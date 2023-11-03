Раскрыты реальные зарплаты звёзд UFC. Конор купался в деньгах, Джонс был скромнее

Гонорары бойцов ММА часто становятся причиной жарких споров и больших обсуждений. Зачастую данные в источниках сильно разнятся, так как официальные данные редко просачиваются в информационное пространство. Изредка что-то публикуют Атлетические комиссии штатов, в которых проводятся турниры.

А теперь идут слушания по антимонопольному иску к UFC, в ходе которых промоушен предоставил данные по гонорарам бойцов за период с 2011 по 2016 год. Разумеется, данные оказались и в Сети, благодаря чему профильные издания получили возможность узнать о реальных выплатах бойцам организации. В частности, стали известны гонорары таких звёзд, как Конор Макгрегор, Ронда Роузи, Джон Джонс и Андерсон Силва.

Конор Макгрегор уже давно считается едва ли не главной звездой UFC, даже при Джоне Джонсе. Мало кому удавалось продавать PPV так же, как это делает ирландец. На турнире UFC 189 в 2015 году Конор получил около $ 3 млн за бой с Чедом Мендесом при том, что изначально сообщалось о $ 500 тыс. Знаменитый поединок с Жозе Альдо принёс Ноториусу уже $ 4,5 млн, а его сопернику — $ 2,3 млн. Опять же, изначально сообщалось о сумме в $ 500 тыс. для Макгрегора и $ 400 тыс. для Альдо. Всего же за бои с Мендесом, Альдо, Эдди Альваресом и дилогию с Нейтом Диазом бывший чемпион заработал больше $ 25 млн без учёта продаж PPV. Самый большой гонорар за бой с Альваресом — $ 6,8 млн. И однозначно дальше Конор зарабатывал только больше, причём суммы росли в геометрической прогрессии, так как впереди были мегаприбыльные бои с Хабибом Нурмагомедовым, Дастином Порье и, конечно же, Флойдом Мейвезером.

Другая звезда промоушена и, по мнению многих, величайший боец ММА Джон Джонс за первую защиту титула в бою с Куинтоном Джексоном получил $ 1,1 млн, а дальше суммы росли. Джонс отбился с Мачидой, Эвансом, Белфортом, Сонненом, Густафссоном, Тейшейрой, Кормье и Сен-Прю и суммарно заработал около $ 20 млн без учёта PPV. Самым высокооплачиваемым боем получилась первая встреча с Даниэлем Кормье — $ 3,64 млн.

Рекордсмен UFC по длительности победной серии Андерсон Силва, который долго безраздельно властвовал в среднем весе, зарабатывал побольше Джонса. Бой с Витором Белфортом принёс Пауку $ 2,5 млн при том, что в данных Атлетической комиссии значились всего $ 200 тыс. Силва же с тех пор не опускался ниже $ 2 млн. Бои с Юсином Оками и Стефаном Боннаром принесли ему именно столько. А за проигранные бои с Крисом Вайдманом бразилец заработал $ 7,5 млн. За выход на коротком уведомлении на поединок с Даниэлем Кормье на UFC 200 Силва получил $ 4,2 млн. Суммарно за указанный период Андерсон заработал около $ 28 млн. То есть даже в период, когда его доминирование закончилось и пошли поражения, гонорары у бразильского бойца были очень высокими. Это лишь подтверждает то, насколько в UFC лояльны к своим легендам.

В женских боях Ронда Роузи задала такие стандарты, которые вряд ли когда-то будут превзойдены. Все помнят, что Ронда была одной из первых девушек в профессиональных ММА и привлекала немалую часть аудитории и новых бойцов. За свои заслуги перед промоушеном она щедро вознаграждалась. С Лиз Кармуш на UFC 157 Ронда заработала $ 262 тыс., а на UFC 184 уже получила $ 1,45 млн. А два последних поединка, которые Роузи проиграла, по иронии стали самыми высокооплачиваемыми в её ММА-карьере. За поражение от Холли Холм она заработала $ 4,5 млн, а в бою с Амандой Нуньес — $ 5,5 млн. Всего за период с 2011 по 2016 год у Ронды $ 18 млн, что сопоставимо с Джоном Джонсом, к примеру.

К слову, данных о гонорарах Хабиба практически нет, но зато в Сети появился его первый контракт с UFC на четыре боя. За первый бой — $ 21 тыс. за выход и столько же за победу. С каждым последующим поединком сумма гарантированных выплат и бонуса за победу увеличивалась на $ 3 тыс., то есть за четвёртую победу российский боец получал уже $ 30 тыс. + $ 30 тыс.

Орёл, как мы помним, в итоге быстро увеличил свой чек и какое-то время грезил боем с Жоржем Сен-Пьером. Звёздный канадец к тому времени уже получал отличные деньги: $ 4,3 млн за бой с Джеком Шилдсом, $ 3,2 млн с Карлосом Кондитом, $ 4,1 млн с Ником Диазом и $ 3,6 млн с Джонни Хендриксом. То есть больше $ 15 млн за четыре поединка.

Из других интересных цифр можно отметить, как вырос заработок Жозе Альдо. За бой с Конором, как указывалось выше, он получил $ 2,3 млн. А за два предыдущих поединка с Рикардо Ламасом и Чедом Мендесом было суммарно $ 600 тыс., при том, что оба боя были титульными. Легко можно оценить масштабы влияния фигуры Макгрегора на весь промоушен. По сути, до него даже Джон Джонс получал относительно немного, а реальными звёздами были Силва и Сен-Пьер. То есть те, кто бесчисленное количество раз защищали свой пояс.

Ещё одна интересная цифра, которая просочилась в СМИ — гонорар рестлера Си Эм Панка за единственный бой в UFC. Там он потерпел поражение от Микки Галла за две минуты, но зато получил $ 1 млн. Отличная сделка.

Учитывая тот факт, что все данные, которые приводятся выше, датированы 2011-2016 годами, можно предположить, что дальше зарплаты бойцов промоушена только росли. Как видно, в UFC всё не так плохо с зарплатами, как это стараются показать. Просто зачастую данные занижаются, где-то по просьбе бойцов, где-то из-за налогообложения. Но теперь у нас есть более цельная картина о мире зарплат в UFC.