Издевался над Кличко и признал любовь к деньгам. Фьюри снова устроил шоу

Нынешняя неделя полностью посвящена турниру UFC 300, но профессиональный бокс не собирается отсиживаться в стороне. Накануне прошла пресс-конференция Тайсона Фьюри, который продолжает подготовку к многострадальному бою с Александром Усиком. Как водится, Цыганский король устроил шоу достойного уровня — не лез за словом в карман, оскорбил многих звёзд и дал некоторые подробности касаемо своих планов. Мы изучили самые интересные высказывания Тайсона.

Для начала Фьюри неожиданно комплиментарно высказался об Усике: «Этот бой не является личным. Исключительно бизнес. Многое стоит на кону, но у меня нет к нему ненависти. Я уважаю его как мужчину и бойца. Любой обязан относиться с уважением к достижениям этого человека. Он является объединённым чемпионом в супертяжёлом весе и абсолютным чемпионом в первом тяжёлом дивизионе».

Правда, уже через пару минут Цыганский король достаточно презрительно высказался о шансах Усика победить в поединке 18 мая: «Если бы я вообще не готовился и вышел с весом 160 кг, а за день до боя выпил бы 15 пинт пива… Что бы он мне сделал? Прыгал бы вокруг с джебами? Ничего у него не отнимаю, но он ничего не смог сделать с Дереком Чисорой, это был равный бой».

Многих беспокоит форма Фьюри после злополучного рассечения, однако британский боксёр уверяет, что с ним всё в полном порядке: «Очевидно, я усердно тренируюсь. Я в фантастической форме. Мне предстоит огромный бой. И у меня нет права на ошибку, я должен пройти через это. Чувствую себя фантастически за 40 дней до поединка. И ни на что не жалуюсь».

Как водится, Фьюри вообще не стесняется заглядывать за спину ещё не побеждённому Усику. Британец с большой охотой отвечал на вопросы по поводу возможного противостояния с Энтони Джошуа, используя весь арсенал оскорблений в адрес коллеги.

«Джошуа — это огромная бесполезная сосиска. Этот неудачник и бомж будет стоять и послушно ждать своей очереди. Напомню, у него был шанс с Усиком. Причём не один, а целых два. Он проиграл дважды. Проиграл по делу. Почему вы вообще меня спрашиваете об этом? Вы не видели его бои с Усиком? Наверное, в отпуске были, да? Ну так я вам расскажу. Он дважды проиграл Усику. И сейчас ему придётся ждать своей очереди. Нельзя так просто взять и сделать вид, что Усика не существует», — с серьёзным видом сказал чемпион.

Фьюри на пресс-конференции Фото: Nathan Stirk/Getty Images

Оскорбив Джошуа, Цыганский король перешёл к Владимиру Кличко, который будет помогать Усику перед боем. Тайсон, что ожидаемо, посмеялся над тем, что Александр выбрал себе в помощники человека, который ранее проигрывал Фьюри.

«И что ему Влад посоветует? Расскажет, как правильно проигрывать Цыганскому королю? Как мой кореш Влад вообще может раздавать в этой ситуации советы? Если бы у него были какие-то идеи, он бы сам ими воспользовался в нашей очной схватке. Логично? Владимир — такой себе советчик», — сказал Фьюри с широкой улыбкой.

Владимир Кличко — Тайсон Фьюри Фото: Lars Baron/Getty Images

Ну а в концовке Тайсон со свойственной ему откровенностью признал, что в боксе его интересуют только деньги: «Пояса? Чуваки, если мне будут нужны пояса, я поеду в магазин и куплю себе там 50 поясов. Меня интересуют не пояса. Меня интересуют деньги. Я всегда открыто говорил об этом. И продолжаю это делать. Я бы мог сказать что-то такое, чтобы всем вам угодить: «Чуваки, не успокоюсь, пока не выиграю ещё 10 поясов». Но это была бы ерунда. Полная».