Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: со второй попытки экс-чемпион UFC побьёт боксёра? LIVE

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир. В главном событии вечера сойдутся Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну. Этот бой привлекает внимание всех фанатов единоборств. Британец идет на серии из трёх побед. На его пути последовательно пали Джермейн Франклин, Роберт Хелениус и Отто Валлин. Энтони старается вновь получить чемпионский бой. Нганну дебютировал в профессиональном боксе с поражения от Тайсона Фьюри. Но теперь Хищник намерен одержать победу, поскольку он хочет выстроить карьеру в новой для себя дисциплине.
«Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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🚨 Тренер Нганну: если Джошуа пойдёт в размен, Фрэнсис его поймает
Эрик Никсик, тренер бывшего чемпиона UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) камерунца Фрэнсиса Нганну, высказался о его предстоящем боксёрском поединке с британцем Энтони Джошуа.
«Что ж, я не собираюсь говорить, что Джошуа уязвимее Фьюри, но скажу, что он уязвимее для нас с точки зрения стиля. Тайсон хорош в движении, работе под углами и уклонах. Вот почему мы пытались установить контроль над рингом и навести на него прицел.
Джошуа хорошо работает джебом, но я чувствую, что мы скорее поймаем его в размене, нежели в попытке выследить. Так что некоторые различия будут. Если Джошуа пойдёт в размен, Фрэнсис его поймает», — приводит слова Никсика издание MMA Fighting.
👀 Поветкин дал прогноз на бой между Джошуа и Нганну
Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлой весовой категории по версии WBA Александр Поветкин высказался о предстоящем поединке британца Энтони Джошуа с камерунцем Фрэнсисом Нганну. Россиянин выразил уверенность в том, что Джошуа окажется сильнее.
«Я думаю, Джошуа должен разобраться с Нганну, я в этом уверен. Думаю, Джошуа лучше разберётся, чем разобрался в предыдущем бою Фьюри. Я видел, каким был Фьюри. Я думаю, он не готов был, 100 процентов», – сказал Поветкин в интервью «Матч ТВ».
🏆 Нганну: получается, теперь мы с Джошуа сразимся за звание абсолютного чемпиона мира?
Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну, начавший профессиональную боксёрскую карьеру, прокомментировал новость о том, что бой за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком не состоится 17 февраля, как планировалось ранее, из-за травмы британца.
«Получается, что теперь мы с Джошуа сразимся за звание абсолютного чемпиона мира?» — написал Нганну на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).
👑 Рикки Хаттон ответил, способен ли Нганну нокаутировать Джошуа
Бывший чемпион мира, британец Рикки Хаттон высказался о предстоящем боксёрском поединке между звёздным соотечественником Энтони Джошуа и камерунцем Фрэнсисом Нганну, который состоится 9 марта в Саудовской Аравии.
«Джошуа – выдающийся боксёр, известный своей взрывной силой и тяжёлыми ударами. Хотя у него есть и слабые стороны, его можно нокаутировать. Учитывая размеры и силу удара Нганну, есть все основания полагать, что он способен нокаутировать Джошуа.
Однако не стоит забывать, что Энтони — опытный и обученный боксёр. Он обладает высоким уровнем мастерства. И сейчас у него хорошее время, из-за его последних выступлений его уверенность на высоте», – приводит слова Хаттона OLBG.
👻 Нганну: я собираюсь забрать душу Джошуа
Бывший чемпион UFC в тяжёлой весовой категории Фрэнсис Нганну, начавший профессиональную боксёрскую карьеру, пообещал «забрать душу» двукратного чемпиона мира в супертяжёлом весе, британца Энтони Джошуа в очном поединке.
«Никогда не говори никогда. Нет ничего невозможного. Мы не знаем, насколько силён Энтони Джошуа. Хоть я и не верю, что у него есть большая сила, мы всё равно выясним это через месяц. Но я собираюсь забрать его душу», — сказал Нганну в подкасте High Performance.
Где смотреть бой Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну
В России показывать турнир с главным боем Александр Усик — Тайсон Фьюри не планируется. «Чемпионат» расскажет всё самое интересное в онлайн-трансляции.
🐺 Хантер дал прогноз на бой между Джошуа и Нганну
Известный тренер по боксу Вёрджил Хантер поделился ожиданиями от предстоящего поединка между бывшим чемпионом мира в супертяжёлом весе британцем Энтони Джошуа и экс-обладателем титула UFC в тяжёлом дивизионе Фрэнсисом Нганну из Камеруна.
«Джошуа, который предстал перед нами в последнем поединке против Отто Валлина, выглядел прям очень здорово. Он выглядел очень крепким, очень взрывным и быстрым. Я знаю, что Нганну — образец физической силы, который сделан из другого теста. Это у него от природы, он был таким с юности. Я ожидаю, что Джошуа победит, но это опасный бой. Пока Нганну остаётся на ногах, пока он в состоянии нанести удар, он будет представлять опасность», – приводит слова специалиста Boxing Social.
Когда состоится турнир с боем Джошуа – Нганну
Турнир Knockout Chaos состоится 8 марта на арене «Kingdom Arena» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Бойцовский вечер начнётся в 18:00 по московскому времени.
🔮 Чжан Чжилэй дал прогноз на бой Джошуа — Нганну
Китайский боксёр супертяжёлого веса Чжан Чжилэй раскритиковал организацию поединка между британцем Энтони Джошуа и камерунским MMA-бойцом Фрэнсисом Нганну.
«Я считаю, что Джошуа победит. Нужно отдать должное Нганну, он очень усердно тренируется, а его выступление в дебютном профессиональном поединке было прекрасным. Он проиграл, но выглядел очень хорошо. Всё же между профессиональным боксом и MMA есть разница. Но я уверен, что Джошуа справится с задачей», — приводит слова Чжилэя издание BoxingScene.
Полный кард турнира с главным боем Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну
- Энтони Джошуа – Фрэнсис Нганну;
- Чжан Чжилэй – Джозеф Паркер;
- Рей Варгас – Ник Болл;
- Джастис Хани – Кевин Лерена;
- Марк Чемберлен – Гэвин Гвин.