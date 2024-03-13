Конор, Джонс или Ян? Выбираем самого яркого чемпиона в истории UFC

UFC – лучшая лига смешанных единоборств на планете, которая буквально изобилует яркими бойцами. А особенно привлекают к себе внимание чемпионы. На протяжении всей истории существования промоушена рождались настоящие звёзды, умевшие подарить шоу и в октагоне, и за его пределами. За их карьерами пристально следили все поклонники MMA. Мы собрали 11 ярких чемпионов в истории UFC по версии «Чемпионата». А вам предлагаем определить самого-самого.

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Рейтинг: самый яркий чемпион в истории UFC Фото: Getty Images 1 место Конор Макгрегор Конор Макгрегор – настоящая икона UFC. Его обожают и ненавидят, хвалят и отчаянно ругают. А ещё Ноториус всегда был взрывоопасным и в октагоне, и за его пределами. Трэш-ток ирландца всегда за гранью, а пресс-конференции превращаются в настоящее шоу. А ещё боец умел отжигать в клетке. Было и большое количество нокаутов, и знаменитые 13 секунд против Жозе Альдо. Правда, затем Конор успел проиграть четырежды за семь поединков. Но и это делал необычно. После поражения от Хабиба Нурмагомедова всё закончилось прыжком Орла из клетки и массовой дракой. А вторая осечка с Дастином Порье – остановка после перелома ноги. Почти три года Макгрегор не появляется в октагоне, но остаётся, пожалуй, самым популярным бойцом в UFC. Фото: Getty Images 2 место Андерсон Силва Андерсон Силва стал настоящей суперзвездой UFC. Он пришёл в промоушен в 2006 году и на протяжении шести лет не проигрывал вообще никому. А главное, побеждал боец на любой вкус, редко оставался без бонуса, а иногда и буквально «грабил» организацию своими яркими выступлениями. В соперниках были самые сильные оппоненты на тот момент, но практически с каждым Паук справлялся играючи. А ещё, если выкинуть те поединки, в которых соперники Андерсона попадались на допинге, он защитил титул целых 10 раз. А уж победы в этих противостояниях были практически на любой вкус. Фото: Getty Images 3 место Джон Джонс Джон Джонс – один из самых легендарных бойцов в истории UFC. Он славится своими победами, а также умением отмечать их. В солидном возрасте Костяной взял перерыв на три года, а затем вернулся в новый дивизион и за две минуты финишировал Сириля Гана. И отпраздновал это яркими танцами в октагоне. Были в карьере и красивейшие нокауты, и победы приёмами. Но всё это сопровождалось проблемами с законом и алкоголем. Буквально недавно американец вновь повздорил в баре с комиком, находясь в нетрезвом состоянии. Но Джонс остаётся одним из самых громких имён в UFC, удерживает чемпионский пояс в тяжёлом весе. Фото: Getty Images 4 место Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов редко выдавал невероятно яркие рубки в октагоне. Он чаще всего полностью владел инициативой и доминировал, в нужный момент переводя дело в партер. Такая манера нравилась далеко не всем. Но Орёл, что может показаться удивительным, очень ярко вёл себя за пределами октагона! Не верите? А как же знаменитая футболка с надписью: «Если бы самбо было лёгким, его бы называли джиу-джитсу»? Поединок с Конором Макгрегором и вовсе превратился в шоу от начала и до конца. Потасовка и «лещи» Лобову, нападение ирландца на автобус, прыжок из клетки от Хабиба после боя. Такое никогда не забудется фанатам смешанных единоборств. Поэтому каждый болельщик до сих пор мечтает, что когда-нибудь это противостояние получит своё продолжение. Фото: Getty Images 5 место Чак Лидделл Чак Лидделл славился своим ярким образом. Он выглядел очень брутально, что проявлялось и в действиях американца. Боец никогда не отличался особенной хитростью, практически не использовал обманные финты. Зато рубил направо и налево, отправляя соперников «спать». В 2005 году Ледяной завоевал титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе, который четырежды защитил. Причём в тот момент Лидделл забирал победы исключительно нокаутами, тотально деклассировал соперников. Поэтому нет ничего удивительного в том, что даже после серии из поражений бойца долго не увольняли из UFC. Фото: Getty Images 6 место Ислам Махачев Ислам Махачев вряд ли является