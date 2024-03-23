UFC Vegas 89: Дарья Железнякова дебютирует в промоушене. LIVE

В ночь с 23 на 24 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках предварительного карда состоится дебютный поединок россиянки Дарьи Железняковой. Соперницей станет 34-летняя непобеждённая представительница Мексики Монтсеррат Рендон. Выступает Железнякова в женском легчайшем весе.

Возглавят данный турнир также девушки. Бывшая чемпионка минимального дивизиона Роуз Намаюнас возвращается и попытается со второй попытки начать покорение наилегчайшей весовой категории. Противостоять Бандитке будет бразильянка Аманда Рибас.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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