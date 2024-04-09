UFC уступает лидерство? Изучаем, догоняют ли конкуренты главную лигу мира

В начале 2024 года лига PFL официально завершила сделку по приобретению другого крупного американского промоушена – Bellator. Два основных конкурента UFC стали одним целым, и, кажется, это повод для волнения для главы UFC Даны Уайта. Но президент главной лиги мира делает вид, что его эта новость только радует.

«Одна дерьмовая организация, которая не продаёт билеты и которую никто не смотрит, покупает другую дерьмовую организацию, которая не продаёт билеты и которую никто не смотрит. Звучит как чёртова победа для вас, пацаны! Вы думаете, что теперь билеты начнут продаваться? А что скажете о телевизионных рейтингах?» — приводит слова Уайта Sportskeeda.

На самом деле, слияние двух сильных промоушенов – тревожный звонок для Даны Уайта. И вот почему.

Дана Уайт Фото: Getty Images

Ростер

И в PFL, и в Bellator до слияния были хорошие бойцы практически во всех весах. Да, конечно, о полноценной конкуренции с UFC на данный момент речь не идёт, всё-таки промоушен Даны Уайта является ведущим, и все стремятся попасть именно туда. Но крепких бойцов, способных навязать конкуренцию бойцам UFC хватает у обеих организаций. Да за примерами далеко ходить и не надо. Майкл Чендлер из Bellator лихо заскочил в лучшую лигу мира, подрался за пояс и ожидает бой с главной звездой UFC Конором Макгрегором. А недавнее выступление Майкла Пейджа? Веном переехал Кевина Холланда, который дрался со многими топовыми бойцами UFC. А ведь Пейдж даже чемпионом Bellator не был.

Дана Уайт может сколько угодно говорить, что эти лиги не конкуренты его промоушену в плане спортивной составляющей, но, если провести Гран-при между чемпионами двух объединённых лиг и чемпионами UFC, есть ощущение, что результаты могут удивить многих.

Интерес зрителей

По поводу зрительского интереса, наверное, спорить глупо. Конечно, лига UFC, уничтожившая всех своих конкурентов, на долгое время осталась, по сути, в роли монополиста. Были, конечно, и другие промоушены, но их уровень нельзя сопоставить с организацией Даны Уайта. И, конечно, зритель за столько времени привык, что есть UFC и огромная пропасть после, поэтому турниры UFC смотрят, на них ходят. Хотя далеко не все они являются эталонными. Взгляните на кард предстоящего UFC 301 в Рио-де-Жанейро – турнир по именам ничем не превосходит турниры PFL или Bellator. Там даже Жозе Альдо с пенсии решили вернуть, чтобы вызвать хоть какой-то интерес.

Теперь, когда PFL и Bellator объединились, им нужно привлекать внимание зрителей яркими коллабарациями. Как это было, например, в конце февраля на первом турнире чемпионов двух организаций. Майк Тайсон выносил пояса, в зрительном зале было полно звёзд, причём звёзд не только спорта, кард турнира был вполне себе серьёзным. Если лиги продолжат удивлять зрителей подобными событиями, придумывать новые форматы, это точно вызовет интерес и сможет забрать у UFC часть аудитории.

Плюс не забываем, что на контракте у PFL есть Фрэнсис Нганну, любой бой которого соберёт огромную аудиторию. Есть Джейк Пол со своей аудиторией, который также хочет подраться в смешанных единоборствах. Эти две персоны способны значительно поднять уровень интереса к PFL и Bellator.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Финансы

Разговоры, что бойцы UFC получают баснословные деньги, уже давно стали мифом. Большие гонорары получают чемпионы за счёт процента с продажи PPV, а также настоящие звёзды лиги, которым Дана Уайт платит солидные суммы. Все остальные бойцы, особенно те, кто только начинает свой путь в лучшей лиге мира, зарабатывают мало. Многие даже идут на понижение в зарплате, чтобы оказаться в UFC: в своих лигах, откуда бойцы приходят в промоушен Даны Уайта, они являются звёздами и получают больше.

Есть ощущение, что в скором времени PFL с Bellator смогут навязать конкуренцию и в этом плане. Теперь объединённые лиги связаны с арабскими деньгами, а это значит многое. Посмотрите, как саудовские деньги вернули интерес к профессиональному боксу, сколько громких боёв было организовано в Саудовской Аравии за последний год, а сколько ещё будет. И если шейхи так же усиленно возьмутся за PFL и Bellator, то вполне возможно, что начнётся отток бойцов из UFC в эти лиги. Всё-таки век спортсмена короток, каждый хочет заработать себе на безбедную пенсию, поэтому с помощью хорошего контракта от шейхов вполне можно переманить в лиги и топовых бойцов с именами и титулами. И тогда уже Дане Уайту нужно будет придумывать что-то новое, чтобы оставаться на вершине этого спорта.

Дана Уайт Фото: Logan Riely/Getty Images

Да, сейчас UFC по-прежнему остаётся ведущим промоушеном мира. Но если Дана Уайт не будет уделять должное внимание развитию своей лиги и не станет всерьёз относиться к конкурентам, то, возможно, уже в ближайшем будущем эти самые конкуренты вплотную подберутся к UFC.