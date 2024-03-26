Шутки про UFC и много эффектных драк. Мы посмотрели дебютный фильм Макгрегора

21 марта на платформе Amazon Prime вышел ремейк фильма 1989 года «Дом у дороги». Строго говоря, это даже не полноценный ремейк, а небольшое переосмысление картины под текущую реальность, но с сохранением основных сюжетных линий. Плюс боевик постарались немного усложнить элементами драмы.

Главный герой — бывший боец UFC Элвуд Далтон в исполнении Джейка Джилленхола. Часть сцен была снята во время турнира UFC 285, однако они в фильме появляются в качестве воспоминаний героя. Скандальный спортсмен уже не бьётся в профессионалах, но слава о нём идёт далеко, и его приглашают стать вышибалой в баре «Дом у дороги», на который частенько совершают набеги хулиганы из местной бандитской группировки. Далтон соглашается и справляется с угрозой, становится местным любимцем.

Кадр из фильма с Конором Макгрегором Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

И тогда отец местного мафиози Бена Брандта вызывает абсолютно неуравновешенного и слегка безумного наёмника Нокса. Это и есть герой Конора Макгрегора, и появляется он в фильме ближе к концу первого часа абсолютно голым и в духе Терминатора начинает поиск одежды на близлежащем рынке. Бросается в глаза огромная татуировка с буквой «Т» во всю спину, а вытатуированная фамилия Макгрегора на животе меняется на «НоксНоксНокс». Ну и, разумеется, выглядит Конор весьма мощно, явно не на полулегковеса или легковеса.

Несмотря на то что Нокс приходит на помощь местному боссу, он с ним абсолютно не считается, и нам показывают, что герой Конора опасен и непредсказуем. На самом деле, Макгрегор за счёт харизмы очень быстро приковывает к себе внимание. Уже через несколько минут его персонаж появляется в «Доме у дороги» с клюшкой для гольфа и провоцирует массовую драку, а сам поджидает Далтона в центре всего действия. Причём Нокса сделали довольно сильным, возможно, чрезмерно, потому что в каких-то эпизодах он спокойно противостоит сразу нескольким соперникам, двое из которых держат его за руки.

В комплекте есть все атрибуты того Конора, которого мы видели, например, на пресс-конференциях. Дерзкая походка, гримасы, различные ужимки и безумная улыбка.

Кадр из фильма с Конором Макгрегором Фото: Кадр из видео

Диалоги для боевика вполне стандартные, но, судя по всему, специально для персонажа Конора прописаны и шутки, связанные с UFC. Перед первой дракой с Далтоном Нокс говорит о том, что этот бой может собрать немало PPV, а ещё произносит фразу, с которой прочно ассоциируется его бывший соперник Хабиб Нурмагомедов: «Я размажу тебя».

Сами боевые сцены весьма динамичные, и им постарались придать максимум реализма. Режиссёр Даг Лайман славится тем, что у него драки всегда проходят быстро и безжалостно. Плюс добавляются съёмки от первого лица. Это выглядит зрелищно, и позже, в финальной драке, оба бойца раскрываются по полной. Стоит отметить, что и Джилленхол старается соответствовать заданному уровню.

Макгрегор почти в каждой сцене знаменует собой предстоящие разрушения, потому что с ним никак иначе. Энергия, с которой Конор вкладывается в свои эпизоды, чувствуется. Неслучайно Джейк Джилленхол говорил, что нужно было объяснять ирландцу, как на самом деле биться аккуратнее: «Конечно, Макгрегор умеет драться. Но он не знает, как сделать бой понарошку. Так что ему пришлось выучиться уйме вещей. И мне постоянно приходилось напоминать Конору перед дублями – я говорил: «Запомни, тебе не нужно на самом деле бить мне по лицу». Он такой: «Хорошо, хорошо». Но у себя в голове он был готов набить мне морду».

Кадр из фильма с Конором Макгрегором Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

Что касается непосредственно самой актёрской игры Конора, то она ему требуется в меньшей степени. Его задача в фильме — поднять уровень экшена на максимум и сделать всё немного более диким. С этим Макгрегор справляется и в роль неуправляемого бандита вписывается без проблем. Плохой парень в UFC остался таковым и в фильме.

Отзывы критиков по поводу фильма и игры Конора довольно неоднозначные. Часть восхищается тем, как профессиональный боец добавляет огня боевику, часть возмущена, что «и без того проходной фильм ухудшили Конором, который не умеет играть». В частности, отмечают, что в моментах, где Макгрегору не нужно драться, он выглядит нелепо и почему-то старается выкрикивать свои реплики громче. Это, скорее всего, вопрос восприятия.

И первая версия «Дома у дороги» была, по сути, боевиком, а тут уделили больше внимания драйву и добавили хаоса и жестокости. А отрицать то, что герой Конора выглядит ярко, не получится. Так что, можно сказать, свой шанс он использовал.

Что Макгрегору не очень понравилось, так это необходимость быть голым в каких-то сценах: «В фильме слишком много моей задницы. Последний кадр был не очень нужным, там могла быть просто моя спина».

Кадр из фильма с Конором Макгрегором Фото: Кадр из видео

Но в целом он доволен и ему нравится то, как получилось показать злодея на экране: «Я Конор Макгрегор. Я сам удивился, что так легко вжился в роль. Я так хорошо вжился в роль злодея, что все прямо испугались. Конечно, я не актёр как таковой, но понимаю, что такое шоу-бизнес. Да, я сыграл дьявольски яркого злодея. Вот такой герой мне достался».

Дебют Конору удался, фильм привлёк внимание публики, и Макгрегор вполне может задуматься о покорении новых вершин. Но, разумеется, для этого ему нужны схожие с Ноксом роли, где не нужно доносить до зрителя какие-то переживания и драматические сцены. Драки, безумие, погони, жестокость — это про Конора в кино.