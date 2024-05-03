«Это будет самый большой бой в UFC». Джон Джонс выбрал соперника после поединка с Миочичем

Чемпион UFC в тяжёловой весовой категории Джон Джонс заявил о готовности провести поединок с обладателем пояса лиги в полутяжёлом весе Алексом Перейрой из Бразилии.

«Бой с Перейрой после поединка со Стипе, возможно, станет следующим самым большим шагом, который я могу сделать. Этот убийца уже победил очень многих чемпионов и уже считается легендой для миллионов людей по всему миру. Считаю, что бой с ним станет самым большим, который может провести UFC. Дайте Алексу шанс отомстить за всех тех великих бразильских чемпионов, которых я победил», – написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

На счету Джонса 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В активе Перейры 10 побед при двух поражениях.

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую: