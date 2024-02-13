Энтони Джошуа — Фрэнсис Нганну: со второй попытки экс-чемпион UFC побьёт боксёра? LIVE

8 марта в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится грандиозный боксёрский турнир. В главном событии вечера сойдутся Энтони Джошуа и Фрэнсис Нганну. Этот бой привлекает внимание всех фанатов единоборств. Британец идет на серии из трёх побед. На его пути последовательно пали Джермейн Франклин, Роберт Хелениус и Отто Валлин. Энтони старается вновь получить чемпионский бой. Нганну дебютировал в профессиональном боксе с поражения от Тайсона Фьюри. Но теперь Хищник намерен одержать победу, поскольку он хочет выстроить карьеру в новой для себя дисциплине.

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