Больше не смеётесь над О’Мэлли? Чемпион легко защитил пояс, разбив своего обидчика

В США завершился масштабный турнир UFC 299. В главном событии состоялось титульное противостояние в легчайшем весе между обладателем пояса Шоном О’Мэлли и претендентом Марлоном Верой. Бойцы уже встречались в 2020 году, тогда благодаря травме соперника победил Марлон Вера, нанеся О’Мэлли первое поражение в карьере.

Шон О’Мэлли – одна из главных звёзд UFC на данный момент, хотя ещё полтора года назад американец был лишь перспективным проспектом. Всё изменилось в октябре 2022 года, когда О’Мэлли, находившийся на 12-й позиции в рейтинге, получил бой с одним из лучших представителей легчайшего веса Петром Яном и одержал победу. Да, победа была спорной, но она позволила О’Мэлли взлететь в рейтингах и получить титульный бой против Алджамейна Стерлинга. И этим шансом Шон воспользовался сполна, нокаутировав чемпиона и став новым королём дивизиона.

В первой защите О’Мэлли предстояло встретиться со своим единственным обидчиком. Марлон Вера, в отличие от Шона, выступает в UFC с 2014 года и является настоящим ветераном организации. При этом за 10 лет Вера впервые добрался до титульного поединка. Марлон побеждал таких крепких бойцов, как Фрэнки Эдгар, Доминик Круз, Роб Фонт, при этом уступал Жозе Альдо, Сонг Ядонгу и Кори Сэндхагену. Тем не менее история с единственным поражением О’Мэлли подарила Марлону титульный шанс, которым он намеревался воспользоваться.

Не форсировали события на старте поединка бойцы. Вера старался прессинговать, О’Мэлли активно двигался, выбрасывал лоу-кики и работал с дистанции. Марлон никак не мог найти свою дистанцию, много бил по воздуху, а Шон здорово действовал в своём стиле, много финтил и двигался, расстреливал соперника.

На старте второго раунда О’Мэлли провёл несколько неплохих атак, после чего вновь ушёл на дистанцию. Хорошую работу на ногах демонстрировал чемпион, Вера не мог ничего противопоставить Шону. Ближе к середине раунда О’Мэлли несколько раз жёстко включился и разбивал Веру классическими боксёрскими двойками. За полторы минуты до конца Шон воткнул мощное колено в голову со стойки, Марлон «поплыл», а О’Мэлли бросился добивать. Крайне тяжело приходилось претенденту, сечка появилась на лице эквадорца, но он всё же достоял до гонга.

Третий раунд начался с прессинга от чемпиона, который хотел доделать то, что начал в предыдущем отрезке. Шон здорово разбивал соперника, перебивал на руках, постоянно добавлял лоу-кики, Вера же пытался прийти в себя и практически не выбрасывал ответные удары. Лишь к концовке раунда Марлон восстановился, несколько раз зацепил Шона, но это были единичные атаки.

Четвёртый раунд стартовал с агрессивных атак Веры, гораздо лучше стал действовать Марлон, несколько раз залетел на ближнюю дистанцию с серией ударов, подключая колени. Претендент даже разбил нос чемпиону, Шон отдал инициативу, но старался сдерживать Веру на дистанции, как в первых трёх раундах. Запала Марлона хватило только на половину раунда, в концовке инициативой вновь владел Шон, навязав сопернику свой бой.

Шон О’Мэлли — Марлон Вера Фото: Chris Unger/Getty Images

В пятом раунде чемпион пошёл вперёд, хотя атаки нужны были именно претенденту. Шон полностью доминировал в поединке, перебивал Веру, а Марлон выглядел беспомощно. Эквадорец так и не смог подобрать ключи к О’Мэлли и получил колоссальный урон от чемпиона.

Бой дошёл до судейского решения, но никакой интриги не было. Шон одержал победу единогласным решением судей, причём забрал все пять раундов. О’Мэлли провёл уверенную защиту титула и всё ещё остаётся королём легчайшего дивизиона. А после поединка бросил вызов чемпиону полулёгкого веса Илии Топурии.