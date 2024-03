«Наше Дело 82»: Вартанян и Исмагулов сойдутся в кикбоксинге, Немков сразится за пояс. LIVE

Полный кард турнира Наше Дело 82

Эдуард Вартанян — Дамир Исмагулов;

Виктор Немков — Хусейн Адамов;

Мири Садыгов vs Александр Грозин;

Омар Айдемиров vs Мамед Халидов;

Сиана Шахсинова vs Татьяна Постарнакова;

Наби Ашурлаев vs Артур Арутюнян;

Ярослав Кук vs Тимурлан Пирматов;

Фёдор Колтун vs Артур Гусейнов;

Фарид Ядуллаев vs Шодмон Нозакатов;

Зарей Неда vs Кристина Степанян;

Герард Подаревский vs Дамир Аминов;

Эркин Пратов vs Николай Присмаков;

Бахтияр Оразгельдыев vs Тамерлан Валиев;

Магомед Нальгиев vs Сарсебек Бауыржан.