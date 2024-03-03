«6-0 в UFC, хочу драться за пояс». Борьба Мокаева не сработала, но он опять победил!

В ночь на 3 марта на арене «Apex» в Лас-Вегасе (Невада, США) состоялся турнир UFC Fight Night 238. В главном карде турнира сошлись топовые представители наилегчайшего веса – Мухаммад Мокаев и Алекс Перес.

Мухаммад подошёл к поединку с Пересом в статусе одной из главных звёзд дивизиона. Уроженец Дагестана, представляющий Великобританию, начинал заниматься единоборствами, в том числе борьбой и карате, в России, но затем вместе с семьёй перебрался в Манчестер. Мухаммад дебютировал в смешанных единоборствах в 2020 году, стал выступать в известной лиге Brave, где набил рекорд 6-0 и был подписан в UFC. Мокаев привлёк внимание лучшей лиги мира своей универсальностью: он побеждал своих соперников как в партере, так и в стойке. В UFC Мухаммад провёл пять поединков и во всех одержал победы. Причём четыре из них были досрочными: четырёх соперников Мухаммад финишировал в партере. К бою с Алексом Мокаев подошёл с рекордом 11-0, один поединок был признан несостоявшимся.

Также Мокаев известен своим трэш-током. Перед боем с Пересом Мухаммад в очередной раз заявил о готовности провести титульный поединок.

«Даже сам Пантожа писал, что хочет подраться с кем-то новым. Он побил некоторых бойцов уже несколько раз. Какой смысл ему устраивать очередной реванш? Эта идея мотивирует меня. Мотивирует финишировать Алекса Переса. Для этого нужно оставаться собранным и не играть в игры. Я вчера написал сообщение Пантоже. Сказал, что я буду готовиться подраться с ним сразу после следующего поединка», — цитирует Мокаева BBC.

В соперниках у Мокаева оказался куда более опытный боец Алекс Перес. 31-летний американец занимал седьмую строчку в рейтинге наилегчайшего веса. В смешанных единоборствах Алекс дебютировал в 2011 году, а в 2017 году оказался в UFC. В лучшей лиге мира он провёл девять поединков, три из которых проиграл. Но два поражения были от экс-чемпиона дивизиона Дейвисона Фигейреду и от действующего чемпиона лиги Александра Пантожи. В последний раз в октагон Перес выходил в июле 2022 года.

На первых минутах Мокаев и Перес пристреливались с дистанции, много финтили. Мухаммад несколько раз попытался провести тейкдаун, но Алекс со всеми попытками справлялся. В стойке Перес пытался прорываться на ближнюю дистанцию, но Мухаммад здорово встречал соперника. На последней минуте Мокаев всё-таки провёл тейкдаун, сумел захватить спину и активно провёл концовку раунда, но Алекса спас от финиша гонг.

С самого начала второго раунда Мухаммад провёл тейкдаун и оказался за спиной Переса, но Алекс поднялся в стойку. Американец пошёл вперёд, нанёс несколько неплохих ударов, но Мокаев тут же провёл ещё один тейкдаун. Перес вновь поднялся в стойку, долгое время бойцы находились в клинче, после чего уже американец был активен в партере и попытался выйти на удушающий. Концовка раунда осталась за Алексом, который поддавливал Мокаева в стойке, а затем попытался провести тейкдаун.

Третий раунд начался с нескольких попаданий Мокаева в стойке, после чего Перес полез в борьбу. Алекс попытался выйти на удушающий, но затем Мухаммад завладел инициативой. Мокаев провёл эффективный амплитудный бросок прогибом через спину, а затем ещё несколько раз пытался пройти в ноги. В целом третий раунд прошёл в попытках Мухаммада бороться, но Перес в большинстве случаев успешно защищался от тейкдаунов, что, кстати, было достаточно неожиданно.

Бой прошёл всю дистанцию. Более молодой и амбициозный Мокаев одержал победу единогласным решением судей, но поединок получился крайне непростым для Мухаммада. Тем не менее уроженец Дагестана по-прежнему остаётся непобеждённым бойцом.

«Я очень плохо себя чувствовал утром. Благодарю мою команду за работу каждый день. У меня 6-0 в UFC, четыре победы одержаны досрочно. Я хочу драться за пояс», — сказал Мокаев после поединка.