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«Это будет самый большой бой в UFC». Джон Джонс выбрал соперника после поединка с Миочичем

«Это будет самый большой бой в UFC». Джон Джонс выбрал соперника после поединка с Миочичем
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Чемпион UFC в тяжёловой весовой категории Джон Джонс заявил о готовности провести поединок с обладателем пояса лиги в полутяжёлом весе Алексом Перейрой из Бразилии.

«Бой с Перейрой после поединка со Стипе, возможно, станет следующим самым большим шагом, который я могу сделать. Этот убийца уже победил очень многих чемпионов и уже считается легендой для миллионов людей по всему миру. Считаю, что бой с ним станет самым большим, который может провести UFC. Дайте Алексу шанс отомстить за всех тех великих бразильских чемпионов, которых я победил», – написал Джонс на своей странице в социальных сетях.

На счету Джонса 29 поединков на профессиональном уровне, в которых он одержал 27 побед (10 нокаутом), потерпел одно поражение, а один бой с его участием был признан несостоявшимся. В активе Перейры 10 побед при двух поражениях.

Джон Джонс и Том Аспиналл впервые встретились вживую:

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