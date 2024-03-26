В UFC дискриминация по весу? Экс-чемпион уличил Дану Уайта во лжи

У UFC нет времени для того, чтобы пожить спокойно. Организация практически постоянно в центре внимания, причём не всегда с положительной стороны. Очень часто она оказывается в конфликтных ситуациях. Совсем недавно получилось уладить скандал, связанный с антимонопольным иском. Но не прошло и недели, как на лучший промоушен планеты снова накинулись. И сделал это бывший чемпион UFC, который решил припомнить Дане Уайту былые обиды.

Деметриус Джонсон стал настоящей легендой промоушена. Он провёл 11 защит титула, на протяжении шести (!) лет никому не позволял посягнуть на свой пояс. При этом после первого же поражения Могучий мышонок покинул организацию. Боец был обменян в ONE на Бена Аскрена в 2018 году. После этого на протяжении длительного времени Джонсон молчал и не предъявлял бывшим боссам никаких претензий.

Впервые конфликт вспыхнул в январе 2023 года. Тогда Джонсон рассказал, что получал очень низкие гонорары по сравнению с топами других дивизионов: «За поединок с Джоном Додсоном мне заплатили $ 23 тысячи + $ 23 тысячи. Когда дрался с Джоном Морагой – кажется, мне подняли до $ 26 тысяч + $ 26 тысяч. В реванше с Бенавидесом – до $ 30 тысяч + $ 30 тысяч. Затем я наконец-то получил новый контракт в качестве чемпиона, и мне платили $ 125 000 за выступление и $ 50 000 за победу».

Деметриус Джонсон Фото: Brandon Magnus/Getty Images

А теперь Деметриус среагировал на слова Даны о том, что Джонсон никогда раньше просил свою долю от продаж платных трансляций турниров.

Деметриус Джонсон бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе «Мне чётко сказали, что бойцам из наилегчайшего веса не дают бонусов от продаж PPV. Если ты легковес, средневес или тяжеловес — пожалуйста. Да и чемпионы этих категорий автоматически получали гонорары от $ 500 тысяч, не считая дополнительных бонусов. Я до таких цифр так и не добрался. Было бы классно, поскольку я провёл 11 защит титула. Дана же говорит, что я даже не просил свою долю от продаж. Это неправда. Так что переход в ONE был моим лучшим решением. Возьмите Си Эм Панка. Ведь он пришёл в UFC и сразу получил базовый гонорар в $ 500 тысяч. Я защитил титул 11 раз, но так и не добился подобного».

Стоит отметить, что Деметриус, если он не обманывает, действительно получал очень низкие гонорары в UFC. Для сравнения, можно привести цифры других чемпионов в те же сроки. За бой на номерном UFC 202 c Нейтом Диазом Конор Макгрегор получил гарантированный гонорар в $ 3 млн. За два поединка с Даниэлем Кормье Джон Джонс заработал $ 3,48 млн. Разница – ощутимая и бесспорная. Конечно, можно говорить и о степени привлекательности самих бойцов для фанатов. Но это действительно может влиять на процент от продаж PPV. Однако должно ли это сказываться на фиксированных гонорарах – большой вопрос.

Отдельно вызывает возмущение и отсутствие PPV для наилегчайшего веса. Опять-таки вопрос вызывает именно дискриминация отдельной весовой категории. Практически все поединки с продажей платных трансляций принесли Конору огромные деньги. Деметриус попадал в одни карды с Макгрегором и Джонсом, однако своей прибыли не получал. Совсем другая ситуация у него теперь – в ONE. Стало известно, что он зарабатывает около $ 1 млн за каждый бой. Конечно, это всё равно далеко от уровня Макгрегора, но прилично.

Наилегчайший вес, возможно, уступает по популярности и интересу другим дивизионам. Однако очень любопытно, что это настолько сильно сказывается на финансовой составляющей. Слова Деметриуса могут отпугнуть многих желающих попасть в дивизион, который нуждается в свежей крови и перезагрузке. Интересно, как именно Уайт отреагирует на такую нападку со стороны своего бывшего чемпиона.