UFC 300: битва Перейры и Хилла за пояс, Царукян сделает последний шаг к Махачеву. LIVE

В ночь с 13 на 14 апреля состоится грандиозный турнир UFC 300. Юбилейное событие будет буквально изобиловать яркими противостояниями. В предварительном карде состоится женский поединок Холли Холм и Кайлы Харрисон. Там же состоится дебют Алджамейна Стерлинга в полулёгком весе, его соперником станет Келвин Каттар. А Иржи Прохазка будет биться с Александаром Ракичем.

В главном карде состоится претендентский поединок, в котором зарубятся Чарльз Оливейра и Арман Царукян.

Победитель получит возможность биться за пояс, который принадлежит Исламу Махачеву. Затем в октагоне сойдутся Джастин Гэтжи и Макс Холлоуэй.

В соглавном поединке вечера за титул в женском минимальном весе будут биться чемпионка Вэйли Чжан и Сяонань Янь. А в главном событии вечера за пояс в полутяжёлом дивизионе поспорят Алекс Перейра и Джамалл Хилл.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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