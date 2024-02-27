Топурия нашёл своего Хабиба. Новая звезда UFC нацелился на бой с Махачевым

Совсем недавно испано-грузинский боец Илия Топурия шокировал мир единоборств, отправив в глухой нокаут недавнего короля полулёгкого веса UFC Алекса Волкановски. Яркая победа вкупе с агрессивной раскруткой этого поединка сильно повысила котировки Топурии, и он стремительно превращается в одну из звёзд промоушена.

А статус звезды и претензии на повторение пути Конора Макгрегора обязывают к статусным поединкам, желательно за двойное чемпионство. Одним из таких вариантов Илия считает встречу с чемпионом в лёгком весе Исламом Махачевым. И раскрутка потенциального боя уже началась.

Причём надо сказать, что Топурия начал говорить о россиянине ещё до того, как стал претендентом на пояс в своем дивизионе: «Есть ли у меня навыки, чтобы победить Махачева? Конечно. Я чувствую, что лучше него во всём: в стойке, в борьбе, в игре на земле. Я так чувствую».

Теперь претензии Матадора стали более осязаемыми, он действительно впечатлил всех своей яркой и уверенной победой в титульном поединке. Махачев оценил достижение Илии и заодно отдал должное бывшему оппоненту: «Алекс, несомненно, один из величайших чемпионов в полулёгком дивизионе. Держи голову высоко и возвращайся сильным! Поздравляю нового чемпиона Топурию, молодец, биджо!».

Илия Топурия Фото: Gonzalo Arroyo Moreno/Getty Images

Перед Топурией после боя встал вопрос о том, что будет дальше. Сам Илия выразил желание защитить свой пояс в следующем поединке, а уже затем попытать счастья в лёгком весе: «Три оппонента, которых я больше всего хочу видеть напротив себя в следующем бою — это Конор Макгрегор, Макс Холлоуэй и Шон О’Мэлли. До конца года я надеюсь провести ещё один бой, и тогда следующей целью станет Ислам Махачев. Бой с ним приблизил бы меня к первому месту в рейтинге pound-for-pound. Я вижу себя двукратным чемпионом UFC».

Кроме того, новоиспечённый чемпион не оставил без внимания и поздравление Махачева, где тот назвал его «биджо», что дословно в переводе с грузинского — мальчик.

«Мальчик тебя вырубает», — ответил Топурия, выложив видео с боя Махачева, где он проиграл нокаутом Адриано Мартинсу. А параллельно испанский грузин высказался и о Хабибе Нурмагомедове: «Я был бы рад выйти в октагон против Хабиба Нурмагомедова. Это мой бой мечты. У него непобеждённый рекорд, 29-0, который очень привлекателен, а также история. Для меня он достойный и почётный чемпион. Но я бы побил его, сто процентов».

Это, конечно, очень дерзко, но Илия отлично понимает, на что идёт. Ему как бойцу, решившему перенять все фишки Макгрегора, нужен свой Хабиб. Кто подойдёт лучше, если не Ислам? Махачев сейчас доминирующий чемпион, который на бумаге значительно сильнее всех в своём весе, и возглавляет рейтинг pound-for-pound. К тому же его вполне можно назвать сформировавшейся звездой UFC. Вполне логично, что даже бойцы из других весовых категорий засматриваются на потенциальный бой с Махачевым.

Ислам Махачев Фото: Getty Images

Другое дело, нужно ли это самому Исламу на данном этапе? Он дважды защищал пояс против полулегковеса, так что пора дать шансы бойцам из своего дивизиона. На бумаге Махачев будет очень серьёзным фаворитом в бою с Топурией, и победа над ним не даст практически ничего. Разве что критику в духе «снова защитил пояс в бою с полулегковесом».

Топурия стремится к величию, это правильно, но путь к Махачеву должен быть более длинным. И пока очень маловероятно, что Ислама кто-то сможет остановить.