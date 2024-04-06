«Контракт я ещё не подписал». Поединок Бетербиева и Бивола под угрозой срыва?

Фанаты профессионального бокса уже предвкушают предстоящие месяцы, которые обещают получиться насыщенными на топовые события. А особенно все ждут поединка за звание абсолютного чемпиона мира, в котором сойдутся два россиянина. В ринг должны выйти Артур Бетербиев и Дмитрий Бивол. Правда, на протяжении длительного времени царило затишье. А затем из стана Бивола и вовсе прилетела неожиданная новость, которая вновь всколыхнула волнения. Оказывается, окончательных договорённостей достигнуто по-прежнему не было.

Дмитрий дал интервью Григорию Дрозду, в котором поделился очень любопытной информацией. Он сообщил, что пока не ставил своей подписи под контрактом на поединок с Артуром. И даже не знает, согласовано ли что-то с Бетербиевым: «По факту я не знаю, подписал он контракт или нет. И по факту я сам ещё на этот бой не подписал контракт. Но я уже сказал все свои условия, и мне уже их одобрили. Просто обычно, когда вторая половина договорилась устно, тогда всё и подписывают. То есть со мной уже договариваться о чём-то не надо. Мне уже нужно просто прислать бумагу, я её подпишу».

Говоря откровенно, ситуация выглядит довольно напряжённо. А всё потому, что предварительная дата боя – 1 июня. Осталось меньше двух месяцев, а подписи под контрактом до сих пор не стоят. Странная ситуация, с учётом статуса поединка и необходимости провести полноценный лагерь. Бой за звание абсолютного чемпиона мира обязывает максимально ответственно подойти к подготовке. И чем раньше появится окончательная ясность, тем плодотворнее получится провести оставшееся время.

Дмитрий Бивол Фото: РИА Новости

При этом сам Дмитрий в очередной раз продемонстрировал, что избегать этого поединка не собирается, очень хочет повесить на свои плечи все пояса. И даже успел начать лагерь, вовсю готовится к опаснейшему сопернику. Бивол имеет богатый опыт громких боёв, что может стать для него преимуществом.

Дмитрий Бивол чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) «Все условия со мной оговорены. Я не знаю их условия, пришли ли они к согласию, но я стараюсь не думать о том, будет ли этот бой или нет. Я просто готовлюсь и верю в то, что этот бой будет. Я готовлюсь на 1 июня».

Любопытно, что тренер Бетербиева также давал любопытную информацию, которая окончательно спутывает все карты. Марк Рэмси сообщил, что Артуру предстоит пройти в Монреале девятинедельный тренировочный лагерь под его руководством. И если пока боксёр и его наставник к этому не приступили, то варианта развития событий остаётся два. Либо спортсмену и его тренеру придётся корректировать план подготовки, чтобы подвести себя к оптимальному состоянию именно к 1 июня. Либо дату предстоящего противостояния придётся сдвигать.

Напомним, сам Артур также говорил, что ему не совсем удобно проводить поединок именно на самом старте лета. Он планировал получить чуть больше времени для подготовки: «Мне бы нужно было больше времени на подготовку. 1 июня — это дата, которую предложили. Мне бы хотелось больше времени на подготовку после Рамадана. Но если будет так, я приму предложение».

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Возможно, сложившаяся ситуация – хитрый ход от одной из команд, чтобы немного сдвинуть дату проведения поединка. Ни одна из сторон не заинтересована в его полном срыве – слишком многое стоит на кону. Но при этом сдвинуть его на более выгодное время – один из вариантов. Интересно, как на это отреагируют в Саудовской Аравии. Там готовы заплатить огромные деньги, поэтому вряд ли станут терпеть постоянные переносы. Александр Усик и Тайсон Фьюри уже оказались под угрозой возможного штрафа. Надеемся, что россияне не доведут до такого же. А главное, в ближайшее время поставят свои подписи под контрактом.