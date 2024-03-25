UFC on ESPN 54: дебют Дудаковой в новом весе и последний бой экс-чемпиона. LIVE

В ночь с 30 на 31 марта в Атлантик-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. Для российских болельщиков особенно интересен поединок с участием непобеждённой Виктории Дудаковой, которая проведёт бой с бразильянкой Мелиссой Гатто в новой для себя весовой категории.

Также на этом турнире выступит бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман. Американец возвращается после очередной травмы и встретится с бразильцем Бруно Силвой. А возглавит турнир бой в женской наилегчайшей весовой категории. И Манон Фьоро, и Эрин Блэнчфилд идут с рекордом 6-0 в UFC и сразятся за право стать претенденткой на пояс.

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

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