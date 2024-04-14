Прохазка и Ракич зарубились на все деньги. Чешский Самурай — претендент на титул

В Лас-Вегасе завершился масштабный турнир UFC 300. Закрывали предварительный кард топовые полутяжеловесы Иржи Прохазка и Александар Ракич.

31-летний чех Иржи Прохазка – экс-чемпион UFC в полутяжёлом весе. Иржи дебютировал в смешанных единоборствах в далёком 2012 году и на старте карьеры выступал у себя на родине, а также в других европейских лигах, в том числе и в России. В 2019 году Иржи стал чемпионом японского промоушена Rizin, защитил пояс, после чего был подписан в UFC. В лучшей лиге мира верили в чешского Самурая, и в дебютных поединках Иржи получил в соперники двух экс-претендентов на титул – Волкана Оздемира и Доминика Рейеса. Обоих Прохазка нокаутировал и не заметил, забрал два бонуса за выступление вечера, и после такого старта в лиге Иржи получил титульный шанс.

В июне 2022 года Прохазка провёл поединок против Гловера Тейшейры, и этот поединок был признан боем года. Иржи встретил сумасшедшее сопротивление от бразильского ветерана, проигрывал бой, но в пятом раунде сумел поймать Гловера на удушающий и забрал чемпионский пояс. После этого Прохазка получил серьёзную травму, выбыл на долгий срок и добровольно оставил чемпионский пояс. Но после возвращения Иржи сразу же получил титульный шанс, правда, им не воспользовался: в своём последнем поединке Прохазка проиграл техническим нокаутом Алексу Перейре.

Сегодня в соперниках у Прохазки оказался другой европейский полутяж – австриец сербского происхождения Александар Ракич. Ракич дебютировал в ММА в 2011 году, первый же поединок проиграл, однако затем выдал серию из восьми побед в местных лигах и был замечен UFC. После четырёх побед подряд в лучшей лиге мира Ракич уступил первому же топовому оппоненту – Волкану Оздемиру. Следом Александар закрыл поражение победами над бойцами с громкими именами – Энтони Смитом и Тиаго Сантосом. Однако получить статус претендента на титул Ракичу так и не удалось: в своём последнем поединке он проиграл Яну Блаховичу и так и остался околотоповым бойцом. Но победа над Прохазкой могла изменить ситуацию для Ракича.

В первом раунде Александар смотрелся достаточно неплохо. Бойцы, как и ожидалось, рубились в стойке, причём по первым минутам предпочтительнее выглядел именно Ракич, перестреливавший экс-чемпиона, здорово работавший лоу-киками и контратаковавший Прохазку, который иногда заигрывался. Но нужно отметить, что у и Иржи было хорошее попадание в первом раунде, после которого Ракича повело, однако добить соперника чех не сумел.

Во втором раунде бойцы продолжили рубиться в стойке, что после унылого боя Алджамейна Стерлинга очень нравилось зрителям. Ракич продолжал пробивать лоу-кики, а Прохазка забирал пространство и постоянно поддавливал оппонента. На исходе второй минуты Иржи достал Ракича хай-киком, после чего Александара вновь болтануло. На этот раз Прохазка бросился добивать, а Ракич, которого вело, решил, что пойти в размены с экс-чемпионом – отличная идея. Выбрасывал размашистые боковые Александар, но Иржи бил точнее, и после очередной мощной двойки от чеха Ракич, которые едва стоял на ногах, был вынужден уйти в глухую защиту. Иржи выбрасывал колени, мощно добивал соперника, а после этого стянул Ракича в партер и там просто уничтожил Александара. Очень много напропускал Ракич, и рефери был вынужден остановить поединок.

Иржи Прохазка одержал очередную яркую победу нокаутом и вернулся в число претендентов на титул в полутяжёлом весе. Такое выступление чеха явно повысит котировки Прохазки, который вновь будет просить титульный поединок. А как же Магомед Анкалаев?