Из Абу-Даби — на нары. Скандальному российскому бойцу грозит семь лет тюрьмы

Ильяс Якубов – один из самых скандальных бойцов поп-MMA в России. А всё потому, что за октагоном они с Шовхалом Чурчаевым устраивают постоянные драки и скандалы с другими спортсменами. Якубов даже стал звездой популярного мема «Ильяс, атакуэйшен». Во время пресс-конференции в торговом центре они с Шовхалом затеяли массовую драку. Но теперь, судя по всему, Ильяса могут ждать очень большие проблемы.

Накануне Якубов был задержан в Москве и доставлен в отделение полиции. Ему уже предъявлены официальные обвинения. В октябре 2023 года Ильяс опубликовал в социальных сетях видеозапись, на которой позволил себе высказывания, оправдывающие террористическую деятельность. Видео на протяжении длительного времени находилось в открытом доступе. Поэтому бойцом заинтересовались правоохранительные органы, объявившие его в федеральный розыск.

Видимо, сам Якубов этого не знал, поскольку ещё 21 октября находился в Абу-Даби на турнире UFC 294. Там Ильяс едва не стал участником очередной потасовки с участием Шовхала. Чурчаев умудрился накинуться с кулаками на Пауло Косту. А Якубов в этот момент находился в отеле вместе с Шарой Буллетом. Ильяс спокойно вернулся в Россию, где должен был готовиться к следующему поединку, но моментально был задержан сотрудниками правоохранительных органов.

Ильясу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ – публичное оправдание террористической деятельности, совершённое с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». Максимальный срок по этой статье – семь лет тюремного заключения. Видимо, избежать сурового наказания уже не получится.

Стоит отметить, что 27 октября состоится турнир от «Бойцовского клуба РЕН ТВ», на котором Якубов должен был провести бой с Вячеславом Василевским. Но теперь о возвращении в клетку можно забыть. На протяжении последних месяцев Ильяс активно обращался к Дане Уайту и рассказывал о том, что мечтает пошуметь в UFC. Теперь же российского бойца ждут тяжёлые судебные разбирательства.