Ян поспешил открывать «сезон реваншей». Сначала россиянину нужен совсем другой соперник

Но уже к концу года можно заявить о претензиях на титул.

В ночь на 10 марта на UFC 299 российский боец Пётр Ян вернулся в октагон после годового простоя и сумел закрыть серию поражений. Бой с Сонг Ядонгом стал далеко не лёгкой прогулкой. Россиянин отдал первый раунд, был очень зажатым, и на него явно давили три предыдущих поражения. К тому же, как выяснилось, Ян снова вышел с травмой. Тем не менее следующие два раунда остались за Петром, он смог собраться и переломить ход боя.

Теперь же возникает логичный вопрос — что Петру делать дальше? Сразу после боя он в октагоне заявил, что сезон реваншей открыт и теперь Ян хотел бы отправиться на охоту за теми, кому он уже проигрывал ранее — Мерабом Двалишвили и Шоном О’Мэлли. Но уже после завершения турнира Пётр слегка подкорректировал план: «Чито, ты следующий. Потом Шон».

Ян сейчас находится на четвёртом месте в рейтинге легчайшего веса. Это отлично, с учётом того, что были три поражения. К тому же Алджамейн Стерлинг, находящийся выше, через месяц переберётся в топ-15 полулёгкого веса. То есть Пётр ещё поднимется. Исходя из текущей позиции, логично получить в соперники кого-то поближе к себе. Россиянин уже дал шанс Ядонгу с седьмого места, дальше надо поднимать оппозицию.

Пётр Ян Фото: Getty Images

Абсолютно точно лучший вариант для нынешнего Яна — Марлон Вера. Этот бой уже как-то наклёвывался, бойцы обменивались репликами в социальных сетях. К примеру, эквадорец вызывал Яна на бой после того, как тот проиграл Двалишвили. Сейчас Чито проиграл Шону О’Мэлли в одностороннем поединке и находится на строчку ниже Петра. Это всё ещё боец из топ-5, так что россиянин должен использовать эту возможность, чтобы ещё ближе подобраться к титульному шансу.

Большой плюс в том, что Вера довольно однотипный боец, который не будет угрожать партером и позволит сосредоточиться на работе в стойке. К тому же Ян в очередной раз продемонстрировал, что у него всё в порядке и с атакующей борьбой, он и сам может завалять таких бойцов. Примером послужит не только Сонг, но и О’Мэлли, которого Пётр контролировал шесть минут. В стойке Вера очень долго разгоняется. Ян и сам любит присмотреться к соперникам и изучить их, но Марлон в этом бьёт все рекорды. Достаточно удобный соперник, с которым надо опасаться шанса Панчера, но Пётр будет к этому готов.

Марлон Вера Фото: Mike Stobe/Getty Images

Другой вариант — Кори Сэндхаген. Боец, который очень сильно спрогрессировал с момента первого боя против Яна. Сейчас Кори — третий в рейтинге, но его менеджеры и он сам, судя по всему, настроились на бой с Умаром Нурмагомедовым. Тем не менее бой с Яном не стоит сбрасывать со счетов, хотя Сэндхаген в разы более опасный соперник, чем Вера.

Самый невыгодный вариант — Умар Нурмагомедов. 10-е место в рейтинге и наиболее высокие риски. Самый ненужный бой — Генри Сехудо. Когда-то этот поединок был актуален, но сейчас победа над бывшим двойным чемпионом, занимающим шестое место, не даст ровным счётом ничего с точки зрения титульной гонки.

Реванши с Двалишвили и О’Мэлли сейчас Яну не светят. Во-первых, они, скорее всего, сойдутся между собой в следующем титульнике, так как Мерабу уже обещали бой с победителем пары О’Мэлли — Вера. Игнорировать грузина уже нельзя, он выдал лучшую победную серию в истории дивизиона и закономерно претендует на пояс.

Яну нужно повременить с сезоном реваншей и сосредоточиться на том, чтобы взять ещё один поединок, который можно рассматривать как ступень к титульной гонке. Тренер Петра сообщил, что идеальной датой для возвращения станет август и турнир серии Fight Night в Абу-Даби. Вполне можно предположить, что этот ивент может возглавить бой Ян — Вера. И уже там в случае победы будет уместно громко заявить о своём возвращении и бросить вызов двум обидчикам.

Главное, выходить на эти бои без травм.