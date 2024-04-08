Не идеально, но очень ярко. Почему UFC 300 — главный турнир десятилетия

Уже в ближайшие выходные с 13 на 14 апреля арена «T-Mobile» в Лас-Вегасе примет главный турнир десятилетия UFC 300. Юбилейный ивент был анонсирован ещё зимой, а интерес к нему стали подогревать ещё по ходу прошлого года.

На выходе мы получили действительно сумасшедший кард — 12 действующих или бывших чемпионов, которые суммарно поучаствовали в более чем 50 титульных поединках в UFC. Вряд ли это можно будет когда-либо повторить, и такого точно ещё не было ни разу за всю историю промоушена. На турнире два титульных поединка, бой за пояс BMF, претендентский бой в лёгком весе с участием Чарльза Оливейры и Армана Царукяна, а в прелимах будут биться бывшие чемпионы Иржи Прохазка и Алджамейн Стерлинг, которые ещё в прошлом году возглавляли номерные турниры в Бостоне и Нью-Йорке.

Чарльз Оливейра Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Дана Уайт очень планомерно и грамотно прогревал турнир. Почти каждую неделю были либо вбросы от инсайдеров, что скоро будет добавлен новый бой в кард, либо сам Дана в очередной раз выходил и говорил, что это будет самый великий кард в истории: «UFC 300 — это нечто большее, чем просто турнир. Но можете быть уверены, что во время первого же поединка в рамках этого ивента вы вскочите и прокричите: «С ума сойти! Это что, первый бой в турнире?! Эти двое должны быть в основном карде!» Вот насколько будет крут UFC 300».

И Уайт не соврал — открывают этот турнир Коди Гарбрандт и Дейвисон Фигейреду. Тоже два бывших чемпиона и очень популярные среди болельщиков бойцы. Видели ли вы, чтобы два экс-обладателя пояса открывали турнир? Кроме того, Дана утверждал, что любой бой UFC 300 может возглавить номерной ивент или турнир серии Fight Night. И это тоже правда: каждый поединок достаточно весомый, чтобы не просто быть частью одного мероприятия, а идти под первым номером.

Ещё одна важная цифра — 20. 20 из 26 бойцов турнира входят в топ-15 своих весовых категорий, а семеро из них даже находятся в рейтингах pound-for-pound. Среди же шести нерейтинговых бойцов есть первая в истории промоушена двукратная олимпийская чемпионка (Кайла Харрисон), бывший чемпион (Коди Гарбрандт) и рекордсмен UFC по проведённым боям и победам Джим Миллер. При этом организация устраивает яркий кард и не забывает о бизнесе и раскрутке проспектов. В данном случае это Диего Лопес, ярко ворвавшийся в лигу в прошлом году, и непобеждённый Бо Никал, на которого возлагают большие надежды.

Джим Миллер Фото: Chris Unger/Getty Images

Помимо рекордсмена Миллера, есть и другие бойцы, которые владеют историческими достижениями: например, Чарльз Оливейра удерживает первое место по количеству финишей, по победам сабмишеном и по количеству бонусов. Макс Холлоуэй нанёс больше всех значимых ударов, а Джастин Гэтжи получал бонусы абсолютно за каждый свой бой в UFC.

Что мешает назвать кард полностью идеальным? Титульный бой Алекса Перейры и Джамала Хилла очень хорош, но тут стоит вопрос, заслуживают ли они возглавить юбилейный ивент? У Алекса семь боёв в промоушене, у Хилла — восемь. Это отличный бой для любого номерного турнира, но, возможно, немного недотягивает до статуса главного поединка UFC 300. Тем не менее этот небольшой недочёт с лихвой перекрывает весь остальной кард. И к мейн-ивенту не было бы никаких вопросов, если бы Дана Уайт не перегрел ожидания постоянными заявлениями, что болельщики будут в шоке от такого боя и «не вывезут его».

Возможно, в руководстве промоушена рассчитывали на кого-то из реально больших звёзд, но ситуация с Конором Макгрегором остаётся подвешенной, а Джон Джонс травмирован, и, несмотря на это, его всё равно пытались вытащить на UFC 300. Плюс ко всему, турнир пройдёт через несколько дней после окончания Рамадана, то есть это автоматически исключает присутствие Ислама Махачева и Хамзата Чимаева, которые значительно бы усилили кард.

Второй небольшой недостаток — наличие боя Бо Никала и Коди Брандейджа в главном карде. Понятно, что промоушен хочет продвинуть своего проспекта, но этот поединок в мейн-карде смотрится странно, учитывая, что в прелимах есть бои Иржи Прохазка — Александар Ракич и Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг. Однако всё это не испортит впечатление от шикарного турнира.

Бо Никал Фото: Steve Marcus/Getty Images

Дана Уайт уже в предвкушении: «UFC 300 — это величайший бойцовский кард, который мы когда-либо делали. Мы устроим невероятное живое событие в эту ночь. Мы устроим невероятное телевизионное шоу. А теперь бойцы должны выйти и сделать свою часть работы. И если бойцы справятся, то это может стать величайшим кардом всех времен».

А мы на всякий случай напоминаем весь кард турнира.

Основной кард:

Алекс Перейра — Джамал Хилл;

Вэйли Чжан — Ян Сяонянь;

Джастин Гэтжи — Макс Холлоуэй;

Чарльз Оливейра — Арман Царукян;

Бо Никал — Коди Брандейдж.

Предварительный кард:

Иржи Прохазка — Александар Ракич;

Келвин Каттар — Алджамейн Стерлинг;

Холли Холм — Кайла Харрисон;

Содик Юссуф — Диего Лопес;

Джейлин Тёрнер — Ренато Мойкано;

Джессика Андраде — Марина Родригес;

Бобби Грин — Джим Миллер;

Дейвисон Фигейреду — Коди Гарбрандт.

Уже скоро увидим главный кард десятилетия в деле.