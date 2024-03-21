«Рад, что получу $ 4». Крупнейший скандал в истории UFC урегулировали до суда

В конце прошлого года начал активно обсуждаться судебный процесс между UFC (формально — компанией TKO Group Holding) и бывшими бойцами промоушена. Предмет спора — нарушение организацией прав бойцов и монополия на рынке ММА.

Кратко напомним о претензиях в адрес UFC и о том, что грозило главному промоушену мира. Во-первых, бойцам хотелось на этом заработать, что, в принципе, неудивительно. Во-вторых, истцы требовали свободу выбора, так как в UFC отлично умеют удерживать у себя бойцов. В третьих, избавиться от «репрессивных» контрактов, которые позволяли руководству лиги ограничивать спортсменов.

Пожалуй, самое важное — сумма иска. Она варьировалась от $ 811 млн до $ 1,6 млрд. Важно, что это дело по антимонополии, а значит, суд мог постановить увеличить выплату компенсации втрое — до $ 4,8 млрд.

Что произошло теперь? Изначально суд несколько раз сдвигался. Первый иск был подан и вовсе в 2014 году, а последней утверждённой датой стало 15 апреля. Причём судья Ричард Булвер заявил обеим сторонам, что больше слушание переноситься не будет и если есть о чём договориться, то делать это следует до назначенного числа.

В итоге TKO Holding Group достигла досудебного соглашения по двум антимонопольным искам и уже уведомила об этом суд. Разумеется, официально всё будет урегулировано несколько позже, так как судья должен признать договорённость между сторонами, получить всю необходимую документацию, и всё займёт ещё примерно полтора-два месяца. Но уже сейчас мы знаем об условиях, на которых и состоялась договорённость. Итак, сумма, которую выплатит UFC истцам — $ 335 млн.

Дана Уайт и Пол Левески Фото: MICHELLE FARSI/GETTY IMAGES

Ассоциация бойцов смешанных единоборств, которую возглавляет один из адвокатов бойцов в этом деле Роб Мэйси, уже отметилась записью в социальных сетях: «Мы довольны мировым соглашением и раскроем больше информации, когда через 45–60 дней подадим заявление в суд».

В UFC тоже выступили через журналиста Кевина Айола, который связался с боссами промоушена и привёл их ответ: «Мы рады, что достигли соглашения по урегулированию всех претензий, заявленных в коллективных исках, что завершило судебный процесс и принесло пользу всем сторонам. Окончательные условия мирового соглашения будут представлены на утверждении суда».

Потенциально история с судом против 1200 бойцов могла стать крупнейшей в истории смешанных единоборств, поэтому нельзя не отметить то, как UFC довольно изящно и с минимальными потерями вышла из данной ситуации. Команда истцов, конечно, заявляет, что удовлетворены исходом, но, скорее всего, потому, что понимали ничтожность шансов полностью переиграть UFC. Хотя тот же Роберт Мэйси высоко оценивал шансы на победу в суде, а теперь согласились на компенсацию, которая в 2,5 раза меньше низшей планки иска ($ 811 млн).

Для UFC это, по сути, победа. И это капля в море для компании, которая, во-первых, только в прошлом году показала доход $ 1,3 млрд. Во-вторых, относительно недавно было объединение с WWE, как раз под знамёна TKO Holding Group, а это сулит новые доходы. К тому же в 2025 году истекает контракт с ESPN на право показа всех турниров, а новая сделка, по оценкам экспертов, будет вдвое выгоднее для промоушена.

Хантер Кэмпбелл Фото: UFC

Сразу после оглашения договорённости по антимонопольному иску акции компании TKO тут же резко выросли. Цена за одну акцию подскочила с $ 81,15 за штуку до $ 87,37. Говоря простым языком, инвесторы снова почувствовали уверенность в будущем компании, что логично. При этом ведь нет никакой информации по поводу того, станет ли UFC менять структуру контрактов, будут ли бойцы получать больше денег и изменится ли что-то в отношениях между ними и промоушеном. Вероятнее всего, в компании просто откупились, и на самом деле это плохой сигнал в первую очередь для конкурентов, потому что им по-прежнему будет сложно как-то противостоять UFC. Это всё ещё гигант ММА-индустрии, к которой просто не подступиться. И так будет ещё очень долго.

Что касается самой выплаты со стороны UFC в $ 335 млн, то пока известно, что эта сумма не будет облагаться налогом и будет переводиться по частям компании истцов. Как эти деньги в итоге будут распределены между бойцами, участвовавшими в иске, и их адвокатами, непонятно, но UFC это абсолютно не заботит.

Несмотря на то что истцы публично выразили одобрение сделкой, бойцы и эксперты в социальных сетях слегка посмеиваются над этим, а кто-то просто остался недоволен.

Грей Мэйнард, один из тех, кто участвовал в иске, выразил озабоченность этим соглашением: «Вы были правы, когда говорили, что если дело начнёт приближаться к суду, то всё будет улажено на отметке примерно в $ 300 млн. Я действительно не знаю подробностей, но мне кажется, что это мало. Я бы хотел, чтобы дело дошло до суда со всей информацией, которая была бы раскрыта».

Экс-боец Брендан Шауб уверен в том, что промоушен победил: «Это огромная победа для UFC. Не уверен в том, какая была итоговая цель бойцов, но по крайней мере похоже, что в дальнейшем почти ничего не изменится».

Бывший боец UFC Брендан Шауб Фото: Jamie McCarthy/Getty Images

«Рад, что получу свой чек на $ 4», — написал бывший боец Дэвид Мишо.

Журналист Джед Мэшью тоже недоволен: «Я всегда думал, что мировое соглашение вполне вероятно, но удивлён, что истцы согласились на такую сумму. Это никак не мешает UFC и никак не влияет на контракты. Позор».

Общее настроение такое — все понимают, что, скорее всего, мировое соглашение было тут наиболее вероятным сценарием, но поражаются, как UFC вышла из этой ситуации с минимальными потерями. Ант Эванс отметил, что система будет побеждать всегда и речь на самом деле шла о деньгах и не более, никаких перемен и не ожидалось.

Это был не первый случай и, скорее всего, не последний, когда UFC пришлось отстаивать себя в суде в различных спорах с бывшими бойцами. И неизменно промоушен выходит победителем, каждый раз подчёркивая своё доминирование в сегменте ММА по всем фронтам.