«Это риск для UFC». Соннен — о поединке Аспиналл — Ган

Бывший боец UFC, а ныне аналитик Чейл Соннен считает, что экс-обладатель временного титула UFC в тяжёлом весе Сириль Ган не должен драться с популярным английским бойцом Томом Аспиналлом.

«Проблема заключается в том, что, если Сириль подерётся с Томом и одержит победу, он станет временным чемпионом. А с титулом он будет претендовать на реванш против Джона Джонса. Мне кажется, сложно будет организовать их второй бой после того, что Ган показал на турнире UFC 285. Не думаю, что в UFC рассматривают вариант с их реваншем. Если ему достанется пояс — это риск для UFC», — приводит слова Соннена портал MMAJunkie.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 2 сентября 2023 года, Ган встретился с молдавским бойцом Сергеем Спиваком. Бой завершился победой Гана во втором раунде.