашим СМИ нельзя. Со мной всё в порядке, иду на поправку, лечусь, готовлюсь к следующему бою».

Вячеслав Дацик

Вячеслав Дацик

Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот мама Вячеслава, Светлана Дацик, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, добавила подробностей. Это была собака американской бойцовской породы, а произошло всё на даче в Пушкино: «Там трое не могли пасть открыть. Слава выбрал противника не по рангу. Пока не пройдёт абсцесс, зашивать раны нельзя, да и связки тоже».

Травма, полученная Дациком, действительно выглядит очень жутко и страшно. Смотреть на это в принципе не рекомендуем, особенно впечатлительным людям, и из этих соображений фото сюда не прикрепляем, но при желании вы его без труда найдёте.

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Дацик лечится в больнице Санкт-Петербурга, и сам он утверждает, что на восстановление после данной травмы не потребуется много времени. Глядя на травмы, так не кажется. Впрочем, менеджер Вячеслава Яков Летов рассказал «Спорт-экспрессу», что его клиент нацелен на возвращение в бои в феврале: «Сейчас приступаем к финальной стадии переговоров по поводу реванша Дацика и Александра Емельяненко. Бой в четырёхунцовых перчатках по правилам бокса в промоушене Ural FC. Предварительно поединок должен пройти в конце февраля».

Возможно, с боями Дацику нужно повременить.

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