Боксёр без побед и экс-чемпион поделят огромную сумму. Всё о гонорарах Нганну и Джошуа

8 марта в Саудовской Аравии состоится грандиозный вечер профессионального бокса. В главном событии турнира в ринге встретятся экс-чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA, WBO и IBF Энтони Джошуа и экс-чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну.

Нганну недавно ворвался в мир профессионального бокса, о чём давно мечтал. Ради этого Фрэнсис ушёл из UFC, и многие посчитали это большой ошибкой. Вот только Нганну в своём дебютном бою встретился не с кем-нибудь, а с одним из лучших тяжеловесов современности – Тайсоном Фьюри. И не просто встретился, а прошёл с ним все 10 раундов и даже отправил Цыганского короля в нокдаун, пусть и проиграл.

С рекордом 0-1 Фрэнсис попал в рейтинг супертяжёлого веса и занимает 10-ю строчку по версии WBC. Нганну уже пользуется огромной популярностью в мире бокса и во втором поединке получил ещё одного топа супертяжёлого веса – Энтони Джошуа.

Конечно, когда речь идёт о таких громких боях, подразумеваются и баснословные гонорары, которые получают боксёры. В этом плане Саудовская Аравия переплюнула всех конкурентов, засыпала тяжей деньгами, и теперь едва ли не весь дивизион перебрался туда. там уже состоялся бой Фьюри – Нганну, прошёл грандиозный вечер бокса с участием Энтони Джошуа и Деонтея Уайлдера, а через неделю состоится поединок Джошуа — Нганну, в мае же ожидается супербой между Фьюри и Усиком.

И все вышеперечисленные боксёры, в том числе и Нганну, просто купаются в деньгах. И если для топовых тяжей получать большие гонорары – дело привычное, то вот Фрэнсис определённо вытянул счастливый билет, попав в мир профессионального бокса. За всю карьеру в ММА Нганну заработал около $ 5 млн, и это при том, что он был одной из главных звёзд индустрии. Бокс перевернул жизнь Фрэнсиса: уже за первый поединок с Фьюри он получил сумму, превысившую все его доходы в смешанных единоборствах более чем в два раза.

Сам Фьюри отметил, что Нганну получил более $ 10 млн, и это без учёта процента от продажи платных трансляций. Британец же заработал баснословные $ 50 млн, сколько ему добавили платные трансляции — неизвестно.

Нганну сейчас на коне и за второй поединок на профессиональном ринге получит даже больше, чем за бой с Фьюри. Джошуа, кстати, тоже станет обладателем одного из самых больших гонораров в своей карьере. По информации Forbes, британец получит за бой с экс-чемпионом UFC такой же фиксированный гонорар, как и Фьюри – примерно $ 45 млн. За реванш с Александром Усиком, например, Энтони получил $ 40 млн, но то был поединок за три титула чемпиона мира с непобеждённым украинцем.

Энтони Джошуа Фото: Richard Pelham/Getty Images

Сейчас же Джошуа получит рекордную сумму за бой с парнем, чей рекорд в боксе – 0-1. Безумие! Нганну тоже ждёт рекордный заработок. Как сообщает Sports Business Journal, агент Хищника подтвердил, что его клиент получит ещё одну восьмизначную сумму за бой с Джошуа. Фрэнсис заработал $ 10 млн за бой с Фьюри, поэтому есть все основания считать, что его гонорар за бой с Джошуа может приблизиться к $ 20 млн.

Теперь понятно, почему Нганну так рвался в профессиональный бокс. Многие со скепсисом отнеслись к авантюре с уходом из UFC: мол, нигде больше ему не заплатят. Тем более что Дана Уайт говорил о том, что предлагал Нганну рекордный гонорар. Инсайдеры сообщали, что Фрэнсису предложили $ 8 млн за бой с Джоном Джонсом, и для UFC это действительно солидная сумма. Но Нганну пошёл своим путём и доказал всем, что был прав.

Гонорары за бой Фото: «Чемпионат»

А представляете, что будет, если Нганну нокаутирует Джошуа? Имя Фрэнсиса взлетит до небес, как и его гонорары, и тогда уже он будет получать те суммы, которые выплачивают Фьюри и Джошуа за поединки с ним. В любом случае, как бы ни завершился бой Фрэнсиса и Энтони, в финансовом плане оба останутся победителями.