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Дарья Железнякова — Монтсеррат Рендон, UFC Вегас 89, дата и время, полный кард, онлайн-трансляция, Рибас — Намаюнас

UFC Vegas 89: Дарья Железнякова дебютирует в промоушене. LIVE
Яхья Гасанов
Дарья Железнякова
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А возглавит турнир поединок с участием Роуз Намаюнас.

В ночь с 23 на 24 марта в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 89. В рамках предварительного карда состоится дебютный поединок россиянки Дарьи Железняковой. Соперницей станет 34-летняя непобеждённая представительница Мексики Монтсеррат Рендон. Выступает Железнякова в женском легчайшем весе.

UFC 2024. UFC on ESPN 53, Лас-Вегас, США
Монтсеррат Рендон - Дарья Железнякова
24 марта 2024, воскресенье. 02:50 МСК
Монтсеррат Рендон
Не началось
Дарья Железнякова

Возглавят данный турнир также девушки. Бывшая чемпионка минимального дивизиона Роуз Намаюнас возвращается и попытается со второй попытки начать покорение наилегчайшей весовой категории. Противостоять Бандитке будет бразильянка Аманда Рибас.

UFC 2024. UFC on ESPN 53, Лас-Вегас, США
Аманда Рибас - Роуз Намаюнас
24 марта 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Аманда Рибас
Не началось
Роуз Намаюнас

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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Где смотреть UFC Vegas 89 Дата и время турнира UFC Vegas 89 Полный кард турнира UFC Vegas 89
Live Яхья Гасанов

Дебютантка UFC Железнякова: Конор? Мне больше нравится Хабиб

«Хабиб Нурмагомедов мне нравится больше. Мне нравится его работа, я фанатка его борьбы. Не могу сказать, что фанатею очень сильно. Но он очень умный и грамотный боец. Я иногда смотрю его обучающие ролики. У меня есть какие-то наработки. Возможно, некоторые из них я покажу уже в предстоящем бою», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

10:09 Яхья Гасанов

Где смотреть UFC Vegas 89

Посмотреть трансляцию турнира UFC Vegas 89 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

10:07 Яхья Гасанов

«Она вырубит кого угодно». Джастин Гэтжи — о силе удара Роуз Намаюнас

Знаменитый боец ММА Джастин Гэтжи поделился мнением о силе удара Роуз Намаюнас.

«Я не хотел бы, чтобы Роуз меня ударила. Я испытал силу её ударов ногами. Она вырубит кого угодно. Если ты не видишь её удар, не готовишься к нему, то Намаюнас отправит тебя спать», — приводит слова Гэтжи ESPN.

10:05 Яхья Гасанов

Дата и время турнира UFC Vegas 89

Турнир UFC Vegas 89 состоится в ночь с 23 на 24 марта в Лас–Вегасе (США). Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени. А основной – в 05:00 мск.

10:02 Яхья Гасанов

Дарья Железнякова: я из любительского бокса, поэтому за искусство

Российский боец смешанных единоборств Дарья Железнякова рассказала о своём отношении к поп-ММА.

«Честно сказать, я не очень сильно этому симпатизирую. Я пришла из любительского бокса, поэтому за искусство. Понимаю, что бои уже далеко не спорт, а больше бизнес. Но мне не близок Hardcore, как-то так. Но, может быть, пойду в этот сегмент. Всё возможно. Сейчас даже думать об этом не хочу. Но, вообще, всякое может быть», — сказала Железнякова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

10:01 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC Vegas 89

Основной кард
Аманда Рибас — Роуз Намаюнас;
Карл Уильямс — Джастин Тафа;
Эдмен Шахбазян — Эй Джей Добсон;
Пэйтон Тэлботт — Камерон Саайман;
Билли Куарантилло — Юссеф Залал;
Фернандо Падилья — Луис Пахуэло.

Предварительный кард
Курт Холобау — Трей Огден;
Рикардо Рамос — Джулиан Эроса;
Майлз Джонсон — Коди Гибсон;
Ярно Эрренс — Стивен Нгуен;
Монтсеррат Рендон — Дарья Железнякова;
Игор да Силва — Андре Лима;
Мухаммед Усман — Мик Паркин.

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