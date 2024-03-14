Пропускает сотни ударов, но вообще не падает. В UFC выступает уникальный боец

В ночь с 9 на 10 марта состоялся турнир UFC 299, который подарил много огненных противостояний. Особенно ярким получилось главное событие вечера. Шон О’Мэлли и Марлон Вера бились за пояс организации в легчайшем весе. Эквадорец на протяжении всего поединка терпел форменное избиение со стороны чемпиона. Он получал мощнейшие удары, но неизменно оставался на ногах. И в очередной раз потерпел поражение лишь после судейского решения. За всю карьеру Марлон никому не проигрывал досрочно. Чем же так уникален боец из Эквадора?

Титульный поединок с О’Мэлли действительно запомнился тем, что Чито избивали 25 минут. Он пропустил 232 (!) удара, а нанёс всего лишь 89. Поединок занял четвёртое место по разнице значимых атак в истории титульников UFC. Выше оказались только Макс Холлоуэй — Брайан Ортега, Джамал Хилл — Гловер Тейшейра, а также Йоанна Енджейчик — Джессика Андраде. Вот только Марлон выдержал вообще всё. Его шатало, были и моменты, когда нокдаун был практически неизбежен. А после чистого колена в подбородок за Веру стало страшно. Но он всё равно выстоял и продолжил поединок.

Шон О’Мэлли – Марлон Вера Фото: Chris Unger/Getty Images

За карьеру в UFС, то есть с 2014 года, Вера успел пропустить 2025 ударов. Пугающий показатель, который говорит о слабой защите эквадорца. В среднем за минуту по Марлону прилетает 5,48 акцентированной атаки. Стоит отметить, что рекордсменом по пропущенным ударам является Макс Холлоуэй, по которому за карьеру прилетело 2121 раз. Складывается ощущение, что Вера вполне может обойти американца уже в 2024 году. Даже Макс пропускает в среднем меньше акцентированных атак за минуту – всего 4,75.

Стоит отметить, что поединок с О’Мэлли в плане устойчивости Веры выглядит далеко не самым показательным. Был и бой с Робом Фонтом, который завершился победой эквадорца. Марлон пропустил 273 раза, а сам выбросил 167 ударов. Но на судейских карточках оказался сильнее. А всё потому, что все атаки пуэрториканца переносил спокойно, практически не показывал, что они доставляют ему беспокойство.

Шон О’Мэлли – Марлон Вера Фото: Chris Unger/Getty Images

Постепенно «железная» челюсть и держак Веры превратились в его визитную карточку. По статистике, практически каждый свой поединок Марлон проигрывает по количеству выброшенных ударов. Он старается действовать вторым номером, вытягивать соперника и заставлять его раскрываться. И стоит отметить, что с О’Мэлли эквадорец был несколько раз близок к тому, чтобы подловить чемпиона. И всё-таки нанести роковой удар так и не удалось. Но Вера в очередной раз подтвердил, что свалить его на канвас практически невозможно, а вырубить досрочно – что-то сродни чуду.

Стоит отметить, что теперь соперником эквадорца может стать Пётр Ян. Именно он предложил Вере провести поединок сразу после титульника. Россиянин славится своим умением работать в стойке, имеет приличную боксёрскую базу. Но сможет ли он уронить Марлона – большой вопрос. И поединок с О’Мэлли в очередной раз доказал, что характер и воля у Чито – на высоте.