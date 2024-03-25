UFC on ESPN 54: дебют Дудаковой в новом весе и последний бой экс-чемпиона. LIVE

В ночь с 30 на 31 марта в Атлантик-Сити пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC on ESPN 54. Для российских болельщиков особенно интересен поединок с участием непобеждённой Виктории Дудаковой, которая проведёт бой с бразильянкой Мелиссой Гатто в новой для себя весовой категории.
Также на этом турнире выступит бывший чемпион UFC в среднем весе Крис Уайдман. Американец возвращается после очередной травмы и встретится с бразильцем Бруно Силвой. А возглавит турнир бой в женской наилегчайшей весовой категории. И Манон Фьоро, и Эрин Блэнчфилд идут с рекордом 6-0 в UFC и сразятся за право стать претенденткой на пояс.
«Чемпионат» проведёт текстовую трансляцию турнира и событий вокруг него. Следите за всем самым интересным!
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Победитель боя Эрин Блэнчфилд — Манон Фьоро может встретиться с Валентиной Шевченко
Шевченко в сентябре должна сразиться с Алексой Грассо и вновь попытается отобрать титул. Победитель этого боя должен встретиться с победителем поединка между Фьоро и Блэнчфилд, которые входят в топ-3 своего веса.
Где смотреть турнир UFC on ESPN 54
Посмотреть трансляцию турнира UFC on ESPN 54 можно на телеканалах «Матч Боец» и «Матч ТВ». Также трансляция турнира будет доступна на платформе UFC Fight Pass.
Соперник Уайдмана — боец, который поприветствовал Шару Буллета в UFC
В октябре прошлого года Бруно Силва стал первым соперником Шары Буллета в UFC. Тот бой россиянин выиграл единогласным решением, забрав все три раунда по мнению всех судей.
Когда пройдёт турнир UFC on ESPN 54
Турнир UFC on ESPN 54 состоится в Атлантик-Сити(Нью-Джерси, США) в ночь с 30 на 31 марта. Предварительный кард стартует в 02:00 по московскому времени, основной – в 05:00 мск.
Виктория Дудакова поднимается в весовой категории
Ранее россиянка выступала в минимальной весовой категории (до 52 кг), а бой с Мелиссой Гатто состоится в наилегчайшем дивизионе (до 57 кг). Первый бой Дудаковой в этой категории.
Полный кард турнира UFC on ESPN 54
Основной кард:
Эрин Блэнчфилд — Манон Фьоро;
Висенте Люке — Хоакин Бакли;
Крис Уайдман — Бруно Силва;
Нурсултон Рузибоев — Седрик Дюма;
Вирна Яндироба — Лупита Годинез.
Предварительный кард:
Андре Петроски — Джейкоб Мэлкун;
Нейт Ландвер — Джамалл Эммерс;
Билл Алджео — Кайл Нельсон;
Хулио Арсе — Герберт Бёрнс;
Деннис Бузукия — Коннор Мэтьюз;
Виктория Дудакова — Мелисса Гатто;
Эйнджел Пачеко — Каолан Логран;
Чиди Нжокуани — Рис Макки;
Ибо Аслан — Антон Туркаль.