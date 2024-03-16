UFC, закрывайте наилегчайший вес. Уровень абсурда в дивизионе уже за гранью

Разговоры о том, насколько странные дела творятся в наилегчайшем весе UFC, идут очень давно. В своё время этот дивизион был на грани закрытия, когда в нём правил Деметриус Джонсон. Могучий Мышонок не оставлял никому шансов, провёл 11 защит титула подряд и всерьёз заставил промоушен задуматься о закрытии веса.

Тогда на помощь пришёл Генри Сехудо, одолевший Джонсона. Дивизион был спасён от застоя и не был закрыт. Но уход Сехудо открыл очередную странную эпоху в «мухачах» — эру трилогий и квадрологий. Её амбассадорами стали Брэндон Морено и Дейвисон Фигейреду, которые провели между собой четыре титульных боя. Беспрецедентный случай.

Бой Брэндона Морено и Дейвисона Фигейреду (UFC 283, 22 января 2023-го) Фото: Buda Mendes/Getty Images

Казалось бы, спасением станет Александр Пантожа. Бразилец после нескольких лет заслужил право прорваться к титульнику и остановил Морено. Однако проблема в том, что Пантожа до этого уже дважды бил Брэндона, так что формально это был их третий бой между собой — снова трилогия. Первую защиту Александр провёл с Брэндоном Ройвалом, и это тоже парень, которого чемпион уже побеждал ранее.

Именно поэтому Ройвал не получил шанса подраться с Пантожей на UFC 301, так как трилогия тут никому не нужна — у Брэндона 0-2 с бразильцем. Вопрос с титульником подвис, и многое зависело от боя Мухаммада Мокаева и Алекса Переса 3 марта.

Пантожа перед боем нацеливался именно на британского дагестанца: «Времени у него будет достаточно, хотя веса он гоняет немало. Я это знаю потому, что раньше он тренировался у нас, в American Top Team. Он очень большой парень для наилегчайшего дивизиона. Думаю, встреча с ним определённо имеет смысл, если он выиграет свой бой. У Морено была возможность выйти на титульник, но он проиграл, давайте теперь посмотрим, как себя проявит Мокаев».

Единственным условием Пантожи была победа Мокаева. Мухаммад победил, пускай и решением. Всего у Карателя теперь 6-0 в UFC, при этом четыре финиша. Досрочные победы – это в принципе редкость для наилегчайшего веса, а у Мокаева в довесок ещё и вторая лучшая серия в истории дивизиона. Разумеется, уступает он только Деметриусу Джонсону.

Сам Мокаев тоже был готов к вызову: «У Брэндона Ройвала травма колена, Брэндон Морено трижды проиграл Пантоже, Манел Капе, вероятно, проведёт ещё один бой, потому что в прошлый раз не смог сделать вес, Амир Альбази травмирован, у Кая Кара-Франса сотрясение – теперь я единственный претендент, но мне нужно одержать впечатляющую победу над Пересом. Я уже подсчитал — после 3 марта у меня будет 10 недель, и я готов. Как я уже говорил, у меня большой опыт любительской карьеры, и я готов драться каждые выходные».

Мухаммад Мокаев Фото: Chris Unger/Getty Images

Но ни Мокаев, ни болельщики не учли ещё одного парня — Стива Эрцега, который сейчас занимает 10-е место в рейтинге. Утром 16 марта UFC анонсировала бой австралийца с Пантожей за титул. Полный абсурд. Независимо от того, что Мокаева в этом случае очевидно «прокатили» с титульником, Эрцег никак не мог наработать на такой шанс.

Во-первых, австралиец меньше года в UFC, он дебютировал лишь в июне прошлого года.

Во-вторых, его рекорд в промоушене лишь 3-0, и он занимает 10-е место в рейтинге. Давно ли вы видели, чтобы титульник давали сразу 10-му номеру, если это не замена, как в случае Эла Яквинты в бою с Хабибом Нурмагомедовым?

В-третьих, из трёх побед у Эрцега лишь один финиш. Эта победа была добыта тоже 3 марта над Мэттом Шнеллом, у которого было на тот момент 2-4 в последних шести боях.

Стив Эрцег Фото: Jeff Bottari/Getty Images

В данном случае UFC просто игнорирует рейтинг, к которому апеллирует в других удобных случаях. К самому Эрцегу тут вопросов быть не может, он должен цепляться за такую возможность. Но есть как минимум три гораздо более достойных кандидата на титульный шанс. И с точки зрения достижений и рейтинга, и с точки зрения медийности. Помимо того же Мокаева, это Амир Альбази и Манел Капе. Да, и в их случаях есть свои нюансы, но все они уже давно себя показали и проявили.

Разумеется, Мокаев, занимающий седьмое место, не мог не отреагировать на такой расклад. Сначала он выложил пост в социальных сетях с одним-единственным эмодзи среднего пальца, затем продублировал это в другой сети, но с прибавлением лаконичной подписи: «Политика».

Позже Мухаммад выдал ещё серию постов: «Хотите увидеть финиш? Дайте мне Ройвала в Манчестере, и я его растерзаю. Никогда не выбирал соперников, никогда не отказывался от боёв, даже если был нездоров, никогда не проваливал вес. Я буду чемпионом. Мик Мейнард (матчмейкер UFC в наилегчайшем весе. — Прим. «Чемпионата»), спасибо за мотивацию. Финишей в UFC у меня больше, чем у Эрцега боёв. Просто факты».

Позже Мокаев успокоился и смирился: «Не поймите меня неправильно, я не испытываю никакой ненависти к Пантоже или Эрцегу, это два топовых бойца, которые делают свою работу. Насколько я знаю, они не назначают бои. Я просто хочу драться с лучшими бойцами мира и бросить вызов самому себе. Вот почему я в UFC, и я уже выиграл у двух бывших претендентов на титул».

Наилегчайший вес в очередной раз себя дискредитировал, так что, возможно, UFC стоит задуматься о закрытии дивизиона, если они не в состоянии организовать в нём поединки, где есть хоть что-то от спортивной составляющей. На этом фоне титульник Марлону Вере с шестого места рейтинга выглядит торжеством спорта в мире бизнеса.