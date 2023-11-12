Перейра пишет удивительную историю. Алекс сделал то, чего не удавалось никому в UFC

В ночь на 12 ноября в Нью-Йорке на турнире UFC 295 определился новый чемпион промоушена в полутяжёлом весе. Бразилец Алекс Перейра оспаривал титул с Иржи Прохазкой, который пропустил полтора года из-за травмы.

Поединок завершился победой Перейры нокаутом во втором раунде, и поначалу вокруг решения Марка Годдарда остановить бой было много вопросов. На самом деле при первом просмотре могло показаться, что Прохазка был готов продолжать, но на повторах становится ясно, что это иллюзия. Иржи влетел на ближнюю дистанцию, но нарвался на двойку в ответ и обмяк после коронного левого хука Перейры. Какое-то время Прохазка пытался спастись, но несколько жёстких локтей от Алекса отключили чешского бойца, и он завалился на спину, что и заставило Годдарда среагировать. После боя Прохазка признал, что рефери действовал правильно: «Остановка была правильная, я был в отключке. Я всё равно никогда не останавливаюсь, моё тело продолжает работать. Для меня это урок. Надо возвращаться к работе и возвращаться сильнее, чем когда-либо. Спасибо, Алекс, большой урок. Я вернусь».

Перейра этой победой продолжает писать уникальную историю. Он лишь в 2021 году дебютировал в UFC, придя в промоушен в статусе звезды кикбоксинга и бывшего чемпиона Glory в двух весовых категориях. В кратчайшие сроки бразилец добрался до титульного поединка в среднем весе и нокаутировал Исраэля Адесанью. После этого Алекс успел и титул утратить, и перейти в другой вес, и добраться до пояса там. Феноменальная активность и выдающиеся достижения.

Нокаутировав Прохазку, Перейра стал чемпионом UFC в двух весовых категориях. Это лишь девятый боец за всю историю промоушена, который добился этого. Алекс попал в элитную компанию к Джону Джонсу, Жоржу Сен-Пьеру, Даниэлю Кормье, Конору Макгрегору, Генри Сехудо, Би Джей Пенну, Рэнди Кутюру и Аманде Нуньес. И при этом бразилец взял два пояса всего за семь поединков. Абсолютный рекорд, который будет сложно не только побить кому-либо, но даже просто осмыслить. Ни один другой боец на данный момент не подобрался и близко к таким же показателям. Прямо на наших глазах Перейра пишет новую удивительную историю промоушена. Кроме того, в своих семи поединках он разобрался уже с четырьмя бывшими или действующими чемпионами: Адесанья, Шон Стрикленд, Ян Блахович и Прохазка. То есть оппозиция у Алекса топовая, но он всё равно идёт к величию.

Сейчас Перейре предстоит защищать титул, и он уже вызвал старого знакомого — Исраэля Адесанью, который уже успел вызов принять, несмотря на то что ранее заявлял о паузе в карьере. На горизонте также маячит поединок с ещё одним экс-чемпионом Джамалом Хиллом. И за этим будет очень интересно наблюдать. Какие ещё достижения покорятся суровому бразильцу с каменными кулаками? В любом случае он уже обеспечил себе место в истории, а благодарить за это может всё того же Адесанью: «Для меня большая честь стать двойным чемпионом, тем более на такой легендарной арене. «Мэдисон Сквер Гарден», спасибо всем за поддержку. Есть один человек, который мотивировал меня много лет назад, который говорил, что я навсегда останусь в кабаках и который стал причиной того, что я решил рискнуть и прийти в UFC».