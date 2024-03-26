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Дебют Конора Макгрегора в кино, как прошёл, отзывы, рецензия на первый фильм с Макгрегором, Дом у дороги, роль Конора

Шутки про UFC и много эффектных драк. Мы посмотрели дебютный фильм Макгрегора
Яхья Гасанов
Дебют Конора Макгрегора в кино
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Будут небольшие спойлеры к «Дому у дороги».

21 марта на платформе Amazon Prime вышел ремейк фильма 1989 года «Дом у дороги». Строго говоря, это даже не полноценный ремейк, а небольшое переосмысление картины под текущую реальность, но с сохранением основных сюжетных линий. Плюс боевик постарались немного усложнить элементами драмы.

Главный герой — бывший боец UFC Элвуд Далтон в исполнении Джейка Джилленхола. Часть сцен была снята во время турнира UFC 285, однако они в фильме появляются в качестве воспоминаний героя. Скандальный спортсмен уже не бьётся в профессионалах, но слава о нём идёт далеко, и его приглашают стать вышибалой в баре «Дом у дороги», на который частенько совершают набеги хулиганы из местной бандитской группировки. Далтон соглашается и справляется с угрозой, становится местным любимцем.

Кадр из фильма с Конором Макгрегором

Кадр из фильма с Конором Макгрегором

Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

И тогда отец местного мафиози Бена Брандта вызывает абсолютно неуравновешенного и слегка безумного наёмника Нокса. Это и есть герой Конора Макгрегора, и появляется он в фильме ближе к концу первого часа абсолютно голым и в духе Терминатора начинает поиск одежды на близлежащем рынке. Бросается в глаза огромная татуировка с буквой «Т» во всю спину, а вытатуированная фамилия Макгрегора на животе меняется на «НоксНоксНокс». Ну и, разумеется, выглядит Конор весьма мощно, явно не на полулегковеса или легковеса.

Все сложности Макгрегора на пути к голливудскому дебюту:
«У меня появилось несколько врагов». Съёмки в кино дались Конору сложнее любого боя
«У меня появилось несколько врагов». Съёмки в кино дались Конору сложнее любого боя

Несмотря на то что Нокс приходит на помощь местному боссу, он с ним абсолютно не считается, и нам показывают, что герой Конора опасен и непредсказуем. На самом деле, Макгрегор за счёт харизмы очень быстро приковывает к себе внимание. Уже через несколько минут его персонаж появляется в «Доме у дороги» с клюшкой для гольфа и провоцирует массовую драку, а сам поджидает Далтона в центре всего действия. Причём Нокса сделали довольно сильным, возможно, чрезмерно, потому что в каких-то эпизодах он спокойно противостоит сразу нескольким соперникам, двое из которых держат его за руки.

В комплекте есть все атрибуты того Конора, которого мы видели, например, на пресс-конференциях. Дерзкая походка, гримасы, различные ужимки и безумная улыбка.

Кадр из фильма с Конором Макгрегором

Кадр из фильма с Конором Макгрегором

Фото: Кадр из видео

Диалоги для боевика вполне стандартные, но, судя по всему, специально для персонажа Конора прописаны и шутки, связанные с UFC. Перед первой дракой с Далтоном Нокс говорит о том, что этот бой может собрать немало PPV, а ещё произносит фразу, с которой прочно ассоциируется его бывший соперник Хабиб Нурмагомедов: «Я размажу тебя».

Сами боевые сцены весьма динамичные, и им постарались придать максимум реализма. Режиссёр Даг Лайман славится тем, что у него драки всегда проходят быстро и безжалостно. Плюс добавляются съёмки от первого лица. Это выглядит зрелищно, и позже, в финальной драке, оба бойца раскрываются по полной. Стоит отметить, что и Джилленхол старается соответствовать заданному уровню.

Макгрегор почти в каждой сцене знаменует собой предстоящие разрушения, потому что с ним никак иначе. Энергия, с которой Конор вкладывается в свои эпизоды, чувствуется. Неслучайно Джейк Джилленхол говорил, что нужно было объяснять ирландцу, как на самом деле биться аккуратнее: «Конечно, Макгрегор умеет драться. Но он не знает, как сделать бой понарошку. Так что ему пришлось выучиться уйме вещей. И мне постоянно приходилось напоминать Конору перед дублями – я говорил: «Запомни, тебе не нужно на самом деле бить мне по лицу». Он такой: «Хорошо, хорошо». Но у себя в голове он был готов набить мне морду».

Кадр из фильма с Конором Макгрегором

Кадр из фильма с Конором Макгрегором

Фото: Социальные сети Конора Макгрегора

Что касается непосредственно самой актёрской игры Конора, то она ему требуется в меньшей степени. Его задача в фильме — поднять уровень экшена на максимум и сделать всё немного более диким. С этим Макгрегор справляется и в роль неуправляемого бандита вписывается без проблем. Плохой парень в UFC остался таковым и в фильме.

Отзывы критиков по поводу фильма и игры Конора довольно неоднозначные. Часть восхищается тем, как профессиональный боец добавляет огня боевику, часть возмущена, что «и без того проходной фильм ухудшили Конором, который не умеет играть». В частности, отмечают, что в моментах, где Макгрегору не нужно драться, он выглядит нелепо и почему-то старается выкрикивать свои реплики громче. Это, скорее всего, вопрос восприятия.

И первая версия «Дома у дороги» была, по сути, боевиком, а тут уделили больше внимания драйву и добавили хаоса и жестокости. А отрицать то, что герой Конора выглядит ярко, не получится. Так что, можно сказать, свой шанс он использовал.

Что Макгрегору не очень понравилось, так это необходимость быть голым в каких-то сценах: «В фильме слишком много моей задницы. Последний кадр был не очень нужным, там могла быть просто моя спина».

Кадр из фильма с Конором Макгрегором

Кадр из фильма с Конором Макгрегором

Фото: Кадр из видео

Но в целом он доволен и ему нравится то, как получилось показать злодея на экране: «Я Конор Макгрегор. Я сам удивился, что так легко вжился в роль. Я так хорошо вжился в роль злодея, что все прямо испугались. Конечно, я не актёр как таковой, но понимаю, что такое шоу-бизнес. Да, я сыграл дьявольски яркого злодея. Вот такой герой мне достался».

Дебют Конору удался, фильм привлёк внимание публики, и Макгрегор вполне может задуматься о покорении новых вершин. Но, разумеется, для этого ему нужны схожие с Ноксом роли, где не нужно доносить до зрителя какие-то переживания и драматические сцены. Драки, безумие, погони, жестокость — это про Конора в кино.

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