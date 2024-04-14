Возвращение блудного сына UFC. Спустя три года Макгрегор снова выйдет в октагон

В июле 2021 года Конор Макгрегор вышел закрывать трилогию с Дастином Порье и в надежде взять реванш у американца за поражение полугодом ранее. В итоге Конор не дошёл даже до второго раунда, сломав ногу. Тогда он вряд ли предполагал, что не выйдет в октагон в следующие три года.

Восстановление Макгрегора вышло сложным. Дана Уайт заявлял, что Ноториус получил очень опасную травму, после которой тяжело вернуться на прежний уровень. Сам Конор параллельно снимался в кино и посещал самые разные мероприятия, включая боксёрские вечера. И неизменно Макгрегор отвечал, что скоро состоится самое величайшее возвращение в истории единоборств.

В Новый год Конор объявил, что вернётся на Международной неделе боёв в июне и проведёт поединок с Майклом Чендлером — его соперником по прошедшему сезону шоу The Ultimate Fighter. За время ожидания Чендлер успел превратиться в ходячий мем и ММА-аналог знаменитого пса Хатико, так как верно ждал анонса боя с Конором и не вписывался в другие бои.

Ожидание закончено, на пресс-конференции после UFC 300 Дана Уайт официально объявил, что поединок Чендлера с Макгрегором возглавит турнир UFC 303, который состоится в ночь на 30 июня. По словам главы промоушена, у Конора было слишком много обязательств вне UFC, которые мешали ему готовиться к бою, и именно из-за этого анонса пришлось так долго ждать.

Дана Уайт Фото: Getty Images

Интересно, что до UFC 300 Уайт прямым текстом заявил, что не стоит ждать никаких анонсов относительно Макгрегора. Но в итоге удивил и порадовал болельщиков. Ещё один нюанс — бой пройдёт в полусредней весовой категории. Все, кто видел Конора в последние годы, примерно понимали, что этому парню будет нелегко снова вписаться в лёгкий, а тем более полулёгкий вес. К слову, в новогоднем анонсе Ноториус говорил о средней весовой категории.

Так или иначе, болельщики ММА со всего мира получили долгожданную новость. Безусловно, форма Конора вызывает вопросы, как и то, насколько он «чист» с точки зрения допинга, так как все помнят историю с уходом USADA. Однако Макгрегор один из самых тестируемых спортсменов текущего года, так что этот аспект тоже держат на контроле.

Буквально на днях Конор выдавал сверхсмелый прогноз на возвращение и собирался проводить по четыре боя в год: «Меня едва потрясали в карьере. Один раз нокаутировали, но потом была травма ноги. Послушайте, я усыпил больше людей, чем наркоз во время хирургической процедуры. У меня полное чувство собственной свежести. Может быть, если у меня получится добиться хорошего результата в своём первом бою за последние несколько лет, то дальше проведу четыре поединка за год, а затем — ещё четыре в следующем году. Вероятно, при таком раскладе будет больше травм, больше побед и поражений — кто знает? Но прямо сейчас ни на йоту не сомневаюсь в собственных способностях. Я свеж и хочу вернуться в эту игру».

Конор Макгрегор во время боя в UFC Фото: Getty Images

Возвращение в игру как никогда близко. Уже через 2,5 месяца это случится, и Макгрегора будут ждать все, это знаковое событие для мира единоборств. А если уж Конор вернётся с триумфом, то камбэк действительно стоит назвать величайшим возвращением в истории. Как минимум с той точки зрения, что это будет невероятно громко.

Июнь обещает быть очень насыщенным, и в дело возвращается тот, кто своим присутствием сделает любой турнир мегапопулярным — Печально известный Конор Макгрегор!