Российский финал в американской лиге. Нурмагомедов подерётся с кубанским казаком

17 мая в Париже состоится очередной турнир лиги Bellator. Интерес российских любителей единоборств будет прикован к поединку в лёгком весе, в котором чемпион организации Усман Нурмагомедов проведёт защиту пояса против соотечественника Александра Шаблия.

Противостояние Нурмагомедова и Шаблия – пожалуй, самое интригующее не только в лёгком весе, но и в целом в Bellator. Усман является действующим чемпионом организации, в Bellator дебютировал в 2021 году, с тех пор одержал шесть побед, в том числе отобрав пояс у Патрики Фрейре. В своём последнем поединке Нурмагомедов победил Брента Примуса, однако бой был признан несостоявшимся из-за проблем Усмана с допинг-тестом. При этом Усман остаётся чемпионом лиги и всё ещё является непобеждённым бойцом, на счету которого 17 побед.

Шаблий – пожалуй, самая серьёзная проверка для Нурмагомедова. Кубанский казак выступает в смешанных единоборствах с 2010 года, дрался в ACB и Fight Night Global, после чего был подписан в Bellator. В американской лиге Шаблий провёл пять боёв и во всех одержал победы. При этом Александр также разобрался с Патрики Фрейре и Брентом Примусом, причём Примуса Пересвет нокаутировал, в отличие от Усмана.

Александр Шаблий Фото: Bellator

Непобеждённый Усман Нурмагомедов, имеющий 17 побед в карьере, и Александр Шаблий, идущий на серии из девяти побед – поединку бойцов с такими послужными списками позавидовали бы и в UFC.

«Очень сложные чувства испытываю. Саню Шаблия я знаю хорошо, близко, мы с ним дружим. Усман Нурмагомедов — это представитель великой бойцовской династии. По-спортивному, конечно, хочется посмотреть. Выиграет ли опытный волк у одного из самых перспективных бойцов в мировых ММА? Шансы оцениваю как 50 на 50. Бой, конечно, пушка для постсоветского пространства. Если Bellator проходил бы в России, как это было раньше, то этот бой точно был бы, наверное, просто сумасшедшим событием», — отметил известный промоутер Камил Гаджиев.

Отметим, что в прошлом году лига PFL стала владельцем промоушена Bellator. Однако пока организации существуют отдельно, у каждой есть свои дивизионы и свои чемпионы, а также свои турниры. Так, например, 24 апреля запланирован первый турнир нового регулярного сезона PFL 2024 года. При этом PFL управляет делами Bellator, а совсем недавно состоялся первый совместный турнир организаций. В нём, кстати, выступил Вадим Немков, успешно дебютировавший в тяжёлом весе, а также должен был принять участие другой россиянин – чемпион PFL в полусреднем весе Магомед Магомедкеримов, который был вынужден сняться из-за травмы.

В нынешнем сезоне трансляции PFL доступны в ОККО.

Пока непонятно, в каком статусе будет проходить поединок Нурмагомедова и Шаблия. В релизе, который выпустила PFL, купившая Bellator, сказано, что Усман проведёт защиту титула в лёгком весе. Но про финал Гран-при, которым, по сути, является поединок, не было сказано. Всё дело в уже упомянутом допинг-тесте Нурмагомедова, который оказался положительным. Усман победил в полуфинале Гран-при Брента Примуса, но затем был дисквалифицирован на шесть месяцев, при этом сохранив чемпионский пояс. Шаблий же в другом полуфинале разобрался с Фрейре, и, соответственно, стал вторым финалистом. За победу в Гран-при боец должен получить отдельный пояс и $ 1 млн в качестве призовых, однако пока никакой информации по этому поводу нет. Шаблий, кстати, уже успел напомнить об этом руководству обеих лиг.

Усман Нурмагомедов Фото: Bellator

«Я готов, только два пояса и чек положите на стол», — написал россиянин в социальной сети, опубликовав официальный постер мероприятия и отметив лиги PFL и Bellator.

Усман тоже готов и отметился сообщением на своей странице: «Официально 17 мая. Мне нет разницы, кто будет напротив в меня в этой клетке, поставьте любого бойца и закройте эту клетку. Дальше я сам разберусь».