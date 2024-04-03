Фёдор Емельяненко – великий боец. А хороший ли он тренер?

В ночь с 4 на 5 апреля в Сан-Антонио (США) состоится грандиозный турнир PFL 1. В главном событии вечера выступит Валентин Молдавский. Ему будет противостоять хорват Анте Делия. А секундировать и составлять оппозицию друг другу в углах будут бывшие соперники – Мирко КроКоп Филипович и Фёдор Емельяненко.

Последний Император продолжает вести парней из своей команды к чемпионским титулам. Теперь – в роли тренера. Фёдор был по-настоящему великим бойцом. А теперь пытается достигнуть тех же высот в роли наставника.

Самым опытным подопечным Фёдора является Виктор Немков. 37-летний боец имеет статистику 33-8. Стоит отметить, что в MMA особенно блистать не получилось. Но в последнем бою Виктор завоевал пояс. Случилось это на турнире «Наше Дело 82». Там Немков столкнулся с чемпионом профессиональной казахстанской лиги Naiza FC и соотечественником Хусейном Адамовым. В заключительном пятом раунде ученик Фёдора прижал соперника к сетке и нокаутировал. Складывается ощущение, что до завершения карьеры Виктор вполне может пошуметь в поп-промоушенах России.

Одним из самых талантливых подопечных Фёдора все считают Анатолия Токова. Он имеет статистику 31-3, что выглядит очень мощно и убедительно. И его успехи действительно выглядят внушительно. Сам Анатолий не раз признавался, что Последний Император играет в его развитии огромную роль. Так было ещё по ходу карьеры, когда часто именно Емельяненко являлся главным спарринг-партнёром. Затем Фёдор стал наставником, а теперь активно готовит Токова к предстоящим противостояниям.

Сам Анатолий рассказал, что Последний Император является очень требовательным и строгим тренером. Но это и помогает добиваться его подопечным высоких результатов: «На самом деле, есть много мелочей, что в борьбе, что в ударке, над которыми надо постоянно работать, повышать технику. Что, по мнению Федора, нужно подтянуть? Много чего. Но я стараюсь. Если все правильно делаешь — Фёдор хвалит. Если видит, что ты что-то делаешь не так — подойдет и скажет. А если всё хорошо, то скажет: «Всё правильно, запомни, так и делай».

АНАТОЛИЙ ТОКОВ Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Вадим Немков – самый титулованный и именитый боец под крылом Емельяненко. Фёдор постоянно находится в его углу во время поединков, грамотным подсказом ведёт подопечного к чемпионским титулам. Так было в Bellator, где Немков просто зачистил свой дивизион. А теперь россиянин перебрался в PFL, где попытается дотянуться до противостояния с Фрэнсисом Нганну. В первом бою в новой лиге Вадим встретился с бразильцем Бруно Каппелоццой (14-6). И россиянин оформил красивый финиш, завершив поединок удушающим приёмом.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в Okko.

Олег Попов также выступит на предстоящем турнире PFL 1. Он имеет статистику 16-1. Но стоит отметить, что пока очень рано делать выводы о реальном влиянии Фёдора на выступления бойца. Всё потому, что он попал под крыло Последнего Императора только перед предыдущим поединком. И всё-таки один бой при поддержке команды Емельяненко Олег уже провёл. На турнире Bellator 291 получилось победить Гокхана Сарикама единогласным решением судей. Но предстоящий поединок со Стивом Моури станет намного более показательным. Он и продемонстрирует, насколько тандем Олега и Фёдора успешен.

Валентин Молдавский – один из самых любимых учеников Емельяненко. Он имеет приличный рекорд (13-3-1 NC). Правда, в последнее время карьера россиянина за океаном откровенно застопорилась. Любопытно, что этот период пришёлся на проблемы и завершение профессионального пути самого Фёдора. Но как только Емельяненко сосредоточился на тренерской работе, дела у Молдавского пошли в гору. Он уже успел победить Стива Моури, прервать неудачную серию поединков. А теперь противостояние будет носить принципиальный характер, поскольку на тренерском мостике Фёдору будет противостоять Мирко КроКоп.

ВАЛЕНТИН МОЛДАВСКИЙ Фото: РИА Новости

Никита Михайлов (9-3) и Владимир Токов (9-2) – перспективные бойцы, которых Фёдор только начинает готовить к серьёзным свершениям. И у них, что любопытно, проблемы и поражения также выпали именно на то время, когда в подвешенном состоянии находился Емельяненко. Михайлову лишь предстоит исправиться за последние осечки. А вот Токов в 2023 году успел победить в Bellator дважды подряд. Парней совершенно справедливо называют будущим команды Фёдора.

Конечно, Фёдор пока слишком мало времени является тренером своих парней, чтобы делать выводы о его величии в этом направлении. Но первые успехи уже есть. Емельяненко по-прежнему в прекрасной форме: он лично стоит с подопечными в спаррингах. Например, перед последним поединком Немкова в Сеть утекло видео подготовки. На нём Фёдор проводит совместные тренировки с Вадимом. А ещё Емельяненко отличает грамотный подсказ из угла. Последний Император без лишних нервов и очень внимательно ведёт подопечных по дистанции поединка.

Складывается ощущение, что фокус Фёдора на тренерской работе положительно сказывается на подопечных. А у самого Емельяненко есть прекрасная возможность вырастить целую плеяду чемпионов.