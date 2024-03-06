Зарубились на все деньги. Вартанян и Исмагулов устроили невероятную битву!

Объявление боя Эдуарда Вартаняна и Дамира Исмагулова стало одним из самых неожиданных в отечественных единоборствах за последние месяцы. Совсем недавно Вартанян в статусе чемпиона ACA поехал за океан, чтобы подписать контракт с главным промоушеном планеты — UFC. Исмагулов же, напротив, ещё летом проводил очередной бой в лиге Даны Уайта. Казалось, эти парни вряд ли пересекутся в ближайшее время, как минимум точно в России. Но судьба распорядилась именно так.

Сейчас Вартанян продолжает мучительные переговоры с командой UFC, Исмагулов же, напротив, приостановил выступления в заокеанском промоушене. И тут подсуетилась отечественная лига «Наше Дело», решившая устроить поединок двух спортсменов. Правда, в ММА-перчатках по правилам кикбоксинга, что, впрочем, тоже казалось весьма любопытной затеей. Выделить фаворита в такой схватке изначально было очень непросто: как Эдуард, так и Дамир обладают отличной ударной техникой и не стесняются рубиться.

Бойцы начали поединок максимально активно. Вартанян сразу захватил центр октагона, выбрасывая быстрые удары. Исмагулов же работал на контратаках, аккуратно отступая. Следом парни пошли в смелые размены, но при этом не забывали про защиту — в первом раунде нокдауном и не пахло. Второй раунд Эдуард начал с подхвата ноги, видимо, по привычке. Потом бойцы снова пошли зарубаться, даже в клинче успевая обмениваться ударами. Незадолго до перерыва Дамир попал очень плотно, заставив соперника пошатнуться.

Эдуард Вартанян Фото: ACA MMA

Решающим должен был стать третий, заключительный раунд. Почти сразу Вартанян оформил нокдаун, мощно пробив коленом. Впрочем, его оппонент быстро поднялся и даже поспорил с рефери, прежде чем ринулся снова рубиться. Периодически парни на рефлексах бросались друг другу в ноги, что выглядело даже забавно. В концовке зрителей снова порадовали разменом — выглядело брутально.

Бойцы постарались выдать зрелище максимального уровня, за что их можно только поблагодарить. Победителя должны были выбрать судьи, и они это сделали — решением большинства судейских голосов побеждает Эдуард Вартанян! Конечно, Исмагулов с решением не согласился. Ждём реванша в UFC?