образцом красивого трэш-тока или умения прокачивать свои бои. Но при этом россиянин всегда достойно отвечает соперникам. Он умеет подколоть, задеть и спровоцировать. Например, любопытно было следить за конфликтом с Дэном Хукером по поводу капельниц после первого поединка с Александром Волкановски. Но уж в клетке Ислам не позволяет усомниться в своей яркости. Особенно в последнее время, когда практически против каждого соперника Махачев начинает рубиться в стойке. Чарльза Оливейру он задушил, но сначала обрушил на канвас мощным ударом. А хай-кик по Волкановски надолго запомнится всем фанатам смешанных единоборств. Фото: Getty Images 7 место Пётр Ян Пётр Ян в первые годы в UFC вёл себя довольно скромно. Он не особенно зажигал вне октагона, зато в клетке наводил на соперников ужас. Достаточно вспомнить нокауты Юрайи Фейбера и Жозе Альдо. Было и знаменитое поражение от Алджамейна Стерлинга, когда россиянин тотально доминировал, но нанёс запрещённый удар коленом в голову. Затем последовал крайне неприятный отрезок – за пять поединков Ян потерпел четыре поражения. Но при этом боец стал намного интереснее вести себя в медийном пространстве. А ещё практически каждый стердаун стал превращаться в потасовку. Причём чаще всего зачинщиком становился именно Пётр. Фото: Getty Images 8 место Кевин Рэндлман Кевин Рэндлман обладал очень брутальной внешностью. Великан выступал в UFC как в тяжёлом, так и в полутяжёлом весах. Американец завоевал пояс со второй попытки. Хотя многие до сих пор уверены, что и первый титульный поединок должен был остаться за Рэндлманом. Решение судей вызвало огромные вопросы. Долго удерживать чемпионский пояс Кевин не смог, но именно из-за своего безбашенного и очень яркого стиля. Монстр наносил соперникам много ущерба, но пропускал и сам. А самый запоминающийся момент с участием Рэндлмана всё-таки случился за пределами UFC. Именно Кевин оформил тот самый запоминающийся бросок прогибом, когда отправил в полёт самого Фёдора Емельяненко. Фото: Getty Images 9 место Фрэнсис Нганну Фрэнсис Нганну имеет красивейшую историю. Он пережил сложное детство, но всё-таки начал заниматься спортом и продолжает путь к своей мечте. Боец попал в UFC и стартовал с шести побед подряд. Но, добравшись до первого титульника, оступился, причём проиграл дважды подряд – и Стипе Миочичу, и Деррику Льюису. Но те осечки совершенно точно пошли Фрэнсису на пользу. Он начал больше внимания уделять трэш-току, на пресс-конференции приходил в ярких национальных костюмах. А ещё Нганну выдал пять досрочных побед подряд, буквально уничтожал соперников в октагоне. И даже ушёл из UFC Хищник ярко – после затянувшегося скандала с руководством. Фото: Getty Images 10 место Исраэль Адесанья Исраэль Адесанья – боец, который успел попрыгать по весам, а чемпионский пояс в среднем дивизионе то утекал из его рук, то возвращался. В клетке все бои Иззи превращались в шоу в силу его стиля. А размен нокаутами с Алексом Перейрой совершенно точно запомнится всем надолго. Но со временем Адесанья научился «разгонять» и вне октагона. К великолепной технике добавились грамотный трэш-ток и умение раскачивать свои поединки. А ещё Иззи – злопамятный чемпион. После победы над Перейрой Адесанья сначала «расстрелял» поверженного бразильца из воображаемого лука, а затем передразнил маленького сына Алекса, отдав ему давний должок. Фото: Getty Images 11 место Шон О’Мэлли Шон О’Мэлли – чемпион легчайшего дивизиона, которого сложно упрекнуть в скучном поведении. Причём и в октагоне, и за его пределами. Сахарок активно меняет образы, красит волосы и использует различные цветастые наряды, в которых появляется на пресс-конференциях. Были в карьере Шона и скандалы, связанные с запрещёнными веществами. Но сейчас Шон буквально штампует фантастические поединки в UFC. Сначала была яркая победа над Петром Яном, затем нокаут Алджамейна Стерлинга, который и принёс чемпионский титул. А в последнем бою О’Мэлли устроил форменное избиение для Марлона Веры. Американец работает в стойке, что делает его поединки ещё более привлекательными для зрителей.

Нам кажется, что именно эти 11 бойцов больше всего подходят для того, чтобы сражаться за звание самого яркого. А если вы считаете, что мы кого-то забыли, пишите свои варианты в комментариях.