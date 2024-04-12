PFL «кинет» россиян на $ 1 млн? Лига пытается использовать допинг-пробу Нурмагомедова

17 мая в Париже пройдёт очередной турнир Bellator, который возглавит поединок за титул чемпиона в лёгком весе между двумя российскими бойцами — Усманом Нурмагомедовым и Александром Шаблием. Этот бой ожидали давно, так как оба спортсмена неоднократно доказывали, что они лучшие в этом дивизионе.

Изначально ожидалось, что эта встреча станет финалом Гран-при, который начался ещё в прошлом году. Шаблий прошёл тогда Тофика Мусаева и Патрики Фрейре, а Усман разобрался с Бенсоном Хендерсоном и Брентом Примусом. Однако последний поединок Нурмагомедова вскоре был признан несостоявшимся, так как россиянин провалил допинг-тест и отбыл полугодовую дисквалификацию.

Сейчас Усман возвращается и сразу будет защищать пояс в поединке с Шаблием, и этот бой сейчас вызывает немало вопросов с точки зрения организации. В конце прошлого года Bellator перешёл под крыло PFL, и новые владельцы не привносили никакой ясности относительно того, продолжится ли Гран-при, где на кону, помимо пояса, стоял $ 1 млн, что уже само по себе внушительно.

Усман ни разу не выступал с какими-либо комментариями по этому поводу и посвятил ему всего один пост в социальных сетях: «Официально 17 мая. Мне нет разницы, кто будет напротив меня в этой клетке, поставьте любого бойца и закройте эту клетку. Дальше я сам разберусь».

Усман Нурмагомедов Фото: Hans Gutknecht/Getty Images

А вот Шаблия действительно беспокоит вопрос, будут ли выполнены обязательства новым руководством. Сначала Александр говорил, что он до сих пор не получил контракт на уже анонсированный поединок, а потом размышлял на тему действий руководства PFL: «Я недоволен текущей ситуацией. После слияния с Bellator я считаю, что PFL как основная компания должна соблюдать все положения и условия. Кажется, что мы просто боремся за пояс и титул, и я не уверен в гарантиях выплаты призовых денег. PFL должна выполнять обязательства, которые она получила от Bellator. Она хочет конкурировать с UFC и быть уважаемой лигой, поэтому я считаю, что надо соответствовать этим заявлениям. Ещё раз: я приложил все необходимые усилия. Мы усердно тренировались во многих лагерях, и я ожидаю, что они выплатят обещанные призовые деньги. Прямо сейчас всё выглядит не очень хорошо. Если PFL хочет, чтобы их воспринимали всерьёз, как полноценного конкурента на рынке, она должна выполнять свои обязательства. На данный момент кажется, что нас подводят».

В PFL изначально ни разу не говорили об обязательствах по Гран-при. Речь шла лишь о том, что Bellator продолжит своё существование, но в качестве одного из подразделений PFL — Bellator Champions Series. И как минимум в первые годы будет проходить по восемь турниров в год, на каждом из которых ожидается по два титульника.

Шаблий на днях сообщил, что контракт ему всё же прислали, но его не устраивают некоторые пункты, а главное, что ни о каком миллионе речи не идёт: «Контракт прислали пару дней назад — его не было всё это время. Условия нас не устроили, наш юрист отправил пункты, с которыми мы не согласны, и теперь ждём ответ от организации. Новые владельцы не хотят брать на себя обязательство завершить Гран-при, потому что эту историю не они начинали, и не хотят доводить её до конца. Кроме того, они считают, что Гран-при рассыпался, потому что Усман нарушил правила, провалив тестирование на допинг, и нет финалиста. Мы настаиваем на том, что для меня должны остаться те же условия».

Александр Шаблий Фото: twitter.com/BellatorMMA

Со стороны PFL это выглядит не очень профессионально. Понятно, что у них есть и свои турниры. Уже стартовал новый сезон, где на кону в каждой весовой категории тоже будет стоять по $ 1 млн, а растрачиваться на турниры Bellator они не видят смысла. К тому же есть и такие крупные ивенты, как совместные турниры PFL vs Bellator. Однако бойцы, которые выходили на бои Гран-при с определённой мотивацией, в этом не виноваты. Претензии Шаблия вполне по делу, он заслуженно дошёл до финала и вправе требовать своё.

К тому же такое поведение PFL заставит бойцов задуматься о переходе в другие организации. Тот же Шаблий уже после полуфинала Гран-при получал предложение от UFC: «Они вышли на нас после полуфинального поединка с Питбулем. Вообще, для меня UFC — это пройденный этап. Я стучал в эти двери, они говорили «да, мы подпишем», однако это всё затягивалось — я полгода просидел в Америке, они мне обещали сделать бой, но в итоге я принял предложение Bellator. И сейчас они уже сами вышли на нас после этого боя, однако пока мне это не интересно. Вообще, в UFC редко сами на кого-то выходят, но в нашем случае они выразили заинтересованность. Мы сказали, что у нас планы закончить финал Гран-при, у нас по контракту ещё одна защита, а после этого мы готовы разговаривать».

Несмотря на то что Шаблий публично выражает недовольство действиями промоушена, он не ставит бой с Усманом под угрозу: «Варианта, что не выйду на бой с Усманом, я не представляю, потому что проделана колоссальная работа. Есть цель — 17 мая, и то, что сейчас есть недопонимание с организацией по $ 1 млн, меня нисколько не сбивает с толку. Есть цель выиграть бой, даже если потом будут суды».

Судя по всему, у Шаблия впереди ещё будет «бой» за то, чтобы его не «кинули», но пока профессионализм PFL вызывает некоторые вопросы. По сути, лига просто пытается использовать допинг-пробу Усмана как прикрытие, чтобы избежать выплат. Это точно не делает им хорошую рекламу.