«Выбрал себе соперника не по рангу». Звезда российских ММА получил страшную травму

Вячеслав Дацик на сегодняшний день является одним из самых известных бойцов, представляющих российские ММА. Тяжеловес порой попадает в скандалы, за его плечами внушительный бэкграунд, а бои неизменно привлекают внимание зрителей.

Последний раз Дацик выходил на бой с Петром Романкевичем в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и тогда потерпел поражение техническим нокаутом. Чуть ранее Вячеслав Дацик сообщил, что подписал контракт с Министерством обороны РФ и должен отправиться в зону СВО.

Однако, судя по всему, сейчас Дацик спокойно проводит время под Санкт-Петербургом, но там боец попал в крайне неприятную историю. Вячеслав получил травму, причём изначально сообщалось, что это ранение, полученное в зоне СВО. Распространилась эта информация от блогера Никиты Ворожбитова, но позже поступило опровержение — на самом деле Дацика покусала собака. И не просто покусала, оставила страшные рваные раны на руке.

Позднее Вячеслав сам вышел на связь и рассказал о самочувствии, а заодно прошёлся по СМИ, опубликовавшим информацию о ранении на СВО: «Спасибо всем, кто за меня переживает. Но со мной всё хорошо. Меня пару недель назад покусала собака. Иду на поправку. Сначала СМИ распустили информацию, что якобы я получил ранение на СВО. Потому распустили информацию, что я это опроверг. Но со мной никто не созванивался. Мне 10 минут назад позвонило какое-то «Дейли Ньюс» и попыталось что-то там узнать. И всё. Теперь я понял окончательно, что верить нашим СМИ нельзя. Со мной всё в порядке, иду на поправку, лечусь, готовлюсь к следующему бою».

Вячеслав Дацик Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

А вот мама Вячеслава, Светлана Дацик, отвечая на вопросы подписчиков в социальных сетях, добавила подробностей. Это была собака американской бойцовской породы, а произошло всё на даче в Пушкино: «Там трое не могли пасть открыть. Слава выбрал противника не по рангу. Пока не пройдёт абсцесс, зашивать раны нельзя, да и связки тоже».

Травма, полученная Дациком, действительно выглядит очень жутко и страшно. Смотреть на это в принципе не рекомендуем, особенно впечатлительным людям, и из этих соображений фото сюда не прикрепляем, но при желании вы его без труда найдёте.

Дацик лечится в больнице Санкт-Петербурга, и сам он утверждает, что на восстановление после данной травмы не потребуется много времени. Глядя на травмы, так не кажется. Впрочем, менеджер Вячеслава Яков Летов рассказал «Спорт-экспрессу», что его клиент нацелен на возвращение в бои в феврале: «Сейчас приступаем к финальной стадии переговоров по поводу реванша Дацика и Александра Емельяненко. Бой в четырёхунцовых перчатках по правилам бокса в промоушене Ural FC. Предварительно поединок должен пройти в конце февраля».

Возможно, с боями Дацику нужно повременить.