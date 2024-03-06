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Наше Дело 82, Эдуард Вартанян — Дамир Исмагулов, где смотреть, дата и время боя, онлайн-трансляция, лайв, Виктор Немков

«Наше Дело 82»: Вартанян и Исмагулов сойдутся в кикбоксинге, Немков сразится за пояс. LIVE
Яхья Гасанов
Эдуард Вартанян — Дамир Исмагулов
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В карде ещё ряд титульных поединков.

Сегодня, 6 марта, в Санкт-Петербурге состоится турнир «Наше Дело 82», главным событием которого станет поединок по правилам кикбоксинга между экс-победителем Гран-при АСА в лёгком весе Эдуардом Вартаняном и бывшим бойцом UFC Дамиром Исмагуловым. Также в соглавном событии в поединок за пояс организации в тяжёлом весе сойдутся Виктор Немков и Хусейн Адамов.

Изначально турнир был запланирован на 2 марта и должен был пройти в Москве, но из-за технических проблем ивент со всеми боями был перенесён на несколько дней.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть турнир Наше Дело 82 с боем Вартанян — Исмагулов Когда состоится турнир Наше Дело 82 с боем Вартанян — Исмагулов Полный кард турнира Наше Дело 82
Live Яхья Гасанов

😎Царукян выбрал фаворита в бою Вартанян — Исмагулов

«Считаю фаворитом Исмагулова, но болею за Эдика, надеюсь, он выиграет нокаутом. Но если бой продлится три раунда, скорей всего, победит Дамир Исмагулов», — приводит слова Царукяна пресс-служба «Нашего Дела».

10:10 Яхья Гасанов

😒Исмагулов совсем недавно покинул UFC

Дамир был на хорошем счету в лучшем промоушене мира, входил в топ-15 лёгкого веса. Проблема была с бойцами, которые умеют хорошо бороться. В итоге стороны не стали подписывать новый контракт после истечения предыдущего соглашения. И Исмагулов с рекордом 5-2 в UFC отправился в «свободное плавание».

10:08 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир Наше Дело 82 с боем Вартанян — Исмагулов

Трансляция турнира будет доступна на официально Rutube-канале организации, а также на телеканале Матч! Боец. Также «Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию, где расскажет о самых интересных событиях.

10:07 Яхья Гасанов

😢Эдуард Вартанян в последние полгода тщетно пытался пробиться в UFC

Вартанян отправился в США, чтобы быть готовым выйти на замену в одном из поединков и таким образом заработать контракт. Причём Эдуард был готов страховать бои в трёх весах — лёгком, полусреднем и среднем, но не срослось. Однако пока Вартанян от мечты не отказался.

10:06 Яхья Гасанов

Когда состоится турнир Наше Дело 82 с боем Вартанян — Исмагулов

Турнир Наше Дело 82 пройдёт 6 марта в Санкт-Петербурге на «КСК Арена». Начало ивента — в 18:30 по московскому времени.

10:04 Яхья Гасанов

💪🏽Виктор Немков — старший брат Вадима Немкова

Бывший чемпион М-1 Challenge уже давно не выступал в профессиональных боях по ММА, но теперь попытается оспорить пояс чемпиона в тяжёлом весе.

10:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира Наше Дело 82

Эдуард Вартанян — Дамир Исмагулов;
Виктор Немков — Хусейн Адамов;
Мири Садыгов vs Александр Грозин;
Омар Айдемиров vs Мамед Халидов;
Сиана Шахсинова vs Татьяна Постарнакова;
Наби Ашурлаев vs Артур Арутюнян;
Ярослав Кук vs Тимурлан Пирматов;
Фёдор Колтун vs Артур Гусейнов;
Фарид Ядуллаев vs Шодмон Нозакатов;
Зарей Неда vs Кристина Степанян;
Герард Подаревский vs Дамир Аминов;
Эркин Пратов vs Николай Присмаков;
Бахтияр Оразгельдыев vs Тамерлан Валиев;
Магомед Нальгиев vs Сарсебек Бауыржан.

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