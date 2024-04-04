Из поп-ММА в уголовники. Звезда Hardcore носил оружие даже на тренировки

В последнее время бойцы поп-ММА и представители кулачных боёв часто предстают в негативном свете. Только в конце 2023 года можно выделить два скандальных эпизода из биографии таких спортсменов.

Осенью Ильяс Якубов прославился тем, что поучаствовал в массовой потасовке в торговом центре вместе с Шовхалом Чурчаевым. Все ведь помнят популярный мем, который появился тогда «Ильяс, атакуэйшен»? Кроме того, Ильяс активно просил контракт с UFC у Даны Уайта, но в итоге получил совсем не то. В октябре ему предъявили официальные обвинения — публичное оправдание террористической деятельности с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Максимальный срок по этой статье — семь лет.

Другая звезда поп-ММА Кирилл Самброс был задержан со свёртком с неизвестным веществом. Ему грозило до трёх лет лишения свободы. И хотя лига Hardcore призывала аудиторию не делать поспешных выводов, с тех пор Самброс в боях не участвовал.

Теперь ещё один боец Hardcore, выступающий в боях на голых кулаках, попал в, мягко говоря, неприятную ситуацию. Сиражудин Муртазалиев обвиняется в незаконном хранении оружия и, по информации телеграм-канала Mash, уже приговорён к 3 годам и 2 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание 23-летний боец будет в исправительной колонии.

Как сообщается, ещё в июле 2023 года у Муртазалиева дома был обнаружен пистолет Retay 17, который был переделан в огнестрельный из «холостого». Сам боец утверждал, что не знал о модификации оружия, и считал, что оно не боевое. В суде Сиражудин пытался объяснить, что купил пистолет через объявление в интернете. В итоге словам бойца не поверили, и следующие 3 года и 2 месяца он должен будет провести в тюрьме.

Стоит отметить, что раньше сам Муртазалиев рассказывал подписчикам в социальных сетях, что носит пистолет даже на тренировки, это подтверждается и одним из видео в Сети.

Успехов в поп-ММА у Сиражудина, прямо скажем, немного. Свой пока единственный поединок под эгидой Hardcore Муртазалиев проиграл Николаю Белозерцеву. Благодаря тому бою он немного прославился, потому что бойцы устроили бескомпромиссную рубку, а это всегда нравится зрителям. Однако теперь Муртазалиев надолго пропадёт с радаров поп-ММА.