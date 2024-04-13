Заблудился в горах и хлестал себя крапивой. Прохазка — самый странный боец UFC

В ночь на 14 апреля в Лас-Вегасе пройдёт юбилейный турнир UFC 300. В рамках предварительного карда этого ивента состоится поединок бывшего чемпиона промоушена Иржи Прохазки и Александара Ракича, который возвращается в октагон после двухлетнего простоя.

Прохазка — это, пожалуй, самый необычный боец в текущем ростере UFC. Чех следует кодексу самураев. В своё время Иржи долгое время выступал в Японии (среди прочих, выиграл техническим нокаутом у Вадима Немкова), что оказало на него большое влияние и привело его к увлечению восточной философией.

«Я следую кодексу Бусидо, моральному кодексу самурая. Семь правил воина. А также «Книге пяти колец» Миямото Мусаси, из которой я до сих пор получаю знания, которые использую в бою. Однако это относится и к жизни, кодекс Бусидо – это фактически правила жизни. Это то, что я стараюсь использовать в жизни как фундамент, на который опираюсь. Например, спокойный ум, решительность, смелость, доброта, честность, верность. И, прежде всего, честь», — объяснял Иржи.

До увлечения «Книгой пяти колец» Прохазка был отвязным парнем, который устраивал безумные вечеринки. Его друг Михал Зауэр шутил над этим: «Мне кажется, ему сказали, что он бессмертен. Возможно, он до сих пор так думает».

Другая цитата Зауэра описывает, как резко изменился Иржи с появлением восточной философии в его жизни: «Он начал говорить мне и другим нашим друзьям, как мы должны жить. Он вдруг стал тем умным парнем, который говорит тебе, что ты должен делать и почему. Это была огромная перемена. Как будто бы 0 превратился в 100. Мы не понимали, что происходит с ним. Из парня, который пил водку из трубы мотоцикла, он превратился в того, кто проповедует жизнь».

Кодекс Бусидо, тот самый свод самурайских правил, изменил и подход Прохазки к тренировкам. Они в какой-то мере даже безумные. В книге Миямото Мусаси он вычитал, что мастера порой отрабатывали один удар по 24 часа. Иржи отправился в горы, чтобы отрабатывать классическую двойку, но не рассчитал запасы воды, которая закончилась через 12 часов. Несмотря на это, он не остановился и продолжил отработку. К истечению суток Прохазка не чувствовал тела, но завершил работу.

Иржи Прохазка Фото: Carmen Mandato/Getty Images

Перед реваншем с Гловером Тейшейрой чешский боец на три дня заперся в тёмной комнате: «Ты можешь бороться со своими демонами, находясь тря дня в полной темноте. Это полезно. Остаёшься наедине с самим собой. Я не принимал пищу, только пил воду. Когда ты не ешь, разум лучше функционирует. Три-четыре дня — это не так уж и много».

Ещё одна особенность — Иржи практикует удары по дереву и делает это регулярно: ««Каждый день я работаю с деревом и бью по 500 ударов. Никаких перерывов! Именно такими должны быть мои тренировки, потому что, если ты хочешь показать что-то сумасшедшее, что-то новое, тебе нужно тренироваться именно так. Отличная тренировка чёткости техники. Ты становишься твёрдым как скала! После такой отработки мои кулаки словно проходят сквозь оппонента. После ударов по дереву я иду работать на мешке, и это кажется мне очень лёгкой работой. Это хорошая тренировка для тела».

Другие экстремальные методы Прохазки — купание в холодных озёрах и походы в горы. Однажды боец взялся покорять Монблан, а ещё рассказывал дикую историю о том, как умудрился заблудиться в горах и схватил обморожение: «Я захотел поехать в горы Лас-Вегаса и найти какую-нибудь вершину, например, Чарльтон. Когда я собирался туда, понял, что мне нужны ботинки и куртка получше. Я купил лыжные ботинки и кожаную куртку, часы и всё такое. Но проблема в том, что я плохо смотрел на карту и думал, что это поход всего на несколько часов. После шести часов ходьбы на высоте я понял, что мне пора возвращаться либо идти до конца. В итоге на всё путешествие у меня ушло примерно 16-18 часов. Я не брал с собой фонарь, потому что не думал, что всё так затянется, но в итоге заблудился в горах. Я вернулся домой и на следующий день понял, что палец на левой ноге немного почернел. У меня было обморожение и слез ноготь. Потребовалось шесть месяцев, чтобы вырастить полностью новый ноготь».

Перед очередным боем Прохазка снова взялся удивлять мир. Вроде бы Иржи стоило восстановиться после того, как в ноябре его нокаутировал Алекс Перейра, но он сразу же взялся за подготовку к новому поединку, который может его вернуть в титульную гонку. Иржи также рассказал о ещё одном методе укрепления тела, которым пользуется.

Иржи Прохазка Фото: Из личного архива Иржи Прохазки

«Пришла весна. Ощущаю в воздухе то, чего не чувствует большинство… Чую запах крапивы. Обычно каждую осень и весну я валяюсь в крапиве: снимаю с себя одежду и луплю себя. Полдня всё тело жжёт, и это укрепляет иммунитет. Прошлой осенью я немного перестарался: тело покраснело, не спал до четырёх утра. Однако уже на следующее утро я ковал меч. Но всю ночь не спал, потому что тело горело», — рассказал боец.

В октагоне Прохазка такой же нестандартный, как и за его пределами. Иржи выходит с девизом «убить или быть убитым», показывает очень необычную ударную технику и почти всегда держит руки опущенными. Это зрелищно, чех много финтит и всегда действует необычно. Именно поэтому его любят фанаты и его бои нельзя пропускать. Нет сомнений, и на юбилейном турнире Прохазка готов закатить настоящее шоу.