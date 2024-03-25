Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Статьи

Виктория Дудакова — Мелисса Гатто, UFC on ESPN 54, дата и время боя, где смотреть, онлайн-трансляция, лайв, Крис Уайдман

UFC on ESPN 54: дебют Дудаковой в новом весе и последний бой экс-чемпиона. LIVE
Яхья Гасанов
Виктория Дудакова — Мелисса Гатто
Комментарии
Возглавят турнир девушки из дивизиона Шевченко.

В ночь с 30 на 31 марта в Атлантик-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. Для российских болельщиков особенно интересен поединок с участием непобеждённой Виктории Дудаковой, которая проведёт бой с бразильянкой Мелиссой Гатто в новой для себя весовой категории.

UFC 2024. UFC on ESPN 54, Атлантик-Сити, США
Виктория Дудакова - Мелисса Гатто
31 марта 2024, воскресенье. 03:15 МСК
Виктория Дудакова
Не началось
Мелисса Гатто

Также на этом турнире выступит бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман. Американец возвращается после очередной травмы и встретится с бразильцем Бруно Силвой. А возглавит турнир бой в женской наилегчайшей весовой категории. И Манон Фьоро, и Эрин Блэнчфилд идут с рекордом 6-0 в UFC и сразятся за право стать претенденткой на пояс.

UFC 2024. UFC on ESPN 54, Атлантик-Сити, США
Эрин Блэнчфилд - Манон Фиоро
31 марта 2024, воскресенье. 07:00 МСК
Эрин Блэнчфилд
Не началось
Манон Фиоро

«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!

Изучаем проблемы и перспективы женского ММА в России:
Что не так с женскими ММА в России? Ни одной чемпионки и всего три громких имени
Что не так с женскими ММА в России? Ни одной чемпионки и всего три громких имени

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.

Где смотреть турнир UFC on ESPN 54 Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 54 Полный кард турнира UFC on ESPN 54
Live Яхья Гасанов

Победитель боя Эрин Блэнчфилд — Манон Фьоро может встретиться с Валентиной Шевченко

Шевченко в сентябре должна сразиться с Алексой Грассо и вновь попытается отобрать титул. Победитель этого боя должен встретиться с победителем поединка между Фьоро и Блэнчфилд, которые входят в топ-3 своего веса.

12:23 Яхья Гасанов

Где смотреть турнир UFC on ESPN 54

Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 54 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.

12:22 Яхья Гасанов

Соперник Уайдмана — боец, который поприветствовал Шару Буллета в UFC

В октябре прошлого года Бруно Силва стал первым соперником Шары Буллета в UFC. Тот бой россиянин выиграл единогласным решением, забрав все три раунда по мнению всех судей.

12:21 Яхья Гасанов

Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 54

Турнир UFC on ESPN 54 состоится в Атлантик-Сити(Нью-Джерси, США) в ночь с 30 на 31 марта. Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 05:00 мск.

12:20 Яхья Гасанов

Виктория Дудакова поднимается в весовой категории

Ранее россиянка выступала в минимальной весовой категории (до 52 кг), а бой с Мелиссой Гатто состоится в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг). Первый бой Дудаковой в этой категории.

12:17 Яхья Гасанов

Полный кард турнира UFC on ESPN 54

Основной кард:
Эрин Блэнчфилд — Манон Фьоро;
Висенте Люке — Хоакин Бакли;
Крис Уайдман — Бруно Силва;
Нурсултон Рузибоев — Седрик Дюма;
Вирна Яндироба — Лупита Годинез.

Предварительный кард:
Андре Петроски — Джейкоб Мэлкун;
Нейт Ландвер — Джамалл Эммерс;
Билл Алджео — Кайл Нельсон;
Хулио Арсе — Герберт Бёрнс;
Деннис Бузукия — Коннор Мэтьюз;
Виктория Дудакова — Мелисса Гатто;
Эйнджел Пачеко — Каолан Логран;
Чиди Нжокуани — Рис Макки;
Ибо Аслан — Антон Туркаль.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android