Все результаты взвешивания перед турниром UFC 301

В ночь с 4 на на 5 мая мск в Рио-де Жанейро (Бразилия) состоится номерной турнир UFC 301, в главном бою которого за пояс чемпиона промоушена в наилегчайшей весовой категории встретятся действующий обладатель титула Александр Пантожа и претендент на пояс Стив Эрцег. В преддверии спортивного мероприятия состоялась взвешивание спортсменов, с результатами которого «Чемпионат» предлагает ознакомиться.

Главный кард:

Александр Пантожа (56,69 кг) – Стив Эрцег (56,69 кг);

Джонатан Мартинес (61,68 кг) – Жозе Альдо (61,68 кг);

Энтони Смит (93,21 кг) – Витор Петрино (93,44 кг);

Мишель Перейра (84,36 кг) – Игорь Потеря (83,91 кг);

Пол Крэйг (83,91 кг) – Кайо Борральо (84,36 кг).

Прелимы:

Джек Шор (65,99 кг) – Жоандерсон Брито (66,22 кг);

Каролина Ковалькевич (52,61 кг) – Ясмин Лусиндо (52,61 кг);

Элвис Бренер (70,76 кг) – Мыктыбек Оролбай (70,53 кг);

Жан Силва (66,22 кг) – Уильям Гомис (64,86 кг).

Ранние прелимы:

Хоаким Силва (70,53 кг) – Драккар Клозе (70,76 кг);

Маурисио Руффи (70,76 кг) – Джейми Малларки (70,3 кг);

Дионе Барбоса (57,15 кг) – Эрнеста Карикайте (56,92 кг);

Исмаэль Бонфим (70,76 кг) – Винс Пичел (70,76 кг);

Алессандро Коста (56,69 кг) – Кевин Борхас (56,92 кг).

Крупнейший гонорар в истории ММА: