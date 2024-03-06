«Наше Дело 82»: Вартанян и Исмагулов сойдутся в кикбоксинге, Немков сразится за пояс. LIVE

Сегодня, 6 марта, в Санкт-Петербурге состоится турнир «Наше Дело 82», главным событием которого станет поединок по правилам кикбоксинга между экс-победителем Гран-при АСА в лёгком весе Эдуардом Вартаняном и бывшим бойцом UFC Дамиром Исмагуловым. Также в соглавном событии в поединок за пояс организации в тяжёлом весе сойдутся Виктор Немков и Хусейн Адамов.

Изначально турнир был запланирован на 2 марта и должен был пройти в Москве, но из-за технических проблем ивент со всеми боями был перенесён на несколько дней.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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