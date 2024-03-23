UFC Vegas 89: Дарья Железнякова дебютирует в промоушене. LIVE

В ночь с 23 на 24 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках предварительного карда состоится дебютный поединок россиянки Дарьи Железняковой. Соперницей станет 34-летняя непобеждённая представительница Мексики Монтсеррат Рендон. Выступает Железнякова в женском легчайшем весе.
Возглавят данный турнир также девушки. Бывшая чемпионка минимального дивизиона Роуз Намаюнас возвращается и попытается со второй попытки начать покорение наилегчайшей весовой категории. Противостоять Бандитке будет бразильянка Аманда Рибас.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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Дебютантка UFC Железнякова: Конор? Мне больше нравится Хабиб
«Хабиб Нурмагомедов мне нравится больше. Мне нравится его работа, я фанатка его борьбы. Не могу сказать, что фанатею очень сильно. Но он очень умный и грамотный боец. Я иногда смотрю его обучающие ролики. У меня есть какие-то наработки. Возможно, некоторые из них я покажу уже в предстоящем бою», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Где смотреть UFC Vegas 89
Посмотреть трансляцию турнира UFC Vegas 89 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
«Она вырубит кого угодно». Джастин Гэтжи — о силе удара Роуз Намаюнас
Знаменитый боец ММА Джастин Гэтжи поделился мнением о силе удара Роуз Намаюнас.
«Я не хотел бы, чтобы Роуз меня ударила. Я испытал силу её ударов ногами. Она вырубит кого угодно. Если ты не видишь её удар, не готовишься к нему, то Намаюнас отправит тебя спать», — приводит слова Гэтжи ESPN.
Дата и время турнира UFC Vegas 89
Турнир UFC Vegas 89 состоится в ночь с 23 на 24 марта в Лас–Вегасе (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени. А основной – в 05:00 мск.
Дарья Железнякова: я из любительского бокса, поэтому за искусство
Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к поп-ММА.
«Честно сказать, я не очень сильно этому симпатизирую. Я пришла из любительского бокса, поэтому за искусство. Понимаю, что бои уже далеко не спорт, а больше бизнес. Но мне не близок Hardcore, как-то так. Но, может быть, пойду в этот сегмент. Всё возможно. Сейчас даже думать об этом не хочу. Но, вообще, всякое может быть», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.
Полный кард турнира UFC Vegas 89
Основной кард
Аманда Рибас — Роуз Намаюнас;
Карл Уильямс — Джастин Тафа;
Эдмен Шахбазян — Эй Джей Добсон;
Пэйтон Тэлботт — Камерон Саайман;
Билли Куарантилло — Юссеф Залал;
Фернандо Падилья — Луис Пахуэло.
Предварительный кард
Курт Холобау — Трей Огден;
Рикардо Рамос — Джулиан Эроса;
Майлз Джонсон — Коди Гибсон;
Ярно Эрренс — Стивен Нгуен;
Монтсеррат Рендон — Дарья Железнякова;
Игор да Силва — Андре Лима;
Мухаммед Усман — Мик Паркин.