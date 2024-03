Победитель встретится с Бенавидесом? Как обстоят дела с боем Бивол — Бетербиев

1 июня в Саудовской Аравии состоится один из самых ожидаемых боксёрских поединков года, во всяком случае, для российских любителей этого вида спорта. В ринге сойдутся действующие чемпионы мира в полутяжёлом весе – Дмитрий Бивол (WBA) и Артур Бетербиев (WBC, WBO, IBF).

Об этом бое говорили уже очень давно. Два российских чемпиона удерживают у себя чемпионские пояса и теперь наконец выявят абсолютного чемпиона мира. Это будет уникальное достижение для российского бокса: победитель станет первым отечественным абсолютным чемпионом мира в эпоху четырёх поясов. Максимально близок к этому достижению был Сергей Ковалёв, доминировавший в полутяжёлом весе долгое время. Но у Крашера было три чемпионских пояса, а до Адониса Стивенсона, владевшего оставшимся поясом и стремительно избегавшего Ковалёва, Сергей так и не добрался. Более того, победитель боя Бивол – Бетербиев станет всего лишь вторым российским абсолютным чемпионом мира за всю историю: ранее этот титул был только у легендарного Кости Цзю.

Так что во всех смыслах бой Дмитрия и Артура будет историческим. Оба уже неоднократно высказывались по поводу объединительного поединка.

«Он очень сильный, как камень. Его удары очень тяжёлые… Честно говоря, я считаю, что это моё самое сложное испытание. Он физически сильнее Канело Альвареса, и у него хорошая техника. Многие говорят о его силе, но забывают о технике. Мне нравится умный бокс, и я верю, что покажу этот бокс. Надеюсь, это превзойдёт силу. Я надеюсь, что эти навыки должны победить», — приводит слова Бивола про Артура Бетербиева Matchroom Boxing.

Дмитрий Бивол Фото: Getty Images

Бетербиев, кажется, не верил в то, что этот поединок всё же состоится, много раз говорил о желании подраться с Биволом.

«Я только за этот бой. Потому что это спорт, у нас есть друг к другу какие-то вопросы. У него один пояс, у меня три пояса — нам надо объединить, и всё. Какие проблемы?» — отметил Артур Бетербиев.

Интересно, что, по информации СМИ, в контрактах боксёров есть пункт о реванше, что было бы вполне логичным, особенно если бой получится близким. Но, кажется, у арабов, которые, собственно, и сумели прийти к общему знаменателю с командами Бивола и Бетербиева, есть другие планы. Неожиданно в дивизионе россиян появилась новая потенциальная звезда – Дэвид Бенавидес. Непобеждённый американец блистал на категорию ниже и даже стал временным чемпионом мира и несколько раз защитил временный пояс. Но получить бой с царствующим в дивизионе Саулем Альваресом он не смог. Тогда Дэвид решил обратиться к председателю Главного управления развлечений Саудовской Аравии Турки Аль аш-Шейху, который и занимается организацией крупных боксёрских турниров, с просьбой устроить бой с Канело.

«Я боксирую ради величия, не ради денег, — заявил Бенавидес. — Ваше превосходительство, если я не побью Канело, я пожертвую весь свой гонорар на помощь детям по вашему выбору. Если побью Канело, я пожертвую значительную часть своего гонорара на борьбу с детским голодом по всему миру. Я народный чемпион и продолжу боксировать с лучшими! Я держу своё слово», — сказал Бенавидес.

Но у Турки Аль аш-Шейха на это свой взгляд, и он планирует вывести Дэвида на победителя пары Бивол – Бетербиев. Видимо, договориться с россиянами проще, чем с Канело. При этом, по сообщениям СМИ, Турки хочет организовать этот бой в декабре и, соответственно, оставить Бивола и Бетербиева без реванша. И, конечно, все эти разговоры являются дополнительной мотивацией для Артура и Дмитрия: проигравший в поединке может надолго остаться без чемпионских поясов.

Артур Бетербиев Фото: Getty Images

Поединка Бетербиева и Бивола ждут в боксёрском мире не меньше, чем боя Тайсона Фьюри и Александра Усика. Тем более что звёздные тяжеловесы вечно переносят свой поединок, а вот Артур с Дмитрием настроены крайне серьёзно.

Интерес этот бой вызывает и тем, что в ринге сойдутся два непобеждённых чемпиона мира с идеальными рекордами, послужными списками и совершенно разными стилями. И предсказать победителя в этом бою практически невозможно.

«Эти парни нокаутировали других ребят, выглядели доминирующими. Знаете, я не могу дождаться, когда увижу этот поединок. Бетербиев победит нокаутом или Бивол – решением», – отметил экс-чемпион мира в полутяжёлом весе Антонио Тарвер в интервью One On One Boxing.

Мы хотим спросить вас о некоторых продуктах «Чемпионата»: вы можете сделать сайт лучше